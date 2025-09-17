ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો: સપ્ટેમ્બરમાં 200થી વધુ કેસ નોંધાયા

આ વર્ષે સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં ડેન્ગ્યુના લગભગ 200 કેસ નોંધાયા છે.

અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો: સપ્ટેમ્બરમાં 200થી વધુ કેસ નોંધાયા
અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો: સપ્ટેમ્બરમાં 200થી વધુ કેસ નોંધાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 2:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: શહેરમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે સપ્ટેમ્બરથી ડિસેમ્બર મહિના દરમિયાન ડેન્ગ્યુના કેસોમાં વધારો જોવા મળે છે, અને આ વર્ષે પણ સપ્ટેમ્બર મહિનાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં ડેન્ગ્યુના લગભગ 200 કેસ નોંધાયા છે. શહેરના બહેરામપુરા, ગોમતીપુર, પાલડી, નવરંગપુરા જેવા વિસ્તારોમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.

સ્માર્ટ સિટી તરીકે ઓળખાતા અમદાવાદમાં રોગચાળો દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. ચાલુ મહિનાના પ્રથમ 13 દિવસમાં ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ઝાડા-ઉલટી, કમળો, ટાઇફોઇડ અને કોલેરા જેવા મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગોના આંકડા સામે આવ્યા છે.

અમદાવાદમાં ડેન્ગ્યુના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો: સપ્ટેમ્બરમાં 200થી વધુ કેસ નોંધાયા (Etv Bharat Gujarat)

નોંધાયેલા કેસોની વિગતો નીચે મુજબ છે:

  • ડેન્ગ્યુ: 200 કેસ
  • મલેરિયા: 75 કેસ (સાદા મલેરિયા) અને 7 કેસ (ઝેરી મલેરિયા)
  • ઝાડા-ઉલટી: 120 કેસ
  • કમળો: 201 કેસ
  • ટાઇફોઇડ: 180 કેસ
  • કોલેરા: 1 કેસ

આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું કે, “અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ વિભાગ દ્વારા ચાલુ મહિનામાં મચ્છરજન્ય રોગોના કેસોની નોંધ કરવામાં આવી છે. હાલમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટ્યું હોવા છતાં, મચ્છરોના પ્રજનનને રોકવા માટે એવી તમામ જગ્યાઓ પર જ્યાં પાણી એકઠું થઈ શકે છે, ત્યાં જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સાથે, પાણીના સેમ્પલ લઈને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.”

વોર્ડ મુજબ ડેન્ગ્યુના કેસોની વિગતો:

  • ગોમતીપુર: 50 કેસ
  • બહેરામપુરા: 45 કેસ
  • લાંભા: 35 કેસ
  • સરખેજ: 30 કેસ
  • જોધપુર: 25 કેસ
  • ચાંદલોડિયા: 35 કેસ
  • વિરાટનગર: 25 કેસ
  • રામોલ: 30 કેસ
  • રાણીપ: 25 કેસ
  • નવરંગપુરા: 25 કેસ
  • નારણપુરા: 25 કેસ

આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીમાં અમદાવાદ શહેરમાં ડેન્ગ્યુના કુલ 934 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં 526 પુરુષ અને 408 મહિલા દર્દીઓનો સમાવેશ થાય છે. પાણીજન્ય રોગચાળાના કેસોમાં વધારાને પગલે, કોર્પોરેશન દ્વારા 3202 પાણીના સેમ્પલ લઈને તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 44 સેમ્પલના પરિણામો જાહેર થયા છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD DENGUE CASESDENGUE CASESSEPTEMBERALARMING RISE IN DENGUE CASESAHMEDABAD DENGUE CASES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.