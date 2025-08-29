અમદાવાદ: અમદાવાદના રાયખડમાં આવેલી પ્રસાદ મિલમાં રહેતા લોકોને ઘરવિહોણા કરવામાં આવ્યા છે. પ્રસાદ મિલ વર્ષો પહેલા બંધ થઇ ચુકી છે અને તેમાં કામ કરતા લોકો માટે કોલોની બનાવવામાં આવી હતી. કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોવા છતાં ચાલુ વરસાદે લોકોના મકાનો ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા. આ મકાનો ખાલી કરવામાં બાઉન્સરો અને પોલીસે લોકો પર અત્યાચાર કર્યા હોવાનો સ્થાનિકોએ આરોપ લગાવ્યો હતો. ત્યારે કોંગ્રેસનું ડેલિગેશન આજે આ મકાનવિહોણા લોકોની મુલાકાતે આવ્યું હતું.
કોંગ્રેશ નેતાઓ બેઘર લોકોને મળવા પહોંચ્યા
કોંગ્રેસના કાર્યકારી પ્રમુખ અને શહેર પ્રમુખે લોકોની વ્યથા સાંભળી હતી. કોંગ્રેસ ડેલિગેશને ડિમોલિશનથી બેઘર બનેલા પરિવારોની મુલાકાત લીધી, તેમનો દુઃખ-દર્દ સાંભળ્યા અને તેમને ન્યાય અપાવવા માટે સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો. મુલાકાત બાદ તમામ આગેવાનો પોલીસ કમિશનર શ્રી મલિક સાહેબ અને પોલીસ કંટ્રોલના ડીસીપીને કમિશનર ઓફિસ ખાતે મળી પીડિતોના પ્રશ્નો અંગે વિગતવાર રજૂઆત કરી.
1960થી રહેતા વૃદ્ધાને ઘરમાંથી કઢાયા
અંગે પ્રસાદ મિલની પીડિત બહેન મોંઘીબેન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, મારી ઉંમર 85 વર્ષની થઈ ગઈ છે. 1960 માં મારા લગ્ન થયા હતા ત્યારથી હું અહીંયા જ રહું છું. અમારી પાંચમી પેઢી અહીંયા રહે છે. અમે સૂતા હતા ત્યારે બાઉન્સરો આવીને અમને ઘરથી બહાર કાઢ્યા. અમને રોડ પર લાવી દીધા. હું અત્યારે અહીંયાથી મારી ભાણીને ના ઘરે રહું છું.
'આ ઘટના અમાનવીય અને અતિ ગેરવ્યાજબી છે'
આ મુદ્દે ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું કે, “પ્રસાદ મિલ વિસ્તારમાં કરાયેલા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે ગેરકાનૂની હતી. નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટના જજ ગવઇ સાહેબના ચુકાદા અનુસાર કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન ન થયું, પરંતુ તેનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. આદેશમાં મકાન તોડવાનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નહોતો. છતાં વિસ્તારના પી.આઈ. અને ભાડૂતી બાઉન્સરો દ્વારા મહિલાઓ તથા વૃદ્ધ માતાઓને 27 જુલાઈ રવિવારની વહેલી સવારે ઊંઘમાંથી ઉઠાડી બળજબરીથી ઘરોમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા. આ ઘટના અમાનવીય અને અતિ ગેરવ્યાજબી છે.”
કોંગ્રેસ નેતાઓએ પોલીસને કરી રજૂઆત
આંદોલનના આગેવાનો દ્વારા પોલીસ કમિશનર તથા ડીસીપીને સ્પષ્ટ રજૂઆત કરવામાં આવી કે, તાત્કાલિક જ્યાં ગેરકાનૂની ડિમોલિશનની કાર્યવાહી થઈ છે ત્યાં ભાડૂતી બાઉન્સરોને ત્યાંથી હટાવવામાં આવે અને પીડિત પરિવારોને તેમના તોડી પાડવામાં આવેલા મકાનમાંથી સામાન કાઢવા દેવામાં આવે અને વિકલ્પરૂપ રહેવાની વ્યવસ્થા પૂરું પાડ્યા પછી જગ્યા ખાલી કરાવવામાં આવે.
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ઘણા વખતથી અમદાવાદના પ્રાઈમ લોકેશનની જગ્યા પર બિલ્ડરોની સાથે મિલી ભગત કરીને ડિમોલેશન કરવાની કરવામાં આવી રહી છે. પ્રસાદ મિલમાં સવારે 6:00 વાગે બાઉન્સરો આવીને લોકોને ઘરથી બહાર કર્યા હતા. ગરીબ લોકોના મકાનો છીનવામાં આવી રહ્યા છે. આ મુદ્દે અમે સીપીને મળ્યા હતા. તેમણે અમારી વાત સાંભળી છે જે પોલીસ ઓફિસરે લોકોને સાથે ખૂબ જ અમાનવીય વર્તન કર્યું છે એના માટે અમે ફરિયાદ કરી છે અંગે પોલીસ કમિશનરે તપાસ કરવાની બાંહેધરી આપી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે“મારું ઘર, મારું સ્વાભિમાન” આંદોલન હેઠળ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી, અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનલબેન પટેલ, કોંગ્રેસના એસસી સેલના ગુજરાત પ્રમુખ હિતેન્દ્ર પીઠડીયા, તેમજ “હમારી આવાજ” સંસ્થાના આગેવાનો કૌસરઅલી સૈયદ, કલીમ સિદ્દીકી તથા અનેક કાર્યકર્તાઓ પ્રસાદ મિલ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા.
