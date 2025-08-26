અમદાવાદ: અમદાવાદની સાબરમતી નદીના જળસ્તરમાં છેલ્લા કેટલા દિવસથી વધારો થઈ રહ્યો હતો. જેના કારણે અમદાવાદ શહેર અને તેની આસપાસના ગામોમાં પૂરના જોખમનું એલર્ટ અપાયું હતું. જો કે આ અંગે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. વરસાદ ઓછો થતા સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવતા પાણીને પ્રવાહમાં ઘટાડો થયો છે. આ અંગે તંત્ર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે કે, બપોર પછી નદીના પાણીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળશે. જેના કારણે અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પૂરની પરિસ્થિતિનું ભય માટે રાહત મળી શકે છે.
ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી છોડાતા અમદાવાદમાં એલર્ટ
છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સાબરમતી નદીના જળસ્તરમાં વધારો થવાના કારણે તંત્ર એલર્ટ મોડમાં છે. જેના કારણે મામલતદાર-તલાટીઓને સ્ટેન્ડ બાય રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજ ખાતેથી જાહેર કરાયેલા વાઈટ સિગ્નલ એલર્ટ યથાવત છે. ધરોઈ ડેમમાંથી છોડાયેલું પાણી સંત સરોવરમાં પહોંચ્યું હતું અને ત્યાંથી અમદાવાદની સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. ધરોઈ ડેમમાં હાલ 42% થી વધુ પાણીનું જથ્થો છે. ધરોઈ ડેમમાંથી 51 હજાર 848 કયુઝિક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. ત્યારે અમદાવાદ શહેરના19 વિસ્તારો અને જિલ્લાના 133 ગામોની એલર્ટ અપાયા છે.
વાસણા બેરેજના 27 દરવાજા ખોલાયા
આજે સવારમાં વાસણા બેરેજના 27 દરવાજા ખોલીને 94056 પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. વાસણાથી સાબરમતીમાં પાણી છોડવાના કારણે નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા. વાસણા બેરેજની હાલની સપાટી 131 ફૂટ છે. દસક્રોઈ અને ધંધુકાના 18 ગામને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. બાવળાના 9 અને સાણંદના 14 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે. એની સાથે ધોળકાના 74થી વધુ ગામોને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવેલા પાણીનો મુદ્દે રાજ્યના સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. સિંચાઈ વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેર ડી.જે પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, ઉપરવાસમાંથી સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડાતા જળસ્તર વધ્યું છે. સંત સરોવરમાંથી 94 હજાર ક્યુસેક પાણી સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવ્યું છે. વાસણા બેરેજના 27 દરવાજા 12 ફૂટ ખોલી પાણીનો નિકાલ થઇ રહ્યો છે. હાલ વાઈટ સિગ્નલ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સાબરમતી નદી કાંઠાના વિસ્તારો એલર્ટ પર મુકાયા છે. હવે વધુ વરસાદ નહીં પડે તો રાહતની સ્થિતિ રહેશે. સવારે 6 વાગ્યા બાદ લેવલમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
તેમણે રિવરફ્રન્ટનો ઉપરવાસનો હિસ્સો ડુબાણમાં જવા મામલે મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, બુલેટ રેલ પ્રોજેક્ટને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. ચોમાસા પહેલા પાળો દૂર કરવા જાણ કરાઈ હતી. ગઈકાલે સાંજે તેઓએ થોડો ભાગ દૂર કર્યો છે. અમદાવાદના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સાથે વાતચિત કરી એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
રાજસ્થાનમાં ભારે વરસાદથી ધરોઈ ડેમમાં પાણીનું સ્તર વધ્યું
ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા ચારથી પાંચ દિવસમાં રાજસ્થાન સહિતના સાબરમતી નદીના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પડેલા વરસાદના કારણે ધરોઈ ડેમમાં પાણીની આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થયો છે. આ પાણીમાં વાયા સંત સરોવર થઈ અમદાવાદ પહોંચ્યું હતું અને આ સંજોગોમાં અમદાવાદના સુભાષ બ્રિજ ખાતેથી ઈશ્યૂ કરાયેલું વ્હાઇટ એલર્ટ સિગ્નલ યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદની સાબરમતી નદી છેલ્લા ત્રણ દિવસથી બે કાંઠે વહી રહી છે.
