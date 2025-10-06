ETV Bharat / state

અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલમાં લાગી આગ, ફાયર બ્રિગેડની ત્રણ ગાડી સ્થળ પર પહોંચી

અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલના લોન્ડ્રી વિભાગમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો.

અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલમાં લાગી આગ
અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલમાં લાગી આગ (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 6, 2025 at 12:07 PM IST

અમદાવાદ : હાલમાં જ અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલ અંગે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. SVP હોસ્પિટલમાં લોન્ડ્રી વિભાગના ઇલેક્ટ્રીક ડકમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી હતી. જેના કારણે હોસ્પિટલમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતા ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યા હતા.

SVP હોસ્પિટલમાં લાગી આગ : આજે સવારે 9:10 કલાકે ફાયર બ્રિગેડ કંટ્રોલ રૂમને એક કોલ મળ્યો. જેમાં માહિતી મળી હતી કે એલિસ બ્રિજ વિસ્તારમાં આવેલી SVP હોસ્પિટલના લોન્ડરી વિભાગમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. SVP હોસ્પિટલમાં સવારે 9:10 કલાકે આગ લાગી હોવાનો મેસેજ મળતા જ તાત્કાલિક નવરંગપુરા ફાયર સ્ટેશનની ત્રણ ગાડીઓ SVP હોસ્પિટલમાં આવી પહોંચી હતી.

લોન્ડરી વિભાગમાં લાગી આગ : SVP હોસ્પિટલના લોન્ડરી વિભાગમાં આગ લાગી હતી. ઈલેક્ટ્રીક ડકમાંથી ધુમાડા અને આગ જોવા મળી હતી, ત્યારબાદ ફાયર વિભાગને કોલ કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં આગ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં છે, પરંતુ ઇલેક્ટ્રીક ડકમાં આગ લાગી હોવાને પગલે વીજ કનેક્શન બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ફાયર તેમજ ઈલેક્ટ્રીક વિભાગની ટીમ સમગ્ર મામલે તપાસ કરી રહી છે.

ફાયર વિભાગે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો : આ અંગે SVP હોસ્પિટલના CEO સૌરભ પટેલે માહિતી આપી છે કે, SVP હોસ્પિટલના લોન્ડરી વિભાગમાં આગ લાગી હતી. આ વિભાગ હોસ્પિટલની બિલ્ડીંગથી અલગ છે, તેથી હોસ્પિટલના દર્દીઓ કે અન્ય લોકોને કોઈ અસર થઈ નથી. દર્દીઓ રાખવાની જગ્યા પર કોઈ આગ લાગી નથી. ફાયર વિભાગની ટીમે આગને કાબૂમાં લઈ લીધી હતી.

