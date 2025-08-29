ETV Bharat / state

સેવેન્થ ડે સ્કૂલ વિવાદ: વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે DEOની કાર્યવાહી, 160 LC અપાયા - AHMEDABAD SEVENTH DAY SCHOOL

વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે અમદાવાદના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) દ્વારા સક્રિય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

સેવેન્થ ડે સ્કૂલ વિવાદ
સેવેન્થ ડે સ્કૂલ વિવાદ (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 29, 2025 at 2:52 PM IST

અમદાવાદ : સેવેન્થ ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે અમદાવાદના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) દ્વારા સક્રિય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. શાળા દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો, ખાસ કરીને બિલ્ડિંગ યુઝ (BU) પરમિશન, રજૂ કરવામાં નિષ્ફળતા બાદ વાલીઓએ બાળકોને અન્ય શાળાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને DEO દ્વારા શાળા પરિસરમાં જ એક વિશેષ ટીમ કાર્યરત કરવામાં આવી છે, જે વાલીઓને મદદ કરી રહી છે.

DEO દ્વારા વિશેષ ટીમની રચના : અમદાવાદ શહેરના DEO આર.એમ. ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, “શાળામાં હાલમાં ચાર અધિકારીઓની ટીમ કામ કરી રહી છે. આ ટીમ વાલીઓને તેમના બાળકોને અન્ય શાળાઓમાં પ્રવેશ અપાવવામાં સંપૂર્ણ સહાય પૂરી પાડી રહી છે.” અત્યાર સુધીમાં 250થી વધુ પૂછપરછ આવી છે, અને 160 વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા છોડવાના પ્રમાણપત્ર (LC) માટે અરજીઓ મળી છે. આ તમામ LC તૈયાર કરીને વાલીઓને આપી દેવામાં આવ્યા છે.

વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે DEOની કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને મળતી સહાય : DEO દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલી આ ટીમ વાલીઓને નીચે મુજબની સહાય પૂરી પાડી રહી છે:

1. પ્રવેશ સહાય : વાલીઓની ઈચ્છા મુજબ અને નજીકમાં આવેલી એવી શાળાઓમાં જ્યાં જગ્યા ખાલી હોય ત્યાં બાળકોને પ્રવેશ અપાવવા માટે મદદ કરવામાં આવે છે.

2 .ઓનલાઈન શિક્ષણ : જે બાળકોનું શિક્ષણ હાલમાં અટકી ગયું છે, તેમના અભ્યાસમાં કોઈ અવરોધ ન આવે તે માટે ઓનલાઈન શિક્ષણની વ્યવસ્થા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

3. કાઉન્સેલિંગ : ટીમ દ્વારા વાલીઓને ICSE, CBSE અને ગુજરાત બોર્ડની અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓમાં પ્રવેશ માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન અને કાઉન્સેલિંગ આપવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે DEOની કાર્યવાહી
વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે DEOની કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

LC અને પ્રવેશ પ્રક્રિયા : સેવેન્થ ડે સ્કૂલમાં આશરે 9,000 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા છે. અધિકારીઓની ટીમ સવારે 9 થી 12 વાગ્યા સુધી હાજર રહીને વાલીઓને મદદ કરે છે. 160 વિદ્યાર્થીઓના LC તૈયાર થવાની સાથે તેમના પ્રવેશની વ્યવસ્થા પણ ગોઠવી દેવામાં આવી છે, અને આ પ્રક્રિયા હાલમાં પણ ચાલુ છે. જો કોઈ વાલીને અગાઉની કોઈ બાબત અંગે ફરિયાદ હોય તો પણ ટીમ તેની તપાસ કરવા માટે તૈયાર છે, અને જરૂરી પુરાવા સાથે સીધો સંપર્ક કરી શકાય છે. આ કાર્યવાહીથી વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને મોટી રાહત મળી છે, અને DEO ઓફિસની આ કામગીરીની પ્રશંસા થઈ રહી છે.

