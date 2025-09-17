ETV Bharat / state

અમદાવાદ: વસ્ત્રાપુરના વેપારી સાથે ઓનલાઈન ટ્રેડિંગના નામે રૂ. 98 લાખની છેતરપિંડી

વેપારીએ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફેસબુક, ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ દ્વારા સંપર્કમાં આવેલી એક મહિલા અને અન્ય અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

અમદાવાદ: વસ્ત્રાપુરના વેપારી સાથે ઓનલાઈન ટ્રેડિંગના નામે રૂ. 98 લાખની છેતરપિંડી
અમદાવાદ: વસ્ત્રાપુરના વેપારી સાથે ઓનલાઈન ટ્રેડિંગના નામે રૂ. 98 લાખની છેતરપિંડી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 6:02 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: વસ્ત્રાપુરના એક વેપારી સાથે ઓનલાઈન ટ્રેડિંગમાં નફાની લાલચ આપી રૂ. 98 લાખની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. વેપારીએ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફેસબુક, ટેલિગ્રામ અને વોટ્સએપ દ્વારા સંપર્કમાં આવેલી એક મહિલા અને અન્ય અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.

ફેસબુક પર સંપર્ક:

મનીષ મનુભાઈ પટેલ નામના વેપારીને 28 જુલાઈ, 2024ના રોજ ફેસબુક પર સીમા શર્મા તરફથી ફ્રેન્ડ રિક્વેસ્ટ મળી હતી. રિક્વેસ્ટ સ્વીકાર્યા બાદ તેમની વચ્ચે વાતચીત શરૂ થઈ, અને સીમાએ પોતે રિયલ એસ્ટેટ બ્રોકર હોવાનું જણાવ્યું.

ટ્રેડિંગની લાલચ:

વાતચીત દરમિયાન, સીમાએ મનીષભાઈને ગ્લોબલ માર્કેટ, કરન્સી અને ગોલ્ડમાં ટ્રેડિંગ દ્વારા સારો નફો કમાવવાની લાલચ આપી. શરૂઆતમાં મનીષભાઈએ આ પ્રસ્તાવમાં રસ ન દાખવ્યો, પરંતુ સીમાએ ઓછું જોખમ હોવાનું કહી તેમને સમજાવ્યા.

રોકાણની શરૂઆત:

સીમાના કહેવા પર, મનીષભાઈએ 'xtremetrad' નામની વેબ એપ્લિકેશન પર એકાઉન્ટ બનાવ્યું અને શરૂઆતમાં રૂ. 40,000નું રોકાણ કર્યું. સીમાએ આ રકમ પર રૂ. 7,840નો નફો કમાવી આપ્યો, જે મનીષભાઈના બેંક ખાતામાં જમા થયો.

મોટી રકમનું રોકાણ:

શરૂઆતના નફાથી વિશ્વાસ બેસતાં, મનીષભાઈએ અલગ-અલગ તારીખે વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં કુલ રૂ. 98,38,000 જમા કરાવ્યા. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, 'xtremetrad' એપ્લિકેશનનું નામ બદલીને 'catalyst market ltd' કરવામાં આવ્યું, અને મનીષભાઈના ખાતામાં રૂ. 4,61,756.82નું બેલેન્સ દર્શાવાયું.

છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ:

જ્યારે મનીષભાઈએ આ રકમ ઉપાડવાની વિનંતી કરી, ત્યારે તેમને 30% ટેક્સ ભરવાનું કહેવામાં આવ્યું. તેમણે પોતાના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સાથે વાત કરતાં જાણવા મળ્યું કે આવો કોઈ ટેક્સ ભરવાનો હોતો નથી. આથી, તેમને પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનો અહેસાસ થયો, અને તેમણે ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવી.

પોલીસ કાર્યવાહી:

મનીષભાઈએ ગઈકાલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ઘટના અંગે વિગતવાર ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 61(2)(a), 316(2), 318(4) અને આઈટી એક્ટની કલમ 66(d) હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

