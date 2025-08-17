ETV Bharat / state

અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા, એક આરોપી ફરાર

SOGની ટીમે તાત્કાલિક વોચ ગોઠવી અને છટકું ગોઠવી બંને આરોપીઓને ઝડપી લીધા.

અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા
અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 5:30 PM IST

અમદાવાદ : અમદાવાદ SOGએ આજે સવારે બે શખ્સોને 2.97 કરોડના 'એમ્બરગ્રીસ'ના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસને અંગત બાતમીદાર દ્વારા માહિતી મળી હતી કે બે શખ્સ સાણંદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એમ્બરગ્રીસ વેચવા જઈ રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે SOGની ટીમે તાત્કાલિક વોચ ગોઠવી અને છટકું ગોઠવી બંને આરોપીઓને ઝડપી લીધા.

પોલીસે ભાવનગરના રહેવાસી યોગેશ તુળશીભાઈ મકવાણા અને પિન્ટુકુમાર ભરતભાઈ પટેલ નામના બે આરોપીઓને સરખેજ-સાણંદ હાઈવે પર ગીબપુરા ગામ નજીકથી પકડી પાડ્યા હતા. તેમની પાસેથી કુલ 2.976 કિલોગ્રામ એમ્બરગ્રીસનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. જપ્ત કરાયેલા એમ્બરગ્રીસની બજાર કિંમત આશરે રુપિયા 2.97 (બે કરોડ સત્તાણુ લાખ સાઠ હજાર) આંકવામાંમાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત, પોલીસે બે મોબાઈલ ફોન અને રુપિયા 700 રોકડા પણ જપ્ત કર્યા છે.

અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આરોપીની ધરપકડ : પ્રાથમિક તપાસમાં બંને આરોપીઓએ કબૂલ્યું છે કે, તેઓ આ એમ્બરગ્રીસનો જથ્થો ભાવનગરથી લાવ્યા હતા. તેમણે ભાવનગરના ભરતભાઈ વલ્લભભાઈ સરવૈયા પાસેથી આ એમ્બરગ્રીસ ખરીદ્યું હતું. ભરત સરવૈયા હાલ ફરાર છે અને પોલીસ તેની શોધખોળ કરી રહી છે. પોલીસનું અનુમાન છે કે તેની ધરપકડ બાદ આ રેકેટ અંગે વધુ માહિતી સામે આવી શકે છે.

અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા
અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે, પકડાયેલા બંને આરોપીઓનો કોઈ ગુનાહિત ઈતિહાસ નથી અને તેઓ છૂટક મજૂરી કામ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તેઓ આ એમ્બરગ્રીસને ઊંચી કિંમતે વેચીને પૈસા કમાવવાની ફિરાકમાં હતા. આ મામલે જપ્ત કરાયેલા એમ્બરગ્રીસની રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર અને FSL અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી છે. વાઇલ્ડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ આ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે બંને આરોપીઓને સાણંદ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપવામાં આવ્યા છે.

અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા
અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)
અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા
અમદાવાદ SOGએ 2.97 કરોડની એમ્બરગ્રીસ સાથે બે આરોપી ઝડપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

