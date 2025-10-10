એ હાલો, અમદાવાદવાસીઓ... આવી રહ્યો છે શોપિંગ ફેસ્ટિવલ, 'વોકલ ફોર લોકલ' સૂત્રને પ્રોત્સાહન
અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ માટે તૈયાર થઈ જાવ, આગામી 5 ડિસેમ્બરથી 16 જાન્યુઆરી સુધી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 10, 2025 at 9:13 AM IST
અમદાવાદ : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના નાગરિકો માટે શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ મનપા 5 ડિસેમ્બરથી 16 જાન્યુઆરી સુધી શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરશે. પૂર્વ અને પશ્ચિમના વિસ્તારોમાં 'વોકલ ફોર લોકલ' ના સૂત્રને ધ્યાનમાં રાખીને શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરાશે, આ વર્ષે હેરિટેજ વિસ્તારનો પણ ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે.
આવી રહ્યો છે શોપિંગ ફેસ્ટિવલ...
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 5 ડિસેમ્બર થી 16 જાન્યુઆરી સુધી શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દુબઈ-સિંગાપુરમાં શોપિંગ ફેસ્ટિવલ જેમ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પણ શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું શરૂઆત કરવામાં આવે છે.
ખાસ કરીને સિંધુ ભવન રોડ, વસ્ત્રાપુર લેક, અમદાવાદ હાટ, મણીનગર, નિકોલ અને માણેકચોક વિસ્તાર સહિત પશ્ચિમ અને પૂર્વના અમુક ભાગમાં શોપિંગ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવશે. જેમાં સ્વદેશી વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન મળે, ગામડામાં રહેતા કારીગરો આત્મનિર્ભર બને અને સ્વદેશી વસ્તુઓની ખરીદી કરવામાં આવે તે હેતુ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
'લોકલ ફોર વોકલ'ને પ્રોત્સાહન : દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું કે, શોપિંગ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન બુક ફેર, ફૂડ ફેસ્ટિવલ, કાંકરિયા કાર્નિવલ, ફ્લાવર શો જેવી વિવિધ ઈવેન્ટ કરવામાં આવશે. ગત વર્ષે આયોજિત શોપિંગ ફેસ્ટિવલથી વેપારીઓની આવકમાં 24-25 ટકાનો વધારો થયો હતો. શહેરના ખ્યાતનામ મોલનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષે વર્લ્ડ હેરિટેજ વિસ્તાર માણેકચોકનો પણ ઉમેરો કરવામાં આવશે. ગત વર્ષે 10-12 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો, જે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી હતી.
આ શોપિંગ ફેસ્ટિવલ દરમિયાન GMDC ગ્રાઉન્ડને ગ્રાન્ડ વેડિંગ શોપિંગ ડિસ્ટ્રિક્ટ તરીકેનું મુખ્ય લોકેશન બનાવવામાં આવશે, જેમાં સહેલાણીઓને બ્રાન્ડેડ-મોર્ડન બ્રાઈડલ ડિઝાઇનર્સ, જ્વેલર્સ, વેડિંગ ડેકોર એક્સપર્ટ, કેટરર્સ, લાઈવ ફેશન શો, ગોર્મેટ શૉ-કેસ અને રોયલ-થીમ આધારિત લગ્ન સંબંધિત પ્રોડક્ટ્સ- સર્વિસનો ક્યુરેટેડ એક્સપિરિયન્સ મળશે.
ASF 2025-26માં નાગરિકો અને પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણો
સ્વદેશી શૉ-કેસ : વૈશ્વિક આકર્ષણ સાથે સ્વદેશી અને સાંસ્કૃતિક પેદાશોનો અનોખો અનુભવ મળશે
ફેસ્ટિવલ થીમ : ખાઓ, રમો, ખરીદો સાથે ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસા અને સ્વદેશી પેદાશોને પ્રાધાન્ય
હિડન જેમ્સ પ્લેટફોર્મ : વૈશ્વિક આકર્ષણો સાથે પ્રીમિયમ સ્વદેશી ઉત્પાદનોનો જોરશોરથી પ્રચાર
સ્વદેશી મોલ : વસ્ત્રાપુરમાં સમર્પિત સ્વદેશી મોલની મુલાકાત લઈ શકાશે
હેરિટેજ શોપિંગ : હેરિટેજ અને અમદાવાદી પોળના વારસા સાથે શહેરી ચીજવસ્તુઓ ખરીદી શકાશે
મેગા ડિસ્કાઉન્ટ : મોલ્સ, લક્ઝરી સ્ટોર્સ અને શેરી વિક્રેતાઓ 15%-35% ડિસ્કાઉન્ટની ઓફર આપશે
સિટી ઓફ ફેસ્ટિવલ : દિવાળી લાઈટ, ફ્લાવર શો, કાંકરિયા કાર્નિવલ અને કાઈટ ફેસ્ટિવલનો અનુભવ
અદભુત મનોરંજન : ડ્રોન શો, લેઝર ડિસ્પ્લે અને વિવિધ મ્યુઝિક કોન્સર્ટનું આયોજન કરાશે
જોય ઓફ કૂકિંગ : સ્ટ્રીટ ફૂડ ટ્રેલ્સ, રિવરફ્રન્ટ કાર્નિવલ અને મિશેલિન-સ્ટાર પોપ જેવા અનોખી પ્રવૃત્તિ
ક્યુરેટેડ ટુર્સ : હેરિટેજ અને સ્વદેશી થીમ લોકલ શોપિંગ અને પ્રવાસનને વેગ આપશે
લક્ઝરી ટ્રેલ્સ : HNIs, NRIs અને NRGs પ્રીમિયમ શોપિંગ એક્સપિરિયન્સ મળશે
યૂથ ઝોન : Gen-Z માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે
સેલિબ્રિટી શોપિંગ : મનપસંદ સેલિબ્રિટી સાથે ખરીદીની મજા માણી શકાશે.
નેશનલ રોડ શો : વારાણસી, દિલ્હી, જયપુર અને મુંબઈમાં ASF નું ભવ્ય પ્રમોશન કરાશે
ગ્લોબલ ફૂડ કાર્નિવલ : ગુજરાતી સ્વાદ સાથે વૈશ્વિક વાનગીની જ્યાફત માણી શકાશે
જ્વેલરી પેવેલિયન : સ્વદેશી જ્વેલરી સાથે ગ્લોબલ આઈકોનિક એક્ઝિબિશનનું આયોજન
અમદાવાદ શોપિંગ ફેસ્ટિવલની મુખ્ય વિશેષતા
- ક્યારે યોજાશે? 41 દિવસ (5 ડિસેમ્બર, 2025 - 16 જાન્યુઆરી, 2026)
- ક્યાં યોજાશે? શહેરવ્યાપી, 6 શોપિંગ જિલ્લા અને 14 મુખ્ય આકર્ષણો પર કેન્દ્રિત
- કોના માટે? સ્થાનિક, રાષ્ટ્રીય, NRI અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુલાકાતીઓ
બ્રાન્ડિંગ : મોલ્સ, કાર્યક્રમો અને સરકારી કાર્યક્રમો સાથે સંકલિત ભાગીદારી
મુખ્ય હેતુ : અમદાવાદના સાંસ્કૃતિક વારસા સાથે સ્થાનિક અર્થતંત્રને વેગ આપવો તથા અમદાવાદને બેસ્ટ શોપિંગ ડેસ્ટિનેશન તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવું.
ASF 2025-26માં ગુજરાતની શ્રેષ્ઠ હસ્તકલા, આધુનિક સ્વદેશી ઉત્પાદનો અને સ્થાનિક વિશેષતાઓનું પ્રદર્શન કરતો એક અનોખો શોપિંગ અનુભવ પ્રદાન કરશે. તે શહેરના પ્રવાસનને તથા વાણિજ્ય પ્રવૃતિઓને વેગ આપીને શહેરના વ્યવસાયિક સમુદાયને આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવશે. શોપિંગ ફેસ્ટિવલને સંબંધિત વિવિધ પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસનું બ્રાન્ડિંગ અને પ્રમોટ કરવા માટે એક સમર્પિત વેબ પોર્ટલ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન શરૂ કરવામાં આવશે. રેડિયો, ટીવી, અખબારો અને ડિજિટલ મીડિયા સહિત રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા પ્લેટફોર્મનો વ્યાપક પ્રચાર માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...