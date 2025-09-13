ETV Bharat / state

અમદાવાદની એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલ પર FRCની મંજૂરી કરતાં ₹86,260 વધુ ફી વસૂલવાનો આરોપ, NSUIએ કર્યું વિરોધ પ્રદર્શન

ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે FRCએ એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલને વાર્ષિક ₹61,000 ફી લેવાની મંજૂરી આપી છે, જ્યારે શાળા દ્વારા વાલીઓ પાસેથી ₹91,000 ફી વસૂલવામાં આવે છે.

અમદાવાદની એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલ પર FRCની મંજૂરી કરતાં ₹86,260 વધુ ફી વસૂલવાનો આરોપ, NSUIએ કર્યું વિરોધ પ્રદર્શન
Published : September 13, 2025 at 1:29 PM IST
Published : September 13, 2025 at 1:29 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં આવેલી એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલ ફરી એકવાર વિવાદમાં સપડાઈ છે. નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા (NSUI), અમદાવાદ શહેરના પ્રમુખ તિલકરામ તિવારીએ શાળા સામે ફી રેગ્યુલેશન કમિટી (FRC) દ્વારા નિર્ધારિત ફી કરતાં ઘણી વધારે ફી વસૂલવાની ફરિયાદ કરી હતી. આ અંગે તિવારીએ પુરાવા સાથે અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીશ્રીને લેખિત ફરિયાદ આપી હતી.

FRCની મંજૂરી કરતાં ₹86,260 વધુ ફી વસૂલવાનો આરોપ

ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે FRCએ એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલને વાર્ષિક ₹61,000 ફી લેવાની મંજૂરી આપી છે, જ્યારે શાળા દ્વારા વાલીઓ પાસેથી ₹91,000 ફી વસૂલવામાં આવે છે. આ રીતે, FRCની મંજૂરી કરતાં ₹30,000 વધુ ફી લેવામાં આવી રહી છે. આ સિવાય, શાળા વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના નામે વાલીઓ પાસેથી અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટ્સમાં ₹56,500 વસૂલે છે. આમ શાળા વાલીઓ પાસેથી કુલ ₹1,47,260 ફી લે છે, જે FRC દ્વારા મંજૂર થયેલી ફી કરતાં ₹86,260 જેટલી વધારે છે.

છેલ્લા 3 વર્ષથી વધારે ફી વસૂલવાનો આક્ષેપ

તિલકરામ તિવારીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે શાળામાં અભ્યાસ કરતા 1000 વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી છેલ્લા 3 વર્ષથી આ રીતે વધારે ફી વસૂલવામાં આવી રહી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે શાળાના સંચાલકોએ એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલને બોધિવૃક્ષમ પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ નામની એક પ્રાઈવેટ કંપનીને સોંપી દીધી છે. આ કંપનીના માલિક આભા ઝા ભાટિયા પોતે શાળાના આચાર્ય છે. આ કંપનીમાં કામ કરતા અન્ય કર્મચારીઓ, જેમાં પિંકી શાહ, સ્મિતા મેનન, ઈશા ઝા અને ચિરાગ રાઠોડનો સમાવેશ થાય છે, તેઓ પણ શાળાના વહીવટી તંત્રમાં સામેલ છે.

અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ કચેરીની નિષ્ક્રિયતા પર સવાલો

NSUI પ્રમુખ તિલકરામ તિવારીએ અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ કચેરીની નિષ્ક્રિયતા સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, આ મામલે પુરાવા સાથે ત્રણ વખત આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હોવા છતાં, શિક્ષણ કચેરી દ્વારા શાળા સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. તેમણે અધિકારીઓને 7 દિવસમાં તમામ વાલીઓને વધારાની વસૂલેલી ફી પાછી આપવા માટે ચેતવણી આપી છે, અન્યથા NSUI દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવશે. આ મામલે શિક્ષણ કચેરીના અધિકારીઓનો સંપર્ક કરતા, તેમણે આ અંગે તપાસ ચાલી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું.

