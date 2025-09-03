ETV Bharat / state

અમદાવાદના સરખેજ નજીક શકરી તળાવમાં 3 યુવકોના ડૂબવાથી મોત, પરિવારમાં છવાયો શોક

4 યુવકો AMCની પાણીમાંથી ગંદકી કાઢવાની બોટ લઈને તળાવમાં ગયા હતાં.

સરખેજના શકરી તળાવમાં 3 યુવકો ડૂબ્યા
સરખેજના શકરી તળાવમાં 3 યુવકો ડૂબ્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025

અમદાવાદ : શહેરમાં ડૂબી જવાની ઘટનાઓ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી, ત્યારે ગઈકાલે અમદાવાદના શકરી તળાવમાં 1 અત્યંત દુઃખદ ઘટના બની છે. જેમાં 3 યુવકો અચાનક પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. આ ઘટનામાં ત્રણેય યુવકોના કરુણ મોત થયા છે. મૃતક યુવકોના પરિવારોમાં ભારે શોક અને ગમગીનીનું વાતાવરણ છે.

શકરી તળાવમાં ત્રણેય યુવકોના કરુણ મોત : ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોની મદદથી બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ તળાવમાં ઉતરીને યુવકોની શોધખોળ હાથ ધરી હતી. શરૂઆતમાં 2 યુવકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા પરંતુ, 2 કલાકની ભારે જહેમત બાદ ત્રીજો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જેમને તાત્કાલિક પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલી દેવાયા હતા.

સરખેજના શકરી તળાવમાં 3 યુવકો ડૂબ્યા (Etv Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ, 4 યુવકો AMCની પાણીમાંથી ગંદકી કાઢવાની બોટ લઈને તળાવમાં ગયા હતાં. જેમાંથી 1 યુવક ઉતરી ગયો હતો, અને બાકીના 3 તળાવમાં વચ્ચે ગયા હતાં, ત્યારે બોટ ઉંધી થઈ જવાથી તેઓ પાણીમાં ડૂબ્યા હતાં. આ યુવકો તળાવના ઊંડા પાણીમાં કેવી રીતે અને કયા કારણોસર ગયા તે હાલ અકબંધ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, તળાવની આસપાસ સુરક્ષાના કોઈ ખાસ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. જેના કારણે આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર તળાવો અને જળાશયોની આસપાસ સુરક્ષા વધારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. સ્થાનિક લોકોએ તળાવની આસપાસ વાડ બનાવવા અને સુરક્ષા માટે ચોકીદાર નિયુક્ત કરવાની માંગ કરી છે.

આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે. પોલીસ પણ આ ઘટનાની વધુ તપાસ કરી રહી છે. મૃતક યુવકોના પરિવાર પ્રત્યે સૌએ સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે પાણીની નજીક હંમેશા સાવચેતી રાખવી જોઈએ.

