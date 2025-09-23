અમદાવાદમાં સેવેન્થ-ડે એડવેન્ટિસ્ટ સ્કૂલના વાલીઓનો આક્રોશ: ઓફલાઇન શિક્ષણ શરૂ કરવા માંગ
અમદાવાદ: આજે સવારે અમદાવાદની સેવેન્થ-ડે એડવેન્ટિસ્ટ સ્કૂલના વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (ડી.ઈ.ઓ.)ની કચેરીએ એકઠા થયા હતા. તેઓએ ઓનલાઇન શિક્ષણ બંધ કરીને ફરીથી ઓફલાઇન શિક્ષણ શરૂ કરવાની માંગ સાથે રજૂઆત કરી હતી. વાલીઓ સાથે નાના બાળકો પણ 'ઓપન સ્કૂલ, ઓપન સ્કૂલ' લખેલા પોસ્ટરો લઈને આવ્યા હતા, જે તેમના આક્રોશને દર્શાવે છે.
વાલીઓની રજૂઆતો:
વાલીઓના પ્રતિનિધિ પંકજ ગોહેલે જણાવ્યું કે સ્કૂલ ફરીથી શરૂ કરવા માટે ડી.ઈ.ઓ. દ્વારા જણાવવામાં આવેલા તમામ મુદ્દાઓ, જેમ કે તૂટેલા કાચનું સમારકામ, એમ્બ્યુલન્સ, સીસીટીવી ફૂટેજની વ્યવસ્થા અને વધારાની સુરક્ષા (એક્સ્ટ્રા સિક્યોરિટી)ની બાબતો પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. વાલીઓએ દાવો કર્યો કે તેઓએ આ બાબતોની જાતે તપાસ કરી છે અને બધું યોગ્ય હોવા છતાં સ્કૂલને ફરીથી ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.
ઓનલાઇન શિક્ષણની સમસ્યાઓ:
વાલીઓએ ઓનલાઇન શિક્ષણથી થતી મુશ્કેલીઓ વિશે પણ વાત કરી. તેમનું કહેવું છે કે ઓનલાઇન શિક્ષણને કારણે બાળકોની આંખો પર ખરાબ અસર થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત, જે પરિવારોમાં એકથી વધુ બાળકો છે અને દરેક પાસે મોબાઇલ કે ઇન્ટરનેટની સુવિધા નથી, તેમના માટે આ શિક્ષણ આર્થિક રીતે બોજરૂપ બની રહ્યું છે. નોકરી કરતા માતા-પિતા માટે પણ આ મોટી સમસ્યા છે, કારણ કે તેઓ પોતાનો ફોન ઘરે છોડી શકતા નથી.
કાનૂની કાર્યવાહી અને વાલીઓની માંગ:
વાલીઓએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે જો સ્કૂલ અને શિક્ષણ વિભાગ વચ્ચે કોઈ કાનૂની મામલો ચાલી રહ્યો હોય, તો તે ચાલતો રહે, પરંતુ બાળકોના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક ઓફલાઇન શિક્ષણ શરૂ કરવું જોઈએ. તેઓએ એવી પણ માંગ કરી કે કાનૂની કાર્યવાહીમાં વિલંબ થવાથી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, તેથી વહેલી તકે ઓફલાઇન શિક્ષણ શરૂ કરવામાં આવે. વધુમાં, તેઓએ ઇચ્છા વ્યક્ત કરી કે કાનૂની કાર્યવાહીમાં વાલીઓની એક પેનલને પણ સામેલ કરવામાં આવે, જેથી તેમની ચિંતાઓ રજૂ થઈ શકે. ડી.ઈ.ઓ. કચેરીએ રજૂઆત કરવા આવેલા વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓએ એક જ સૂત્ર સાથે વાતચીતનો અંત કર્યો: "ઓપન સ્કૂલ, ઓપન સ્કૂલ." તેઓએ આશા વ્યક્ત કરી કે સત્તાવાળાઓ તેમની માંગણીઓને ગંભીરતાથી લેશે અને ટૂંક સમયમાં સ્કૂલ ફરીથી શરૂ કરશે.
ડી.ઈ.ઓ.ની ગેરહાજરી:
સેવેન્થ-ડે એડવેન્ટિસ્ટ સ્કૂલના વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ આજે ડી.ઈ.ઓ. કચેરીએ રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને જાણવા મળ્યું કે ડી.ઈ.ઓ. કોઈ કારણોસર હાજર નથી. આમ છતાં, વાલીઓએ નિરાશ થયા વિના પોતાની રજૂઆત આગળ ધપાવવાનું નક્કી કર્યું. તેઓએ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો કચેરીમાં જમા કરાવ્યા અને આશા વ્યક્ત કરી કે તેમના મુદ્દાઓને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. તેમની મુખ્ય માંગ એ જ હતી કે બાળકોના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને વહેલી તકે સ્કૂલ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવે.
