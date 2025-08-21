ETV Bharat / state

સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યા: તાળાબંધીનું એલાન, ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકાયો - SEVENTH DAY SCHOOL

સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યા મુદ્દે આજે પણ વિરોધના વંટોળ છે. તાળાબંધીનું એલાન કરવામાં આવ્યું, શાળાની બહાર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો.

સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યા
સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 12:31 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 12:41 PM IST

અમદાવાદ : ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલના એક વિદ્યાર્થીની હત્યા થયાના મુદ્દે શહેરમાં વાતાવરણ તંગ બન્યું છે. આ બનાવના પગલે ગતરોજ રોષે ભરાયેલા ટોળાએ શાળામાં તોડફોડ કરી ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો, જેમાં શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ, સમાજના લોકો અને સ્થાનિકો સામેલ હતા. આજે પણ આ બનાવના પગલે શહેરમાં ગરમાગરમી છે.

વિદ્યાર્થીની હત્યા મુદ્દે બંધનું એલાન-ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત

સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી નયનની હત્યાના પગલે આજે યુથ કોંગ્રેસ અને NSUI દ્વારા સ્કૂલને તાળાબંધીનું એલાન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા મણિનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સ્કૂલો બંધ રાખી વિસ્તારને બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, તાળાબંધી અને આ વિરોધમાં NSUI સાથે શાળાના વિધાર્થીઓ પણ જોડાશે. જોકે, કોઈપણ અનઇચ્છનીય બનાવને ટાળવા સેવન્થ ડે સ્કૂલની બહાર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકાયો
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ખડકાયો (ETV Bharat Gujarat)

બંધના એલાનને મિશ્ર પ્રતિસાદ- અંદાજે 200 સ્કૂલો બંધમાં જોડાઈ

વિદ્યાર્થીની હત્યાના વિરોધમાં મણીનગર, કાંકરીયા, ઈસનપુરની તમામ શાળાઓ અને વ્યાપાર ઉદ્યોગોને શાંતિપૂર્ણ રીતે બંધ રાખવાનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું. મણીનગર વિસ્તારમાં બંધની નહિવત અસર જોવા મળી, રોડ પરની દુકાનો ખુલ્લી છે. લોકો ખરીદી કરવા માટે બહાર નીકળી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીની હત્યાનો બનાવ જે સ્કૂલમાં બન્યો, તે ખોખરા વિસ્તારમાં પણ દુકાનો ખુલી જોવા મળી રહી છે. લોકો પોતાના રોજિંદા કામ માટે બહાર નીકળી રહ્યા છે. બંધના એલાનને મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો છે, સિંધી માર્કેટ સંપૂર્ણપણે બંધ છે. મણીનગર, ખોખરા, ઇસનપુર વિસ્તારની 200 જેટલી સ્કૂલો બંધમાં જોડાઈ છે.

વિદ્યાર્થીની હત્યા: તાળાબંધીનું એલાન
વિદ્યાર્થીની હત્યા: તાળાબંધીનું એલાન (ETV Bharat Gujarat)

સેવન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થી 'નયન'ની હત્યા

19 ઓગસ્ટના રોજ ખોખરા વિસ્તારમાં આ ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા એક વિદ્યાર્થી પર શાળાના જ વિદ્યાર્થી અને તેના અન્ય 5-7 સાથીઓએ હુમલો કર્યો હતો. છરી વડે થયેલા આ હુમલામાં મૃતક વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. બાદમાં 20 ઓગસ્ટના રોજ સિંધી પરિવારના આ કિશોરનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. જે બાદ સમાજના લોકો અને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓનું ટોળું સ્કૂલ ખાતે આવી પહોંચ્યું હતું. જે બાદ આક્રમક વિરોધ શરૂ થયો, શાળામાં તોડફોડ પણ કરવામાં આવી હતી.

500થી વધુના ટોળા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ

અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા બાદ ગતરોજ થયેલ મારામારી અને તોડફોડ મામલે ખોખરા પોલીસે 500થી વધુના ટોળા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે. સ્કૂલના એડમિન મયુરિકા પટેલ આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. સ્કૂલમાં ટોળાએ આવીને ઓફિસ, ક્લાસ રૂમ, સ્કૂલ બસના કાચ તોડી, LCD, કોમ્પ્યુટર તોડીને 15 લાખનું નુકસાન કર્યું હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. સાથે જ ટોળાએ સ્કૂલમાં રહેલા સ્ટાફ સાથે મારામારી કરી હતી. પોલીસની હાજરીમાં ટોળાએ તોડફોડ કરી હતી. ખોખરા પોલીસે રાયોટિંગ, મારામારી, નુકસાન પહોચાડવા જેવી કલમ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.

