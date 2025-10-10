ETV Bharat / state

અમદાવાદ: 'વશીકરણ'ના નામે વિધવા મહિલાને 14 લાખનો ચૂનો ચોપડનાર ઠગ તાંત્રિક ઝડપાયો

આરોપી તાંત્રિક યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા પોતાનો ખોટો ધંધો ચલાવતો હતો અને એક વર્ષથી આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 3:04 PM IST

અમદાવાદ: પતિ અને પુત્રના આકસ્મિક અવસાનથી શોકગ્રસ્ત બનેલી એક મહિલાને 'વશીકરણ'ના નામે ડરાવીને તેની પાસેથી રૂ. ૧૪.૧૮ લાખની છેતરપિંડી કરનારા એક ઠગ તાંત્રિકને વેજલપુર પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી તાંત્રિક યુટ્યુબ ચેનલ દ્વારા પોતાનો ખોટો ધંધો ચલાવતો હતો અને એક વર્ષથી આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલો હતો.

YouTube પરથી ભોગ બનનાર મહિલાએ કર્યો હતો સંપર્ક

પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, મહિલાના પતિ અને દીકરાનું અવસાન થયા બાદ તે ખૂબ જ દુઃખી હતી અને તેણે યુટ્યુબ (YouTube) પર સર્ચ કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેને 'બ્રેકઅપ સોલ્યુશન તાંત્રિક' અને 'વશીકરણ સ્પેશિયાલિસ્ટ તાંત્રિક' નામની યુટ્યુબ ચેનલ નજરમાં આવી. ચેનલના ફોલોવર્સ જોઈને મહિલાએ આપેલા નંબર પર તાંત્રિક અઘોરી બાબા ઉર્ફે બ્લેક મેજિક ઉર્ફે રામ પ્રકાશનો સંપર્ક કર્યો હતો.

વશીકરણના બહાને ડરાવીને પડાવ્યા લાખો રૂપિયા

સંવેદનશીલ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈને તાંત્રિકે મહિલાને તેના પતિ અને દીકરાના મૃત્યુનું કારણ 'વશીકરણ' હોવાનું જણાવી ડરાવી દીધી હતી. તેણે મહિલાને ધમકી આપી કે જો તે વિધિ નહીં કરાવે તો તેનું પણ મૃત્યુ થશે. આમ, વિધિ કરાવવી જરૂરી છે તેવું કહીને તાંત્રિકે મહિલાને વિધિ કરાવવા માટે મનાવી લીધી હતી.

આ વિધિ કરાવવાના બહાને તાંત્રિકે મહિલા પાસેથી આંગડિયા, Google Pay અને Paytm જેવા માધ્યમો દ્વારા જુદી જુદી રકમ પડાવી હતી અને કુલ રૂ. ૧૪,૧૮,૦૦૦ ની મોટી રકમની છેતરપિંડી કરી હતી.

હ્યુમન સર્વેલન્સની મદદથી તાંત્રિક ઝડપાયો

મહિલાએ છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદ નોંધાવતા વેજલપુર પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે હ્યુમન સર્વેલન્સની મદદથી મુખ્ય આરોપી તાંત્રિક રામ પ્રકાશને પકડી પાડ્યો છે. તે મૂળ ડુંગરપુર, બિકાનેર (રાજસ્થાન) નો રહેવાસી છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ તાંત્રિક છેલ્લા એક વર્ષથી આવી છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલો હતો. હાલમાં પકડાયેલા આરોપીનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ મળ્યો નથી, પરંતુ તેની સાથે સંડોવાયેલો અન્ય એક આરોપી હજુ ફરાર છે. પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા તાંત્રિકની વધુ તપાસ શરૂ કરી છે, જેનાથી વધુ વિગતો સામે આવવાની સંભાવના છે.

આ પ્રકારના ઠગ તાંત્રિકોથી સાવચેત રહેવું અને ધાર્મિક વિધિના નામે મોટી રકમની માંગણી કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ ન કરવો તે જરૂરી છે. કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ અંગે તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

