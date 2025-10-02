અમદાવાદ: વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા દશેરા નિમિત્તે શસ્ત્ર પૂજન, નરોડામાં બહેનોએ કરી શસ્ત્ર પૂજા
આ કાર્યક્રમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ હતી કે તેનું સંપૂર્ણ આયોજન અને સંચાલન મહિલાઓ માતૃશક્તિ અને દુર્ગાવહિનીની બહેનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 2, 2025 at 10:20 PM IST
અમદાવાદ: નરોડા ગામ સ્થિત હનુમાનજી મંદિરમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP) દ્વારા દશેરાના પાવન પર્વ નિમિત્તે એક વિશેષ શસ્ત્ર પૂજન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમની સૌથી મોટી વિશેષતા એ હતી કે તેનું સંપૂર્ણ આયોજન અને સંચાલન મહિલાઓ માતૃશક્તિ અને દુર્ગાવહિનીની બહેનો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જે સ્ત્રી શક્તિના મહત્વને ઉજાગર કરે છે.
કેમ્પ હનુમાન વિભાગના સહમંત્રી અમિતભાઈ શાહએ આ કાર્યક્રમ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય રીતે શસ્ત્ર પૂજનના કાર્યક્રમોનું આયોજન ભાઈઓ દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ આજની વિશેષતા એ છે કે અહીંનું આખું આયોજન દુર્ગાવહિની અને માતૃશક્તિની બહેનોએ સંભાળ્યું છે."
અમિતભાઈ શાહના જણાવ્યા મુજબ, વર્તમાન સમયમાં યુવાઓમાં ભલે ધર્મ પ્રત્યે ઓછો ક્રેઝ જોવા મળતો હોય, પણ VHPની દુર્ગાવહિનીમાં 15થી 35 વર્ષની યુવતીઓ સક્રિય રીતે જોડાઈને સંસ્કૃતિ જાળવવાનું કાર્ય કરી રહી છે. આ યુવાન બહેનોએ જ માતૃશક્તિ સાથે મળીને આ પવિત્ર શસ્ત્ર પૂજન સંપન્ન કરાવ્યું હતું.
કન્યા પૂજનથી કાર્યક્રમનો પ્રારંભ
શસ્ત્ર પૂજનના મુખ્ય કાર્યક્રમ પહેલા કન્યા પૂજન કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે બહેનો, ભાઈઓ અને તમામ સ્થાનિકોએ નાની કન્યાઓનું પૂજન-અર્ચન કરીને તેમને દેવી સ્વરૂપે સન્માનિત કરી હતી. કન્યા પૂજનના માધ્યમથી સ્ત્રી સન્માન અને શક્તિના સિદ્ધાંતને ફરી એકવાર મૂર્તિમંત કરવામાં આવ્યો હતો.
સંસ્કૃતિ જાગૃતિનું 60 વર્ષનું નિરંતર કાર્ય
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, "વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ છેલ્લા 60 વર્ષથી નિરંતર આ રીતે પ્રયાસો કરીને હિન્દુ સંસ્કૃતિને જાગૃત રાખવાનું અને હિન્દુ ધર્મને જાગૃત રાખવાનું કામ કરી રહ્યું છે. જે સમાજમાં એકતાનો સંદેશ આપે છે.
