એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટે કેનેડામાં પ્રવાસીઓને રઝળાવ્યા, ગુજરાતી પ્રવાસીઓમાં રોષ, કહ્યું રિફંડ પણ ન આપ્યું, ક્રૂરતાભર્યુ વર્તન કર્યુ - AIR INDIA FLIGHT

એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટે ટોરોન્ટોમાં પ્રવાસીઓને રઝળાવ્યા ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 23, 2025 at 11:09 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 11:18 AM IST 2 Min Read

હૈદરાબાદ: એર ઈન્ડિયાના વિમાને કેનેડાના ટોરોન્ટોમાં કેટલાંક મુસાફરોને રઝળાવ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે. ડૉ.ગૌરાંગ જોશી નામના એક મુસાફરે એરપોર્ટ પરથી એક વીડિયો બનાવીને માધ્યમો અને સંબંધીત અધિકારીઓને પોતાની આપવીતી જણાવી છે. જેમાં તેઓ કહી રહ્યાં છે કે, એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ 6 કલાક જેટલી મોડી પડી અને પછી ફ્લાઈટ કેન્સલ કરવામાં આવી, ત્યાર બાદ અમે જ્યારે રિફંડ માગ્યું તો રિફંડ આપવાની સ્પષ્ટ મનાઈ કરી દીધી અને મુસાફરો સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યુ વર્તન કરવામાં આવ્યું. એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ 6 કલાક ડિલે થયા બાદ કેન્સલ થતાં ગુજરાતી પ્રવાસીઓમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)

