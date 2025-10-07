ETV Bharat / state

અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા 75,000 પોસ્ટકાર્ડ, રિવરફ્રન્ટ ખાતે યોજાશે પ્રદર્શન

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદી માટે 75,000 પોસ્ટકાર્ડ લખ્યા છે, જેનું પ્રદર્શન યોજાશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 9:41 AM IST

Updated : October 7, 2025 at 9:55 AM IST

અમદાવાદ : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં ભણતા બાળકોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યા છે. જેમાં ઓપરેશન સિંદૂર, GST ઘટાડો, આત્મનિર્ભર ભારત, સ્વદેશી અપનાવો અને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન જેવા વિષયો પર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કુલ 75,000 પોસ્ટકાર્ડ લખવામાં આવ્યા છે. આ પોસ્ટકાર્ડ સાથે 7,500 ચિત્રો પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતમાં ભાજપના વિકાસના 24 વર્ષ

અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા 75,000 પોસ્ટકાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સ્કૂલ બોર્ડના ચેરમેન ડૉ. સુજય મહેતાએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 7 ઓક્ટોબર, 2001ના દિવસે ગુજરાતના 14 મા મુખ્યમંત્રી તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. આજે 7 ઓક્ટોબર, 2025 ના દિવસે સફળતાપૂર્વક 24 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, જે અંતર્ગત 7 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર સુધી સમગ્ર ગુજરાત ઉમંગભેર ઉજવણી કરશે. અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે એક પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

PM મોદીને લખશે 70 લાખથી વધુ પોસ્ટકાર્ડ

વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા પોસ્ટકાર્ડ
વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા પોસ્ટકાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. સુજય મહેતાએ જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં ભાજપ દ્વારા વિકાસના 24 વર્ષ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં વિશ્વાસ, સેવા અને સમર્પણ દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારત, હર હર સ્વદેશી ઘર ઘર સ્વદેશી અંતર્ગત નેક્સ્ટ જેન GST અને સ્વદેશી અભિયાન દ્વારા સ્થાનિક અર્થતંત્ર મજબૂત બનાવીને સૌને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવવાનો પ્રયાસ અંતર્ગત સહકાર વિભાગ દ્વારા ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકો દ્વારા 70 લાખથી વધુ પોસ્ટકાર્ડ લખીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું આભાર માનવામાં આવ્યો છે. આ વિશ્વ રેકોર્ડ રચવાના અભિયાનમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની શાળામાં ભણતા બાળકોનો પણ ફાળો છે.

વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા પોસ્ટકાર્ડ
વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા પોસ્ટકાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓ લખશે 75,000 પોસ્ટકાર્ડ

ડૉ. સુજય મહેતાએ જણાવ્યું કે, બાળકો દ્વારા વિકસિત ભારત 2047, સ્વદેશી અપનાવો, આત્મનિર્ભર ભારત, 2047 લક્ષ્યાંક, વસુધૈવ કુટુંબકમ, ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા, એક્ઝામ વોરિયર, મન કી બાત, કુપોષણ અભિયાન, શાળામાં સુગર બોર્ડ, એક પેડ મા કે નામ, વોકલ ફોર લોકલ, સ્વચ્છ ભારત અભિયાન, ફીટ ઇન્ડિયા, મેક ઇન ઇન્ડિયા અને ડિજિટલ ઇન્ડિયા જેવી વિવિધ થીમ પર 75,000 પોસ્ટ કાર્ડ લખવામાં આવશે.

વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા પોસ્ટકાર્ડ
વિદ્યાર્થીઓએ PM મોદીને લખ્યા પોસ્ટકાર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે પ્રદર્શન

આ ઉપરાંત વિકસિત ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, પર્યાવરણ અને સતત વિકાસ જેવા વિષયો પર દોરેલા 7,500 જેટલા ચિત્રોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. આજે 7 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ સાંજે 5:00 વાગે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે તેનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવશે. આ પ્રદર્શન જોવા માટે શહેરીજનો જોડાય તેવી અપીલ કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો...

