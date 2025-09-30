ETV Bharat / state

સદુમાતાની પોળમાં 200 વર્ષથી ચાલતી અનોખી પ્રથા, બારોટ સમાજના પુરુષો સ્ત્રી વેશમાં રમે છે ગરબા

જુના અમદાવાદમાં સ્થિત સદુમાતાની પોળમાં બારોટ સમાજના પુરુષો સ્ત્રી વેશ ધારણ કરીને, સાડી પહેરીને ગરબા રમે છે, જાણો કેમ...

અમદાવાદમાં સ્થિત સદુમાતાની પોળ
અમદાવાદમાં સ્થિત સદુમાતાની પોળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2025 at 4:45 PM IST

અમદાવાદ : નવરાત્રીનો પર્વ એટલે મા શક્તિની આરાધના, પરંતુ અમદાવાદના હૃદય સમાન જુના શહેરમાં સદુમાતાની પોળમાં ગરબાની પરંપરા એક ઊંડો ઇતિહાસ અને પ્રાયશ્ચિતની ભાવના લઈને ચાલે છે. અહીં, બારોટ સમાજના પુરુષો નવરાત્રીની અષ્ટમીના દિવસે સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરીને, સાડી પહેરીને ગરબા રમે છે.

સદુમાતાની દંતકથા : રક્ષામાં નિષ્ફળતા અને શ્રાપ

આ પરંપરા 200 વર્ષ જૂની છે અને તેનો સીધો સંબંધ સમાજની આદ્યશક્તિ સમાન ગણાતા શ્રી સદુમાતાના જીવન અને બલિદાન સાથે જોડાયેલો છે. આ ઘટના લગભગ વિક્રમ સંવત 1882 (ઈ.સ. 1825) આસપાસ બની હતી. વિસનગર કલ્યાણી કુટુંબના દીકરી અને બારોટ સમાજના વહુ, શ્રી સદુબેન, અમદાવાદમાં રહેતા હતા. તે સમયે એક મોગલ દરબારી સદુબેનને પોતાની ઉપાસ્યા બનાવવા માટે દબાણ કરતો હતો.

સદુમાતાની પોળમાં 200 વર્ષથી ચાલતી અનોખી પ્રથા (ETV Bharat Gujarat)

જ્યારે સદુબેને બારોટ સમાજના પુરુષો સમક્ષ મદદ માટે આજીજી કરી, ત્યારે સમાજના પુરુષો તેમની રક્ષા કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. આ દુર્ઘટનામાં સદુબેનનું બાળક પણ મૃત્યુ પામ્યું. આઘાત અને ક્રોધમાં સદુબેન ગૌશાળામાં આવેલા દૂધિયા વાસણ (નાળ)માં સતી થયા. સતી થતાં પહેલાં તેમણે બારોટ સમાજને શાપ આપ્યો કે: "બારોટ સમાજની આગલી પેઢી શરમ અને પસ્તાવામાં જીવશે."

"અમારા વડીલોના સમયથી આ પરંપરા ચાલતી આવી રહી છે. આજે પણ પોળના સમસ્ત બારોટ સમાજના વૃદ્ધ અને બાળકો જોડાય છે. અહીં દર વર્ષે નવરાત્રીની અષ્ટમીના દિવસે બારોટ સમાજના પુરુષો સાડી પહેરીને ગરબા રમે છે." -- રાજુ બારોટ (સામાજિક અગ્રણી)

વંશ-પરંપરા અને પોળમાં મંદિરનું નિર્માણ

સદુમાતા જ્યાં સતી થયા, તે સ્થળે બારોટ સમાજ દ્વારા તાત્કાલિક તેમનું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું, જે આજે સદુમાતાની પોળ તરીકે જાણીતું છે. સદુમાતાની પૂજા આજે પણ બારોટ, ગાયકવાડી, મેલી, સાંખલી, દેવબિલા, વિલા, ભોઈ, શ્રીમાળી, સિદ્ધપુરી, પોરબંદરિયા, વેગડા, વેચી, મેલડી, બ્રહ્માણી, દેવપુરા અને રોયલિયા જેવા કુટુંબોની કુળદેવી તરીકે થાય છે.

સાડી પહેરીને ગરબા રમતા પુરુષો
સાડી પહેરીને ગરબા રમતા પુરુષો (ETV Bharat Gujarat)

નવરાત્રીની અનોખી અષ્ટમી : સદુમાતાના શ્રાપ અને તેમના પ્રત્યેનું ઋણ ઉતારવા માટે, બારોટ સમાજના પુરુષો વર્ષોથી પ્રાયશ્ચિત કરે છે. નવરાત્રીની અષ્ટમીના દિવસે, પુરુષો સ્ત્રી વેશ ધારણ કરીને, સાડી પહેરીને ગરબા રમે છે. આ ક્રિયા દ્વારા, તેઓ સ્ત્રી શક્તિનું સન્માન કરે છે અને રક્ષામાં નિષ્ફળ રહેવાની ભૂલ બદલ પોતાનો અહમ અને પસ્તાવો મા સદુમાતાના ચરણોમાં સમર્પિત કરે છે.

આ પરંપરા માત્ર ગરબા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ અમદાવાદના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનું એક મહત્ત્વનું પ્રકરણ છે, જે સમાજને સ્ત્રી સન્માન અને જવાબદારીનું મૂલ્ય સમજાવે છે.

