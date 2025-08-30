અમદાવાદ : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં મળે જનરલ બોર્ડમાં વિપક્ષ દ્વારા જશોદાનગર વિસ્તારમાં આત્મવિલોપનની ઘટનાને લઇ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
કોંગ્રેસના સભ્યોએ બેનરો સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરતા બોર્ડમાં હોબાળો થયો હતો. "મનપાના અધિકારી બન્યા હત્યારા" ના બેનર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું અને પીડીતોને વળતર આપવા માટે માંગ કરવામાં આવી.
મહિલાના આત્મવિલોપન મુદ્દે વિરોધ
થોડા દિવસ પહેલા અમદાવાદના જશોદાનગર વિસ્તારમાં દુકાન તોડવા અમદાવાદ મનપા ટીમ પહોંચી હતી. જોકે, અધિકારીઓ સાથે ઘર્ષણ થયા બાદ નર્મદાબેન નામની મહિલાએ સળગી જઈને આત્મવિલોપન કર્યું હતું. આવી જ રીતે તંત્રની બેદરકારીના કારણે ભૂતકાળમાં પણ કેટલાક લોકોનું મૃત્યુ થયું હોવાનો આક્ષેપ વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
"મનપાના અધિકારી બન્યા હત્યારા"
આ મુદ્દે અમદાવાદ મનપાના વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે બોર્ડમાં આક્ષેપ કર્યો કે, મહાનગરપાલિકાની બેદરકારી લોકોને મારી રહી છે. તંત્રની બેદરકારીથી લોકો મોતને ભેટી રહ્યા છે. આ અંગે કેટલાક ઉદાહરણો પણ ટાંકવામાં આવ્યા. આ તમામ ઘટનાઓ રજૂ કરીને વિપક્ષ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી કે પીડિતોને યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે, તેમજ જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
- ઓઢવામાં બાઈકસવારનું ખાડામાં પડતા મોત
- બાલોલનગરમાં વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડનું યોગ્ય લેવલ નહીં હોવાથી પસાર થયેલા બાઈક પર બેસેલ વ્યક્તિનું નીચે પડતા મોત
- મધુમતી આવાસ યોજનામાં પાણી ભરાવાથી એમ્બ્યુલન્સ સમયસર નહીં આવતા એક વ્યક્તિનું મોત થયું
- દૂધવાળી પોલ પાસે પસાર થતી વ્યક્તિનું સ્ટ્રીટ પોલના ખુલ્લા વાયરને કારણે મોત
- જમાલપુર વિસ્તારમાં દારૂ પીને ડોર ટુ ડોર ગાડી ચલાવતા ડ્રાઇવર દ્વારા એક વ્યક્તિનું મોત
"આત્મવિલોપનની ઘટનામાં તપાસ ચાલુ છે અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." -- પ્રતિભા જૈન (મેયર, અમદાવાદ શહેર)
પીડીતોને વળતર આપવા માટે માંગ
આ મુદ્દે ગોમતીપુરના કાઉન્સિલર ઈકબાલ શેખે જણાવ્યું કે, કોર્પોરેશનની બેદરકારીના કારણે જે જે લોકોના મૃત્યુ છેલ્લા ત્રણ મહિનાની અંદર થયા છે, તેમને વળતર આપવા. ઉપરાંત જવાબદાર અધિકારીઓ સામે એક્શન લેવા અને પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટે વારંવાર મેયરને અને કમિશનરને કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ રજૂઆતની અવગણના કરવામાં આવી. આ મુદ્દો બોર્ડમાં ઉઠાવવામાં આવ્યો અને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે.
