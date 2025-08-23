રાજકોટ : તાજેતરમાં અમદાવાદની સેવન્થ ડે શાળાના વિદ્યાર્થી પર હુમલો થયો અને બાદમાં તેમનું મોત થયું હતું. આ બનાવ અંગે ઉપલેટાના સિંધી સમાજ દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાના વિરોધમાં ઉપલેટા સિંધી સમાજ દ્વારા ઉપલેટા શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર બાઈક રેલી કાઢીને સૂત્રોચ્ચાર કર્યો હતો. સાથે જ ઉપલેટા મામલતદાર કચેરી ખાતે આવી ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને સંબોધીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું.
અમદાવાદના વિદ્યાર્થીની હત્યાનો બનાવ : ઉપલેટા સિંધી સમાજ દ્વારા આપવામાં આવેલા આવેદનપત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગુજરાતના આર્થિક મહાનગર અમદાવાદના ખોખરા ખાતે આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં સિંધી સમાજના સગીરની નજીવી બાબતે અન્ય સગીર દ્વારા થયેલી હત્યા સમગ્ર રાજ્ય-દેશમાં ગંભીર ચિંતા ઉપજાવે તેવી બાબત છે.
સિંધી સમાજમાં રોષનો માહોલ : અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ધો. 10 માં અભ્યાસ કરતા સિંધી સમાજના તેજસ્વી તારલા નયન (યુવી) ગીરીશકુમાર સંતાણીની અન્ય સમાજના ધોરણ 8 માં અભ્યાસ કરતા સગીરે સામાન્ય ધક્કા-મુક્કી જેવી નજીવી બાબતે હત્યા કરી નાખી હતી. આ બનાવ બાદ સમગ્ર ભારતવર્ષના સિંધી સમાજના બાંધવો સ્તબ્ધ, શોકમય અને ચિંતામગ્ન થઈ ગયા છે.
મુખ્યમંત્રીને સંબોધીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું : સરસ્વતી માતાના મંદિર સમા વિદ્યાધામ એવી સ્કૂલમાં નજીવી બાબતમાં જો હત્યા જેવું અઘટીત, જધન્ય કૃત્ય આચરવામાં આવે તે અસહ્ય અને અન્યાયી બાબત છે. આ બનાવને સમસ્ત સિંધી સમાજ અને સમસ્ત હિન્દુ સમાજ ઉપલેટા ભારે ખિન્નતાથી અને આક્રોશ સાથે વખોડે છે. આ સમગ્ર બનાવમાં સ્કૂલ અધિકૃતની નિષ્ક્રિયતાનો ભોગ પણ આ સગીર બન્યો હોવાની બાબત સ્પષ્ટ દર્શાય છે.
સમસ્ત સિંધી અને હિન્દુ સમાજની માંગ : આ મામલે સરકાર હસ્તક્ષેપ કરીને અન્યાયનો ભોગ બનેલા અને પોતાના જીવનના કુળદિપક સમા પુત્રને ગુમાવનાર સંતાણી પરિવારને ન્યાય અપાવે. ઉપરાંત ભવિષ્યમાં રાજ્યમાં કોઈપણ સ્કૂલમાં આવો અઘટિત બનાવ ન બને તે માટે આગોતરા પગલાં લઈ દોષીત સગીર વયનો લાભ લઈને છૂટી ન જાય અને તેને ફાંસી જેવી આકરી સજા થાય. જેમાંથી બોધપાઠ લઈને કોઈપણ સગીર બાળકો આવું કૃત્ય આચરી ન શકે તેવો ન્યાય અપાવવા સમસ્ત સિંધી સમાજ અને સમસ્ત હિન્દુ સમાજ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે.
