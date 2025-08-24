અમદાવાદ : ઐતિહાસિક સાબરમતી નદીમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઇ છે. ઉપરના વિસ્તારોમાંથી છોડવામાં આવતા ધરોઈ ડેમનું પાણી સંત સરોવરમાં આવી જતા, સંત સરોવરનું પાણી સાબરમતી નદીના પ્રવેશ્યું છે. ધરોઈ ડેમ અને સંત સરોવરમાંથી આવતા પાણીના કારણે સાબરમતી નદીએ રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. નદી ઓવર ફ્લો થતા બુલેટ ટ્રેનની કામગીરીનો સામાન પણ તણાઈ ગયો છે.
સાબરમતી નદીમાં પૂર જેવી સ્થિતિ : સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડાયા બાદ નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધ્યો છે. મહેસાણાથી લઈને સાબરમતી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. જેના કારણે નદી જોખમી બની છે. આ પાણી વોકવે સુધી પહોંચી ગયું છે. રિવરફ્રન્ટ પર પાણી ભરવાના કારણે હાલ રિવરફ્રન્ટ વોક-વે આદેશ સુધી બંધ કરવામાં આવે છે. લોકો નદીની આસપાસ કે જઈ શકશે નહીં, તેમજ નદીના કિનારે રહેતા લોકોને હાઈ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.
25 દરવાજા 6 ફૂટ ખોલીને પાણી છોડાયું : પાણીની વધતી આવકને પહોંચી વળવા માટે બેરેજના અધિકારીઓએ તાત્કાલિક પગલાં લીધા છે. કુલ 25 દરવાજા ખોલીને નદીમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. દરવાજા નંબર 5 થી 24 અને 25થી 29 ને 6 ફૂટ સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. આ દરવાજાઓમાંથી હાલમાં 51,126 ક્યુસેક પાણીનો જથ્થો નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત, કેનાલમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું નથી, જેનો અર્થ એ છે કે પાણીનો સંપૂર્ણ પ્રવાહ નદીમાં જ જઈ રહ્યો છે.
અત્યારે હાલ 51,126 ક્યુસેક પાણી સાબરમતી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા, ભાટ સહિતના ગામડાઓમાં પાણી આગળ જઈ રહ્યું છે. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પરના વોક-વે અને લોઅર પ્રોમિનાડ બંને ઉપર પાણી જોવા માટે લોકોની ભીડ આવી રહી છે. પાણીની આવકમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.
રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના ડાયરેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, સાબરમતીમાં જ્યાં પાણી વધારે આવ્યું છે, ત્યાં રિવરફ્રન્ટ વોક વે બંધ કર્યું છે. સાબરમતી નદીમાં પૂર જેવી સ્થિતિના પગલે બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી પણ અત્યારે બંધ કરવામાં આવી છે.
તંત્ર એલર્ટ પર, નદીકાંઠાના વિસ્તારોને સૂચના : વહીવટી તંત્રને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. નદીમાં પાણીની સપાટી વધી રહી હોવાથી નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. સતત પાણીની આવક અને બેરેજમાંથી મોટા પ્રમાણમાં થતા પાણીના નિકાલને કારણે સાબરમતી નદીના પ્રવાહમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂર પડ્યે વધુ દરવાજા ખોલવા માટે પણ તૈયારી રાખવામાં આવી છે. વટવા, વેજલપુર, દસક્રોઈ અને ધોળકા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોએ તકેદારી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
