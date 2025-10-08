1989થી ચાલતું અમદાવાદનું રંગબેરંગી ફળોનું કેન્દ્ર 'નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટ'

ETV Bharat / state

નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટની સ્થાપના વર્ષ 1989માં થઈ હતી. આ માર્કેટમાં લગભગ તમામ પ્રકારનાં ફળો મળી રહે છે. અહીં 222 વેપારીઓ પોતાની દુકાનો ધરાવે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 8, 2025 at 9:29 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર માત્ર તેના ઐતિહાસિક સ્થાપત્યો અને જીવંત બજારો માટે જ નહીં, પરંતુ તેના રંગ, સ્વાદ અને સુગંધના અદ્ભુત સમન્વય માટે પણ જાણીતું છે. આવું જ એક સ્થળ છે નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટ, જે માત્ર ખરીદ-વેચાણનું કેન્દ્ર નથી, પરંતુ દેશ-વિદેશના ફળોનું વૈવિધ્યસભર સંગમસ્થાન છે. આ માર્કેટમાં ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારો તેમજ ભારતના અન્ય રાજ્યો અને વિદેશોમાંથી ફળો આવે છે.

નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટની સ્થાપના વર્ષ 1989માં થઈ હતી. આ માર્કેટમાં લગભગ તમામ પ્રકારનાં ફળો મળી રહે છે. અહીં 222 વેપારીઓ પોતાની દુકાનો ધરાવે છે. ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારો ઉપરાંત ભારતનાં અન્ય રાજ્યો અને વિદેશો જેવા કે યુએસએ, ન્યૂઝીલેન્ડ, સાઉથ આફ્રિકા અને યુરોપમાંથી પણ ફળો આવે છે. અહીં સફરજન, કીવી, નાસપતિ, દ્રાક્ષ અને અન્ય ઋતુઓ પ્રમાણેનાં ફળો ઉપલબ્ધ છે. ખેડૂતોના બાગાયતી પાકમાંથી પણ અહીં ફળો સીધા આવે છે.

નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટના પ્રેસિડેન્ટ લક્ષ્મણદાસે જણાવ્યું કે, "અમદાવાદ ગુજરાતનું રાજધાની શહેર હોવાથી અહીં ભારતના તમામ રાજ્યોમાંથી ફળો આવે છે. વિદેશો જેવા કે યુએસએ, ન્યૂઝીલેન્ડ અને યુરોપમાંથી પણ ફળો આયાત થાય છે. ખેડૂતોના બાગાયતી પાકમાંથી અને બગીચા ભાડે રાખીને ખેતી કરતા ખેડૂતો પાસેથી પણ ફળો આવે છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "હાલમાં સફરજન કાશ્મીર અને હિમાચલ પ્રદેશમાંથી આવે છે, જેનો જથ્થાબંધ ભાવ 100 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે, જ્યારે યુએસએ, ન્યૂઝીલેન્ડ અને યુરોપમાંથી આયાત થતા સફરજનનો ભાવ 200થી 225 રૂપિયા પ્રતિ કિલો છે."

નરોડા ફ્રૂટ માર્કેટના વેપારી સમીરભાઈએ જણાવ્યું, "હું છેલ્લા 25 વર્ષથી અહીં ફળોનો વેપાર કરું છું. હું દાડમ, સીતાફળ, ડ્રેગન ફ્રૂટ અને ઋતુ પ્રમાણે અન્ય ફળોનો વેપાર કરું છું. અન્ય રાજ્યોમાંથી દાડમ અને સીતાફળ આવે છે, જ્યારે ગુજરાતના કચ્છ અને હિંમતનગરમાંથી પણ ફળો આવે છે. હિંમતનગરમાંથી પપૈયા, ટેટી અને ખારેક જેવાં ફળો મળે છે."

