મહેસાણા: ભાદરવી પૂનમ નજીક આવતાં જ મહેસાણાના માર્ગો પર અંબાજી તરફ જતાં પદયાત્રીઓનો પ્રવાહ જોવા મળે છે. પગપાળા જતા ભક્તોની સુવિધા માટે ઠેર ઠેર સેવા કેમ્પો ધમધમી રહ્યા છે. આ કેમ્પોમાં ભક્તો માટે ભોજન, પાણી, નાસ્તો અને આરામની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. લાખો શ્રદ્ધાળુઓ મા અંબાના દર્શન માટે આ પગપાળા યાત્રા કરે છે. આ યાત્રા માત્ર એક ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ નથી, પરંતુ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે.
ફૂડ સેફ્ટી વિભાગની કામગીરી
પદયાત્રીઓના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા માટે મહેસાણાનું ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ સક્રિય બન્યું છે. વિભાગ દ્વારા ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ વાહન દ્વારા આ કેમ્પોમાં આપવામાં આવતા ભોજનની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. ભોજનની ગુણવત્તા, શુદ્ધતા અને સ્વચ્છતાની ખાતરી કરવા માટે સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ ચકાસણીનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે યાત્રાળુઓને શુદ્ધ અને સલામત ખોરાક મળી રહે જેથી કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી ન ફેલાય. આ પગલું ભક્તોની સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સરકારી તંત્રની કટિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
પદયાત્રીઓ માટે કેમ્પની વ્યવસ્થા
પગપાળા જતા ભક્તો માટે આરામ અને ભોજનની વ્યવસ્થા કરતા આ કેમ્પો એક અનોખી સેવા ભાવનાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. આ કેમ્પોમાં સ્થાનિક લોકો, સ્વયંસેવકો અને સંસ્થાઓ દ્વારા નિઃસ્વાર્થ સેવા આપવામાં આવે છે. તેઓ ભક્તોને પ્રેમ અને આદરથી ભોજન પીરસે છે અને તેમના થાકને દૂર કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરે છે. આ દ્રશ્ય એકતા, ભાઈચારો અને માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.
મહેસાણા: અંબાજી જતા અનોખો રથ
મહેસાણાથી અંબાજી તરફ જતા માર્ગ પર ભક્તિ અને આકર્ષણનું એક અનોખું મિશ્રણ જોવા મળ્યું. માર્ગ પર નીકળેલા અંબાજીના પગપાળા સંઘની સાથે એક અનોખો રથ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. એક નાની ગાડી પર તૈયાર કરવામાં આવેલો આ રથ સુંદર રીતે શણગારેલો હતો અને તેમાં મા અંબાની પ્રતિમા બિરાજમાન હતી. આ દ્રશ્ય જોઈને અન્ય ભક્તો પણ પ્રેરિત થયા અને આ રથની તસવીરો લેવા માટે ઉત્સાહી બન્યા હતા.
31 વર્ષનો અવિરત પ્રવાસ
આ અનોખો રથ જય અંબે ધારા પગપાળા સંઘ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સંઘ છેલ્લા 31 વર્ષથી અંબાજીની પગપાળા યાત્રા કરે છે અને દર વર્ષે તેઓ એક અલગ ગાડી પર રથ તૈયાર કરે છે. આ રથ તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા તેમને માટે એક પરંપરા બની ગઈ છે. શરૂઆતમાં રથ બનાવવામાં વધારે સમય લાગતો હતો, પરંતુ 31 વર્ષના અનુભવ પછી હવે આ સંઘના સભ્યો માત્ર બે દિવસમાં જ આ સુંદર રથ તૈયાર કરી દે છે.
ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર
આ રથ માત્ર એક શણગારેલી ગાડી નથી, પરંતુ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. જ્યારે આ રથ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે, ત્યારે ભક્તો "જય અંબે" ના નારા લગાવે છે અને આ રથને પ્રણામ કરે છે. રથની પાછળ ચાલતા સંઘના ભક્તો પણ ગરબા અને ભજનો ગાતા યાત્રાનો આનંદ માણે છે. આ રથ ભક્તો માટે એક પ્રેરણા સ્ત્રોત બન્યો છે અને યાત્રાના માર્ગમાં એક નવીનતા ઉમેરે છે. આ દ્રશ્ય ગુજરાતની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓની સુંદરતા દર્શાવે છે.
