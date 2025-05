ETV Bharat / state

વિદ્યાર્થિની ઉર્વી રાઠી ( ETV Bharat Gujarat )

Published : May 5, 2025

અમદાવાદ: ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ આજે જાહેર થઈ ગયું છે. જેમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહનું 83.51 ટકા અને સામાન્ય પ્રવાહનું 93.07 ટકા પરિણામ આવ્યું છે. આજે સવારે 10.30 વાગ્યે બોર્ડની વેબસાઈટ પર પરિણામ જાહેર કરાયું હતું. આ વચ્ચે અમદાવાદની એચ.બી કાપડિયા સ્કૂલની એક વિદ્યાર્થીએ પરિણામ બાદ સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે. સ્કૂલમાં ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતી પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થિનીએ બોર્ડમાં 90% ઝળહળતી સફળતા મેળવી છે. વિદ્યાર્થિની ઉર્વી રાઠી (ETV Bharat Gujarat) બોર્ડની પરીક્ષામાં 98.52 પર્સેન્ટાઈલ મળ્યા

એચ.બી કાપડિયા સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થિની ઉર્વી રાઠીએ 90% લાવીને સ્કૂલનું નામ રોશન કર્યું છે. પોતે પ્રજ્ઞાચક્ષુ હોવા છતાં ધો.12 કોમર્સમાં તેણે કરેલી મહેનતનું ફળ તેને સારા રિઝલ્ટના પરિણામમાં મળ્યું છે. ઉર્વીને 98.52 પર્સેન્ટાઈલ મળ્યા છે. તેની આ સફળતા બાદ સ્કૂલમાં તથા તેના પરિવારમાં ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ઉર્વીની માર્કશીટ (ETV Bharat Gujarat)

પોતાની આ સફળતા પર ETV Bharat સાથે વાત કરતા ઉર્વી રાઠીએ જણાવ્યું હતું કે, મારી ફેમિલી, મારો ભાઈ, મારા શિક્ષકોએ મારા પાછળ બહુ જ મહેનત કરી. આની સાથે મારા રાઇટરે પણ ખૂબ જ મહેનત કરી છે. હું જેવી રીતે એમને કહેતી હતી એવી રીતે એ મારું પેપર લખતા હતા. મને જન્મથી આ પ્રોબ્લેમ છે. પહેલા થોડા મને આંખોથી દેખાતું હતું પરંતુ ધીમે ધીમે વિઝિબિલિટી ઓછી થઈ ગઈ અને હવે નથી દેખાતું. ઉર્વીએ કહ્યું, આજે હું બહુ જ ખુશ છું. મને જીવનમાં ક્યારે ક્યારે ફિલ થાય છે કે, હું બ્લાઈન્ડ છું પરંતુ તે સમયે મારી ફેમિલી મને સપોર્ટ કરે છે અને કહે છે કે તને આવું વિચારવાની જરૂર નથી અમે તારી સાથે જ છીએ. પોતાના શિક્ષક અને બહેનપણી સાથે ઉર્વી રાઠી (ETV Bharat Gujarat) ધો.12 પછી હવે આગળ શું?

ધો.12 કોમર્સ બાદ આગળ ઉર્વીને BBA અને પછી MBA કરવાની ઈચ્છા છે. તેણે કહ્યું, હવે મને બીબીએ કરવાનું છે અને તેના પછી એમબીએ કરવાનું છે. જ્યારે મારો જન્મ થયો હતો ત્યારે જ ડોક્ટરે કહ્યું હતું કે, જેવી રીતે આની ઉંમર વધશે તેવી રીતે એમની વિઝન શક્તિ ઓછી થઈ જશે. મારી બેનને પણ આવી જ રીતની પ્રોબ્લેમ છે. અને હાલ એવી જ રીતે મારી વિઝન શક્તિ ઓછી થઈ રહી છે. મારી બેન ટીડીઓ છે અને તે પણ યુપીએસસીની તૈયારી કરી રહી છે. હાલ છેલ્લે જઈશ એટલું છે કે મેં ઘણી ન શકું પરંતુ હું મહેનત કરીને આગળ પણ દેશ અને દુનિયામાં નામ કમાવીશું.

