અમદાવાદમાં 10 લાખના મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે બે શખ્સો ઝડપાયા, આરોપી વિરુદ્ધ ફોન ચોરીના 44 ગુના

શહેરના દિલ્હી દરવાજા વિસ્તારમાંથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે બે યુવકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.

મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે બે યુવકો ઝડપાયા
મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે બે યુવકો ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 6, 2025 at 4:25 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં યુવાધનને નશાના રવાડે ચડાવતા બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. શહેરના દિલ્હી દરવાજા વિસ્તારમાંથી મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે બે યુવકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. તેમની પાસેથી 9 લાખથી વધુની કિંમતનું ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું.

વિગતો મુજબ, SOG ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા બાતમીના આધારે દિલ્હી દરવાજા ચાર રસ્તા રોડ પરથી ચિરાગ અલી તથા એજાઝમીયા નામના બે યુવકોને ઝડપી પાડ્યા હતા. આરોપીઓની તપાસ કરતા તેમની પાસેથી 98 ગ્રામ 97 મિલીગ્રામનું મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું, જેની કિંમત અંદાજે 9 લાખ 89 હજાર થાય છે. આરોપીઓ વિરુદ્ધ હાલમાં NDPS એક્ટની કલમ 8 (સી), 22 (સી) અને 29 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે બે યુવકો ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રાવેલ્સ બસમાંથી બે શખ્સો પાસેથી ડ્રગ્સ મળ્યું
SOGના ACP બી.સી સોલંકીએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હી દરવાજા એક લક્ઝરી બસમાં મધ્ય પ્રદેશથી કેટલાક શખ્સો નાર્કોટિક્સનો જથ્થો લઈને આવી રહ્યા છે. આ માહિતીના આધારે ગઈકાલે સાંજે 7 વાગ્યે ટ્રાવેલ્સ બસ આવતા ઇન્ફોર્મરે તેમને ઓળખી બતાવ્યા હતા. તેમને પકડીને સર્ચ કરતા ચિરાગ શેખ નામના શખ્સ પાસેથી 98 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. તેની સાથે એક એજાઝમીયા નામનો શખ્ય હતો. આ બંને ઈમરાન નામના શખ્સ પાસેથી આ ડ્રગ્સનો જથ્થો લઈ આવ્યા હતા. આ બંનેની પૂછપરછ કરતા ચિરાગ શેખ મોબાઈલ ચોરીના 44 ગુનામાં પકડાયેલો છે. આ બંને શખ્સો ડ્રગ્સના બંધાણી છે. આ માટે પૈસાની જરૂર પડતા મોબાઈલ ચોરીની આદત પડી હતી.

