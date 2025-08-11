ETV Bharat / state

વિશાલા-નારોલને જોડતો શાસ્ત્રી બ્રિજ 6 મહિના બંધ રહેશે, વૈકલ્પિક રૂટ તરીકે આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરવો પડશે - AHMEDABAD SHASTRI BRIDGE

9 ઓગસ્ટ 2025થી 8 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી શાસ્ત્રી બ્રિજ પર ભારે વાહનની અવરજવર પર પ્રતિબંધ છે.

શાસ્ત્રીબ્રિજ 6 મહિના બંધ રહેશે
શાસ્ત્રીબ્રિજ 6 મહિના બંધ રહેશે
Published : August 11, 2025 at 7:33 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા નેશનલ હાઇવે અને અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે સાથે જોડતો શાસ્ત્રી બ્રિજ સાત મહિના સુધી બંધ રહેશે. વિશાલાથી નારોલ જતો શાસ્ત્રી બ્રિજ પર ભારે વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. તે અંગે પોલીસ વિભાગે જાહેરનામું બહાર પાડીને ભારે વાહનોના અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જ્યારે આજથી પોલીસે શાસ્ત્રી બ્રિજના બંને છેડે બેરીકેડ લગાવીને ભારે વાહન ન જાય તે માટે કડક પાલન શરૂ કર્યું છે.

6 મહિના શાસ્ત્રી બ્રિજ ભારે વાહનો માટે બંધ
9 ઓગસ્ટ 2025થી 8 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી શાસ્ત્રી બ્રિજ પર ભારે વાહનની અવરજવર પર પ્રતિબંધ છે. શાસ્ત્રી બ્રિજ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યા બાદ ડાઈવર્ટ કરાયેલા રૂટ ઉપરથી ભારે વાહન અને પેસેન્જર વાહનો અવરજવર કરી શકે છે. પોલીસ દ્વારા શાસ્ત્રી બ્રિજ પર ભારી વાહનોને પસાર થતા રોકવા માટે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે. વિશાલાથી નારોલ તરફ બંને છેડે શાસ્ત્રી બ્રિજ પર બેરીકેડિંગ લગાવવામાં આવ્યું છે. ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે અને જે ભારે વાહનો ત્યાંથી જવા માટે આવે છે તેને ડાયવર્ટ કરવાનું કામ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

શાસ્ત્રીબ્રિજ 6 મહિના બંધ રહેશે

બ્રિજના જર્જરિત ભાગનું રીપેરિંગ કરવામાં આવશે
આપને જણાવી દઈએ કે અમદાવાદનો શાસ્ત્રી બ્રિજ જર્જરિત અવસ્થામાં છે અને જો ભારે વાહનો પસાર થાય તો મોટી દુર્ઘટના પણ સર્જાઈ શકે છે. હવે શાસ્ત્રી બ્રિજના જર્જરિત ભાગનું સમારકામ શરૂ કરવામાં આવશે. સંભવત ફેબ્રુઆરી માસ સુધી કામ પૂર્ણ થઈ શકે છે. ત્યાર પછી આ બ્રિજ ફરીથી લોકો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે.

અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ મલિક દ્વારા સાબરમતી નદી પરના શાસ્ત્રી બ્રિજ પર ભારે અને મધ્યમ માલવાહક વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામામાં જણાવવામાં આવેલું છે કે, બ્રિજની જર્જરિત બેરિંગ અને પેટેસ્ટલનું સમારકામ કરવાનું છે. આ પ્રતિબંધ 9 ઓગસ્ટ 2025 થી 8 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી અમલમાં રહેશે.

ભારે વાહનોને બ્રિજ પર નો એન્ટ્રી
ભારે વાહનોને બ્રિજ પર નો એન્ટ્રી

વૈકલ્પિક રૂટ કયો રહેશે?
ઉપરાંત જાહેરનામમાં જણાવવામાં આવેલું છે કે, વાહન ચાલકો માટે બે વૈકલ્પિક માર્ગો પણ સૂચવવામાં આવ્યા છે. તે વૈકલ્પિક માર્ગમાં લાંભા, જશોદાનગર તથા બરોડા એક્સપ્રેસ વે તરફથી આવતો ટ્રાફિક પીરાણા જંક્શનથી જમણી બાજુ વળી પીરાણા ડમ્પિંગ યાર્ડ થઈ કેલિકો મીલ બહેરામપુરા ચાર રસ્તા થઈ ડાબી બાજુ વળી ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર બ્રિજ થઈ અંજલી ચાર રસ્તા થઈ ડાબી બાજુ વાસણા વિશાલા વાળા માર્ગે જઈ શકશે. જ્યારે સરખેજ જુહાપુરા થઈ આવતો ટ્રાફિક વાસણા રોડ, અંજલી ચાર રસ્તા થઈ જમણીબાજુ વળી ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર બ્રિજ થઈ બહેરામપુરા ચાર રસ્તા, કેલિકો મિલથી જમણી બાજુ વળી પીરાણા ડમ્પિંગ યાર્ડ થઈ પીરાણા જંક્શનથી મુખ્ય માર્ગ ઉપર જશોદાનગર, લાંભા, બરોડા એક્સપ્રેસ રોડ તરફ જઈ શકશે.

