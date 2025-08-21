ETV Bharat / state

લ્યો મળી ગયો પુરાવો! વિદ્યાર્થીની હત્યાના આરોપીની ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ સામે આવી, જુઓ... - AHMEDABAD STUDENT MURDER

સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યા મુદ્દે આજે પણ વિરોધ થતો રહ્યો. આ વચ્ચે આરોપીની ચેટ પ્રકાશમાં આવી, જેમાં હત્યા કર્યાની કબૂલાત છે.

હત્યાના આરોપીની ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ
હત્યાના આરોપીની ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 3:08 PM IST

અમદાવાદ : ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલના એક વિદ્યાર્થીની હત્યા થયાના મુદ્દે શહેરમાં વાતાવરણ તંગ બન્યું છે. આ બનાવના પગલે આજે પણ રોષે ભરાયેલા ટોળાએ વિરોધ કર્યો હતો. બીજી તરફ યુથ કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા સ્કૂલને તાળાબંધીનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, કોઈપણ અનઇચ્છનીય બનાવને ટાળવા સેવન્થ ડે સ્કૂલની બહાર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

મળી ગયો પુરાવો...

આ હત્યાના કેસના બે આરોપીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસ આ મુદ્દે તપાસ અને પૂછપરછ કરી રહી છે. જોકે, આ વચ્ચે આરોપી અને અન્ય એક શખ્સની ચેટ પ્રકાશમાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ બંને હત્યા અંગે વાતચીત કરી હતી. આ વાતચીતમાં આરોપીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, મેં ચાકુ માર્યું છે. આ ચેટના સ્ક્રીનશોટ હાલ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

હત્યાના આરોપીની ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ
હત્યાના આરોપીની ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ (ETV Bharat Gujarat)

બંધનું એલાન-લોકોએ કર્યો ઉગ્ર વિરોધ

સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી નયનની હત્યાના પગલે આજે સ્કૂલને તાળાબંધી અને બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. બંધના એલાનને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. જોકે, બાદમાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકરોએ રેલી કાઢી મણીનગર વિસ્તારમાં દુકાનો બંધ કરાવી હતી. બીજી તરફ સેવન્થ ડે સ્કૂલ ખાતે અચાનક 300 લોકોનું ટોળું પહોંચ્યું અને વિરોધ શરુ કર્યો હતો.

હત્યાના આરોપીની ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ
હત્યાના આરોપીની ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેટ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે ખેંચી ખેંચીને અટકાયત કરી : સેવન્થ ડે સ્કૂલ સામે NSUI અને યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો. સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા પોલીસનો કાફલો અને ગાડીઓ મોટી સંખ્યામાં તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન પોલીસ અને રહીશો ઘર્ષણ થયું, જેના પગલે પોલીસે વિરોધ કરી રહેલા NSUI કાર્યકર્તાઓ અને રહીશોની અટકાયત કરી. પોલીસ કાર્યવાહી બાદ સોસાયટીના રહીશો દ્વારા વિરોધ નોંધાયો અને અટકાયત કરેલા લોકોને છોડવાની માંગ કરવામાં આવી.

સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થી 'નયન'ની હત્યા

19 ઓગસ્ટના રોજ ખોખરા વિસ્તારમાં આ ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થી પર શાળાના જ વિદ્યાર્થી અને તેના અન્ય 5-7 સાથીઓએ હુમલો કર્યો હતો. છરી વડે થયેલા આ હુમલામાં મૃતક વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. બાદમાં 20 ઓગસ્ટના રોજ સિંધી પરિવારના આ કિશોરનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. જે બાદ સમાજના લોકો અને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓનું ટોળું સ્કૂલ ખાતે આવી પહોંચ્યું હતું. જે બાદ આક્રમક વિરોધ શરૂ થયો, શાળામાં તોડફોડ પણ કરવામાં આવી હતી.

