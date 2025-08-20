અમદાવાદ: અમદાવાદના સરખેજના એક મદરેસામાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સરખેજ મદરેસામાં અભ્યાસ માટે આવતા એક સગીર પર મૌલાનાએ સૃષ્ટિ વિરુદ્ધ કૃત્ય આચર્યુ. મદ્રેસામાં અભ્યાસ કરવા માટે જતા એક સગીરને એક દિવસ પેટમાં દુ:ખાવો થયો ત્યારે તેમના પિતાએ તેને પૂછ્યું કે તને શું થયું છે, ત્યારે તેણે જે હકીકત જમાણી તે સાંભળી પરિવારના સભ્યો સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
સરખેજના એક મદ્રેસા વિદ્યાર્થી સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધ કૃત્ય કરનારા મૌલાના ઝડપાયા છે. 11 વર્ષના સગીર બાળક સાથે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી મૌલાના સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કામ કરતો હતો. પોલીસે મૌલાના રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ અંગે ACP એમ.ડિવિઝન એ.બી.વાળંદે જણાવ્યું હતું કે 17 ઓગસ્ટ 2025ના દિવસે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. એમાં જે ફરિયાદી છે તેમનો 11 વર્ષનો પુત્ર છે. તેમણે ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, સરખેજ સ્થિત એક મસ્જિદમાં કુરાન શરીફ પઢવા માટે જતા એક સગીરને કુરાન શરીફ ભણાવનાર મૌલાના હઝરત નૂર હસન મહંમદ ઈબ્રાહીમે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્યુ આચર્યું છે.
આ દરમિયાન સગીરની તબિયત બગડતા એમના માતા-પિતાએ પૂછ્યું કે તને શું થયું ? તો તેણે સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી. સગીરના જણાવ્યા અનુસાર 'છેલ્લાં દોઢ વર્ષથી તે 20 થી 25 વખત સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્યુ આચરી ચુક્યો છે, આ અનુસંધાનમાં સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરીને આરોપીને મૌલાનાની સરખેજ પોલીસની ટીમ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેની સામે કાર્યવાહી હાલમાં ચાલી રહી છે.
પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા આ આરોપીને રિમાન્ડમાં લેવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે, અને તપાસ કરવાની છે કે આ બાળક સિવાય બીજા કોઈ અન્ય બાળકોની સાથે પણ આવું તો નથી કર્યું ને. આ મૌલાના મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના છે તે અઢી વર્ષથી મદ્રેસામાં ભણાવતા હતા અને તે મસ્જિદમાં જ ઉપરના રૂમમાં રહે છે અને કુરાન એ શરીફ ભણાવે છે.