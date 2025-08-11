અમદાવાદ: શહેરના નહેરુનગર ઝાંસીની રાણી BRTS બસ સ્ટેન્ડ પાસે રવિવારે રાત્રે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં બે યુવકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. તેજ રફતારથી આવી રહેલી એક કારના ચાલકે એક્ટિવા પર જઈ રહેલા બે યુવકોને પાછળથી ટક્કર મારતા આ ઘટના બની હતી.
મોડી રાત્રે અકસ્માતની ઘટના
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતકોની ઓળખ 22 વર્ષીય અકરમ અલ્તાફભાઈ કુરેશી અને 35 વર્ષીય અશફાક જાફરભાઈ અજમેરી તરીકે થઈ છે, જેઓ જમાલપુર વિસ્તારના રહેવાસી હતા. આ ઘટના મોડી રાત્રે લગભગ 1:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. બંને યુવકો એક્ટિવા પર નહેરુનગરથી શિવરંજની તરફ જઈ રહ્યા હતા. તે સમયે, પાછળથી પૂરઝડપે અને બેદરકારીપૂર્વક આવી રહેલી એક બ્રેઝા કારના ચાલકે અચાનક એક્ટિવાને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયંકર હતી કે બંને યુવકો રોડ પર ફંગોળાઈ ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં અકરમ કુરેશીનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત થયું હતું, જ્યારે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા અશફાક અજમેરીને તાત્કાલિક સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેનું પણ સારવાર દરમિયાન સવારે લગભગ 5:30 વાગ્યે મોત થયું હતું. ફરજ પરના ડોક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
કાર ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો
આ ઘટના બાદ, ટ્રાફિક પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બંને મૃતકોના ઈન્કવેસ્ટ પંચનામા અને પોસ્ટમોર્ટમ બાદ તેમના મૃતદેહને પરિવારજનોને સોંપવામાં આવ્યા છે. પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. હાલ, કાર ચાલક અને અકસ્માત પાછળના ચોક્કસ કારણોની તપાસ ચાલી રહી છે.
શહેરમાં બેફામ ગતિએ વાહનો ચલાવવાના કારણે અકસ્માતોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. આ ઘટના ફરી એકવાર વાહનચાલકોની બેદરકારી અને ટ્રાફિક નિયમોના ભંગના ગંભીર પરિણામો તરફ ધ્યાન દોરે છે. સ્થાનિક લોકોમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને તેઓ આવી બેદરકારી સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. આ દુર્ઘટનાએ બે પરિવારોને શોકમાં ગરકાવ કરી દીધા છે.
ટ્રાફિક DCP નીતાબેન દેસાઈના જણાવ્યા અનુસાર, ગાડી ચાલક અને ગાડીના માલિકની પૂછપરછ ચાલુ છે. અને ગાડીચાલકની અટકાયત કરી છે. તથા ગાડીની સ્પીડ અંગે CCTV ના આધારે તપાસ કરવામાં આવશે. તથા તેમણે 2 વ્હીલર ચાલકોને હેલ્મેટ પહેરવાની અરજી કરી હતી. ગાડીના માલિક નિશાબેન પરેશકુમાર સોની અને ચલાવનાર વ્યક્તિ તરીકે રોહન પરેશકુમાર સોની જણાઈ આવ્યા છે.
આ પણ વાંચો: