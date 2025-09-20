ETV Bharat / state

જેલમાં અનોખી પહેલ: અમદાવાદની સાબરમતી જેલના 4 હજાર કેદીઓને નશો ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી

આ શિબિરમાં કેદીઓને નશાનો ત્યાગ કરવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું, અને તેમને નશા મુક્તિની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં આવી.

સાબરમતી જેલના 4 હજાર કેદીઓ માટે નશા મુક્તિ શિબિરનું આયોજન
સાબરમતી જેલના 4 હજાર કેદીઓ માટે નશા મુક્તિ શિબિરનું આયોજન
અમદાવાદ : સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં લગભગ 4000 જેટલા કેદીઓ છે. જેમાં ઘણા કેદીઓ નશાના કારણે કારાવાસ ભોગી રહ્યા છે, ત્યારે અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં નશો કરવાના ગુના હેઠળ સજા પામેલા કેદીઓ માટે નશા મુક્તિ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શિબિરમાં કેદીઓને નશાનો ત્યાગ કરવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું, અને તેમને નશા મુક્તિની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં આવી.

સાબરમતી જેલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ગૌરવ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, "માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ પ્રસંગે તારીખ 17 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારના યુવા અને સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય દ્વારા દેશભરમાં ‘સેવા પખવાડા’ની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એક સંસ્થા સુફી ઈસ્લામિક બોર્ડ છે. જેના દ્વારા આજે અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં નશા મુક્તિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું નથી.

સાબરમતી જેલમાં રહેતા કેદીઓને માર્ગદર્શનમાં આપવામાં આવ્યું, કે કેવી રીતે નશામાંથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. અમદાવાદની સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં લગભગ 4000 કેદીઓ છે. આ તમામ કેદીઓને નશા જોવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યું.

રક્ષા વિશેષજ્ઞ તથા જાણીતા કટાર લેખક અને રાજનીતિજ્ઞ હિરેનભાઈ કોટકે જણાવ્યું કે, "આ સેમિનારનું ખાસ ઉદ્દેશ છે. કે કેદીઓના સાથે મુક્ત થઈ જાત એમના વૃદ્ધા આવે અને તે કોઈ પણ વ્યસન ના કરે અને એક તંદુરસ્ત જીવન વ્યતીત કરી શકે. તેમના જીવનમાં પરિવર્તન આવે. કાર્યક્રમ અંતર્ગત યુવાધનને નશાની બદીથી બચાવવા ‘નશા મુક્તિ અભિયાન’ અને ‘સ્વદેશી અપનાવો’ પ્રેરણા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

તેમણે જણાવ્યું કે, "સામાન્ય માણસને નશાની લત હોય તો પણ એને આટલી મોટી સમસ્યા નહીં હોતી જેટલી સમસ્યાઓનું સામનો કેદીઓને કરવું પડે છે. તેઓ નશામાં એક વાત કરી લીધા હતા, તેના કારણે તે કેદી તરીકે જેલ ભોગી રહ્યા છે, પરંતુ અત્યારે સજા પૂર્ણ થઈ જાય છે. સમાજમાં પાછા જવાના હોય તે પહેલા નશામાંથી મુક્ત થઈ જાય અને ફરી સમાજમાં પોતાનું સ્થાન બનાવી શકે તેના માટે જાગૃત્તા લાવવાનું કામ અમે કરી રહ્યા છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટના એડવોકેટ અને વકફ ટ્રિબ્યુનલના પૂર્વ સભ્ય અનવરહુસેન શેખે જણાવ્યું કે, "સુફી ઇસ્લામિક બોર્ડ દ્વારા સાબરમતી જેલમાં નશા મુક્તિ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દેશભરમાં ‘સેવા પખવાડા’ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આવતીકાલે સમગ્ર દેશમાં 1000 જેટલા કાર્યક્રમ સાથે ઉજવવામાં આવશે, પરંતુ જેલની પરમિશન અમને આજે મળી અને આજે અમે અહીંયા નશા મુક્તિ નું કાર્યક્રમ કર્યો હતો.

નશા મુક્તિ અભિયાન હેઠળ સૌથી પહેલો આ કાર્યક્રમ છે, કે જે સાબરમતી જેલના કેદીઓને પ્રશિક્ષિત કરવામાં આવ્યું છે. નશાના કારણે કેટલીક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ રહી છે. ઘણા લોકો આના જ કારણે કારાવાસ ભોગવી રહ્યા છે. આવા કેદીઓને મળીને એમની સમસ્યાઓ જાણીને અમે એમને નશા મુક્ત બનાવવા માટે પ્રયાસ કર્યો છે.

