અમદાવાદમાં 20 લાખના દહેજ માટે પરિણીતા પર સાસરીયાએ ત્રાસ ગુજાર્યા, પ્રેગ્નેન્સીમાં ઘરમાંથી બહાર કઢાઈ

પતિ વિદેશ જવા માટે પત્નીના માતા-પિતા પાસેથી રૂપિયા 20 દહેજ પેટે લાવવા માટે દબાણ કરી રહ્યો હતો.

પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 10:51 AM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: શહેરના નરોડા વિસ્તારમાં દહેજ માટે ક્રૂરતા અને અત્યાચારનો એક સનસનાટીભર્યો મામલો પોલીસ ચોપડે ચઢ્યો છે. નરોડમાં રહેતી એક પરિણીતાએ તેના પતિ સહિત સાસરિયાંના ચાર સભ્યો સામે શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ ગુજારવાની ગંભીર ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ મામલાની ગંભીરતા એ છે કે પતિ વિદેશ જવા માટે પત્નીના માતા-પિતા પાસેથી રૂપિયા 20 દહેજ પેટે લાવવા માટે દબાણ કરી રહ્યો હતો.

શહેરના નરોડા વિસ્તારમાં રહેતી પરિણીતાએ તેના, સાસુ, જેઠ અને જેઠાણી દ્વારા સતત યાતનાઓ આપવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ કરી છે. ફરિયાદી મહિલાએ લવ મેરેજ કર્યા હતા. લગ્નના માત્ર બે મહિના બાદથી જ ત્રાસની શરૂઆત થઈ હતી અને આ અત્યાચારનો સિલસિલો 3 ઓક્ટોબર, 2025 સુધી ચાલ્યો હતો.

પતિએ પહેલા બે લગ્ન કર્યા હોવાની વાત છુપાવી
પીડિતાનો મુખ્ય આક્ષેપ એ છે કે પતિને વિદેશ જવું હોવાથી તેના પર રૂપિયા 20 લાખ દહેજ પેટે લાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, ફરિયાદીને જાણ થઈ હતી કે તેના પતિએ અગાઉના લગ્નની માહિતી છુપાવી હતી અને તેની સાથે આ તેના ત્રીજા લગ્ન હતા. જ્યારે પીડિતાએ આ અંગે સવાલ ઉઠાવ્યો, ત્યારે પતિએ ગાળો બોલી ગડદા પાટુનો માર માર્યો હતો. અત્યાચારની ચરમસીમા ત્યારે આવી જ્યારે ફરિયાદી પ્રેગનેન્ટ હતી તેમ છતાં તેને ઝઘડો કરી સાસરીમાંથી કાઢી મૂકી.

પોલીસ કાર્યવાહી
સતત ત્રાસ અને પરિવારના સમજાવટના પ્રયાસો નિષ્ફળ જતાં, પીડિતાએ આખરે ન્યાય માટે પોલીસનો સહારો લીધો. અગાઉ પોલીસના કાઉન્સેલિંગના પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા બાદ, નરોડા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી ગુનો દાખલ કર્યો છે.

પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ દહેજ પ્રતિબંધ અધિનિયમની કલમ 3 અને 7 સાથે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 85 (પતિ અથવા સગાંઓ દ્વારા ક્રૂરતા) કલમ 351(3) (મહિલાની લાજ લેવાના ઇરાદાથી હુમલો) અને અન્ય કલમો લગાવી છે. અને ગંભીર આરોપોને પગલે, પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

TAGGED:

AHMEDABAD NEWSAHMEDABAD DOWRY COMPLAINTWOMAN HARRASSED FOR DOWRYAHMEABAD CRIME NEWSWOMAN HARRASSED FOR DOWRY

