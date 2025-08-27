ETV Bharat / state

અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલની ઘટના બાદ DEOનો મહત્વનો નિર્ણય, વિદ્યાર્થીઓને અન્ય શાળાઓમાં પ્રવેશ આપવા સૂચના - AHMEDABAD SEVENTH DAY SCHOOL

DEOએ શહેરની તમામ સ્વ-નિર્ભર શાળાઓને એક પરિપત્ર પાઠવીને આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને કામચલાઉ (પ્રોવિઝનલ) પ્રવેશ આપવાની સૂચના આપી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 5:30 PM IST

અમદાવાદ : શહેરમાં આવેલી સેવન્થ ડે એડવેન્ટિસ્ટ સ્કૂલમાં બનેલી દુઃખદ ઘટના બાદ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓની ચિંતાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ શહેરના જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી (DEO) દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. DEOએ શહેરની તમામ સ્વ-નિર્ભર શાળાઓને એક પરિપત્ર પાઠવીને આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને કામચલાઉ (પ્રોવિઝનલ) પ્રવેશ આપવાની સૂચના આપી છે.

સેવન્થ ડે સ્કૂલના જે વિદ્યાર્થીઓ અન્ય શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઇન્ક્વાયરી કરી રહ્યા છે, તેમને LC (લિવિંગ સર્ટિફિકેટ) વગર પણ ઉપલબ્ધ આધારભૂત પુરાવાઓ સાથે પ્રવેશ આપવાનો રહેશે. આ પગલું વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે. વાલીઓ પર નાણાકીય ભારણ ન આવે તે માટે DEO દ્વારા શાળાઓને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ માનવતાના ધોરણે માત્ર બીજા સત્રની નિયમાનુસારની ફી લઈને વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપે. આ નિર્ણયથી વાલીઓને મોટી રાહત મળશે અને વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર અટકશે નહીં.

પરીપત્રમાં જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાને પગલે વિદ્યાથીઓનું ભણતર ના બગડે તેને ધ્યાને રાખીને સ્કૂલ પ્રશાસને અન્ય વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરવાની નોટિસ પણ આપી છે. વાલીઓના પ્રશ્નો અને માર્ગદર્શન માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એક સમિતિની પણ રચના કરવામાં આવી છે. આ સમિતિમાં નીચેના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, જેમને વાલીઓ કોલ અથવા મેસેજ કરીને સંપર્ક કરી શકે છે.

1. એમ.આર. ત્રિવેદી (શિક્ષણ નિરીક્ષક) - 7567869358
2. એફ.એન. પટેલ (શિક્ષણ નિરીક્ષક) - 8154911793
3. પી.એન. જોશી (મ.શિક્ષણ નિરીક્ષક) - 7016670968
4. એચ.સી. વ્યાસ (મ.શિક્ષણ નિરીક્ષક) - 9725533746

આ ઉપરાંત સારથી હેલ્પલાઇન નંબર 9909922648 પર માત્ર મેસેજ દ્વારા પણ માર્ગદર્શન મેળવી શકાશે.

