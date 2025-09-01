ETV Bharat / state

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી, અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયારે કર્યો કમાલ - NAVRATRI 2025

'પાઘડીમેન' તરીકે ઓળખાતા અનુજ મુદલિયારે આ વર્ષ ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી બનાવી છે, જુઓ આ ખાસ અહેવાલ...

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી
ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 3:21 PM IST

3 Min Read

અમદાવાદ : નવરાત્રીના તહેવાર આડે હવે થોડા દિવસો બાકી છે. તેના પહેલા ખેલૈયાઓ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદના આંતરરાષ્ટ્રીય ગરબા ડાન્સર અનુજ મુદલિયાર દર વર્ષે કંઈક નવી થીમ પર પાઘડી બનાવે છે. તેઓ 2017 થી અવનવી થીમ પર વિશિષ્ટ અને આકર્ષક પાઘડી બનાવે છે. જેના કારણે નવરાત્રીમાં બીજા ખેલૈયાઓ કરતા અલગ લુક આપે છે. આ વર્ષે અનુજ મુદલિયારે ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે.

અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયારે

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)

ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર અનુજ મુદલિયારે જણાવ્યું કે, વર્ષ 2017 થી મેં પાઘડી બનાવવાની શરૂઆત કરી અને વર્ષ 2015 થી વિચાર્યું કે કંઈક નવું લઈને માર્કેટમાં જઈએ, જેથી એક ખાસ ઓળખ ઊભી થાય. વર્ષ 2017માં GST પર પાઘડી બનાવી હતી. ત્યારબાદ હેરિટેજ પાઘડી અને એના પછી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પાઘડી બનાવી હતી. ત્યારથી હું ખૂબ જ ચર્ચામાં આવ્યો અને મારું નામ 'પાઘડીમેન' તરીકે ફેમસ થયું.

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી
ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર બનાવી 5 કિલોની પાઘડી

અનુજ મુદલિયારે જણાવ્યું કે, આ વર્ષે નવરાત્રી માટે મેં ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે, જેના માટે હું છેલ્લા પાંચ મહિનાથી મહેનત કરી રહ્યો છું. દરરોજ પાઘડી બનાવવા માટે મેં ત્રણ-ચાર કલાકનો સમય આપ્યો હતો. આ પાઘડીમાં ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ છે, એટલે આમાં ફાઈટર પ્લેન, નારી શક્તિ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ચિત્ર લગાવવામાં આવ્યું છે. આ પાઘડીમાં મોતી વર્ક અને કચ્છી વર્ક ખૂબ જ મસ્ત રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આ પાઘડીનું વજન 5 કિલો છે અને તેને બનાવવામાં કોટન કાપડ જેકો મોતી વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયારે કર્યો કમાલ (ETV Bharat Gujarat)

ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર અનુજ

ઉલ્લેખનીય છે કે, અનુજ મુદલિયાર અમદાવાદના ફેમસ કોરીયોગ્રાફર છે. તેઓ અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં રહે છે અને ઘણા ઇન્ટરનેશનલ શો કરી ચૂક્યા છે. નવરાત્રીના સમયમાં ઘણા લોકોને ગરબાની ટ્રેનિંગ આપે છે, અને અલગ અલગ દેશમાં ગરબા પ્રદર્શિત પણ કરે છે. આ વર્ષે ગરબા કોરિયોગ્રાફર તરીકે સિંગાપુરમાં અનુજભાઈ જશે અને ત્યાં પણ ફોર્મ કરશે. આ વિશેષ પાઘડી તે કોઈને આપતા નથી. પરંતુ એ પોતાના ઘરે જ આ બધી પાઘડીનું કલેક્શન રાખે છે. તે ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર છે અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર છે.

ગરબા ક્લાસના સભ્ય ગોપી પારેખે જણાવ્યું હતું કે, અમે નવરાત્રીના ચાર મહિના અગાઉથી તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. હું અનુજભાઈ મુદલિયારના ગ્રુપમાં કામ કરું છું. તેમણે આ વખતે ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે, જે ખૂબ જ સુંદર છે.

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી
ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)

ભૌમિક દવેએ જણાવ્યું કે, આ વખતે ખેલૈયા મન મૂકીને ગરબે રમવાના છે. અમે 50 થી વધુ ગરબાની સ્ટાઇલ પરફોર્મ કરીશું. અનુજભાઈએ કોરોનાકાળમાં કોરોના થીમ પર પાઘડી બનાવી હતી. અનુજભાઈ અને અમે છેલ્લા 12 વર્ષથી સાથે ગ્રુપમાં કામ કરી રહ્યા છીએ, અને તેમનું કામ હવે વર્લ્ડ ફેમસ બની ગયું છે.

અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયાર
અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયાર (ETV Bharat Gujarat)

શિવાની મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, હું વસ્ત્રાલમાં હું છું અને નવરાત્રી માટે ઘણા દિવસો તૈયારી કરી રહી છું. અમારા ગ્રુપમાં 100 લોકો છે, અને દર વર્ષે અમે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ગરબા પર્ફોર્મ કરીએ છીએ. અનુજુભાઈ બહુ જ અદભુત પાઘડી બનાવે છે અને એની કારીગરી માટે અમે એમને સલામ કરીએ છીએ.

હેરિટેજ પાઘડી : વર્ષ 2018માં તેમણે વર્લ્ડ હેરિટેજ શહેર અમદાવાદ પર હેરિટેજ પાઘડી બનાવી હતી. જેમાં તેમણે કોટનનું કાપડ, મોતી વર્ક, અફઘાનિસ્તાનના મોતી વર્ક અને એમ્બ્રોઇડરી વર્ક વગેરે કર્યું હતું. આ પાઘડીની કલગી 12 ઇંચ ઉંચી અને તેનું ગોળાકાર સાઈઝ 55 ઇંચનું હતું. આ પાઘડીમાં અમદાવાદનું કાંકરિયા તળાવ, ઝૂલતા મિનારા જેવી હેરિટેજ સાઈટના ફોટો લગાવવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો...

અમદાવાદ : નવરાત્રીના તહેવાર આડે હવે થોડા દિવસો બાકી છે. તેના પહેલા ખેલૈયાઓ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદના આંતરરાષ્ટ્રીય ગરબા ડાન્સર અનુજ મુદલિયાર દર વર્ષે કંઈક નવી થીમ પર પાઘડી બનાવે છે. તેઓ 2017 થી અવનવી થીમ પર વિશિષ્ટ અને આકર્ષક પાઘડી બનાવે છે. જેના કારણે નવરાત્રીમાં બીજા ખેલૈયાઓ કરતા અલગ લુક આપે છે. આ વર્ષે અનુજ મુદલિયારે ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે.

અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયારે

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)

ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર અનુજ મુદલિયારે જણાવ્યું કે, વર્ષ 2017 થી મેં પાઘડી બનાવવાની શરૂઆત કરી અને વર્ષ 2015 થી વિચાર્યું કે કંઈક નવું લઈને માર્કેટમાં જઈએ, જેથી એક ખાસ ઓળખ ઊભી થાય. વર્ષ 2017માં GST પર પાઘડી બનાવી હતી. ત્યારબાદ હેરિટેજ પાઘડી અને એના પછી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પાઘડી બનાવી હતી. ત્યારથી હું ખૂબ જ ચર્ચામાં આવ્યો અને મારું નામ 'પાઘડીમેન' તરીકે ફેમસ થયું.

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી
ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર 5 કિલોની પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર બનાવી 5 કિલોની પાઘડી

અનુજ મુદલિયારે જણાવ્યું કે, આ વર્ષે નવરાત્રી માટે મેં ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે, જેના માટે હું છેલ્લા પાંચ મહિનાથી મહેનત કરી રહ્યો છું. દરરોજ પાઘડી બનાવવા માટે મેં ત્રણ-ચાર કલાકનો સમય આપ્યો હતો. આ પાઘડીમાં ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ છે, એટલે આમાં ફાઈટર પ્લેન, નારી શક્તિ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ચિત્ર લગાવવામાં આવ્યું છે. આ પાઘડીમાં મોતી વર્ક અને કચ્છી વર્ક ખૂબ જ મસ્ત રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આ પાઘડીનું વજન 5 કિલો છે અને તેને બનાવવામાં કોટન કાપડ જેકો મોતી વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયારે કર્યો કમાલ (ETV Bharat Gujarat)

ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર અનુજ

ઉલ્લેખનીય છે કે, અનુજ મુદલિયાર અમદાવાદના ફેમસ કોરીયોગ્રાફર છે. તેઓ અમદાવાદના જમાલપુર વિસ્તારમાં રહે છે અને ઘણા ઇન્ટરનેશનલ શો કરી ચૂક્યા છે. નવરાત્રીના સમયમાં ઘણા લોકોને ગરબાની ટ્રેનિંગ આપે છે, અને અલગ અલગ દેશમાં ગરબા પ્રદર્શિત પણ કરે છે. આ વર્ષે ગરબા કોરિયોગ્રાફર તરીકે સિંગાપુરમાં અનુજભાઈ જશે અને ત્યાં પણ ફોર્મ કરશે. આ વિશેષ પાઘડી તે કોઈને આપતા નથી. પરંતુ એ પોતાના ઘરે જ આ બધી પાઘડીનું કલેક્શન રાખે છે. તે ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર છે અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર છે.

ગરબા ક્લાસના સભ્ય ગોપી પારેખે જણાવ્યું હતું કે, અમે નવરાત્રીના ચાર મહિના અગાઉથી તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. હું અનુજભાઈ મુદલિયારના ગ્રુપમાં કામ કરું છું. તેમણે આ વખતે ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી બનાવી છે, જે ખૂબ જ સુંદર છે.

ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી
ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર પાઘડી (ETV Bharat Gujarat)

ભૌમિક દવેએ જણાવ્યું કે, આ વખતે ખેલૈયા મન મૂકીને ગરબે રમવાના છે. અમે 50 થી વધુ ગરબાની સ્ટાઇલ પરફોર્મ કરીશું. અનુજભાઈએ કોરોનાકાળમાં કોરોના થીમ પર પાઘડી બનાવી હતી. અનુજભાઈ અને અમે છેલ્લા 12 વર્ષથી સાથે ગ્રુપમાં કામ કરી રહ્યા છીએ, અને તેમનું કામ હવે વર્લ્ડ ફેમસ બની ગયું છે.

અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયાર
અમદાવાદના 'પાઘડીમેન' અનુજ મુદલિયાર (ETV Bharat Gujarat)

શિવાની મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, હું વસ્ત્રાલમાં હું છું અને નવરાત્રી માટે ઘણા દિવસો તૈયારી કરી રહી છું. અમારા ગ્રુપમાં 100 લોકો છે, અને દર વર્ષે અમે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ગરબા પર્ફોર્મ કરીએ છીએ. અનુજુભાઈ બહુ જ અદભુત પાઘડી બનાવે છે અને એની કારીગરી માટે અમે એમને સલામ કરીએ છીએ.

હેરિટેજ પાઘડી : વર્ષ 2018માં તેમણે વર્લ્ડ હેરિટેજ શહેર અમદાવાદ પર હેરિટેજ પાઘડી બનાવી હતી. જેમાં તેમણે કોટનનું કાપડ, મોતી વર્ક, અફઘાનિસ્તાનના મોતી વર્ક અને એમ્બ્રોઇડરી વર્ક વગેરે કર્યું હતું. આ પાઘડીની કલગી 12 ઇંચ ઉંચી અને તેનું ગોળાકાર સાઈઝ 55 ઇંચનું હતું. આ પાઘડીમાં અમદાવાદનું કાંકરિયા તળાવ, ઝૂલતા મિનારા જેવી હેરિટેજ સાઈટના ફોટો લગાવવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો...

For All Latest Updates

TAGGED:

ઓપરેશન સિંદૂરને સલામANUJ MUDALIAR TURBAN MANOPERATION SINDOOR THEMETURBAN MAN ANUJ MUDALIARNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.