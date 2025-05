ETV Bharat / state

SSC રીઝલ્ટની ખુશી: ટાગોર હોલમાં વિદ્યાર્થીઓએ પુષ્પવર્ષા કરી ભારતીય સેના અને સરકારનો આભાર માન્યો - GSEB 10TH RESULT 2025

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 8, 2025 at 6:47 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 7:16 PM IST 2 Min Read

અમદાવાદ: SSC બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓએ પાલડીના ટાગોર હોલ સંકુલમાં પરિણામમાં સફળતા મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ પર ગુલાબની પુષ્પવર્ષા કરી હતી સાથે પહેલગામ હુમલાનો બડાઓ લઈ પાકિસ્તાન પર સફળ એર સ્ટ્રાઈક બદલ ભારતીય સેના અને મોદી સરકારને અભિનંદન આપ્યા હતા. સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓએ આજે SSC બોર્ડના પરિણામના દિવસએ ખુશી વ્યકત્ત કરી હતી. અમદાવાદની જમાલપુર એફડી સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની રુહીન શેખે જણાવ્યું હતું કે, મારું 93 ટકા રિઝલ્ટ આવ્યું છે અને 97.76 પર્સન્ટાઇલ છે. સખત મહેનત પછી આ રીઝલ્ટ આવ્યું છે અને મારા સ્કૂલમાં મારું નામ થઈ રહ્યું છે એટલે હું બહુ જ ખુશ છું. વિદ્યાર્થીઓએ પુષ્પવર્ષા કરી ભારતીય સેના અને સરકારનો આભાર માન્યો (Etv Bharat Gujarat)

