અમદાવાદ: ભાઈ-બહેનના પવિત્ર પ્રેમ અને અતૂટ બંધનના પ્રતીક સમા રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલ ખાતે હૃદય સ્પર્શી ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે જેલમાં બંધ કેદી ભાઈઓને તેમની બહેનો દ્વારા રાખડી બાંધવાની વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, જેને કારણે જેલનું વાતાવરણ લાગણીસભર બન્યું હતું.
સવારથી જ જેલના પ્રવેશદ્વાર બહાર બહેનોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી, જેઓ પોતાના ભાઈઓની લાંબા સમય બાદ મુલાકાત કરવા અને રક્ષાબંધનના પવિત્ર દિવસે તેમને રાખડી બાંધવા આતુર હતી. દરેક બહેનના ચહેરા પર ઉત્સાહ અને અધીરાઈ સ્પષ્ટ દેખાતી હતી.
જેલમાં રક્ષાબંધનની તૈયારી:
જેલ પ્રશાસન દ્વારા છેલ્લા બે દિવસથી રક્ષાબંધનની તૈયારી કરાઈ રહી છે. અહીં ઉપસ્થિત અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, 'આશરે 1500 થી 2000 બહેનો પોતાના કેદી ભાઈને આજે રાખડી બાંધશે. અહીં એક ખાસ પંડાલ બાંધવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં બહેનો તેમના ભાઈઓને રાખડી બાંધી શકે. તથા પર્યાવરણની રક્ષાના સંદેશ માટે કેદી ભાઈઓ દ્વારા બહેનોને ભેટ સ્વરૂપે છોડ આપવામાં આવ્યા હતા.
આ ક્ષણો ખરેખર ભાવનાત્મક હતી, જ્યાં સમય અને સંજોગોના બંધનો ભૂલીને માત્ર ભાઈ-બહેનનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ છવાઈ ગયો હતો. જેલમાં બંધ હોવા છતાં, બહેનોએ પરંપરા મુજબ પોતાના ભાઈઓના કાંડા પર રાખડી બાંધી અને તેમના લાંબા આયુષ્ય તથા સુખી જીવનની કામના કરી. ભાઈઓએ પણ બહેનોને રક્ષણ આપવાનું વચન આપ્યું, ભલેને તેઓ પોતે કઠિન પરિસ્થિતિમાં હોય. આ દ્રશ્ય જેલના અધિકારીઓ અને ઉપસ્થિત સૌ કોઈને ભાવુક કરી ગયું હતું. આ માત્ર એક ધાર્મિક વિધિ નહોતી, પરંતુ સંબંધોની મજબૂતી અને માનવીય લાગણીઓની ઊંડાઈનું પ્રતીક હતું.
કેદી ભાઈઓ પરિવાર સાથે ફરી જોડાયા:
કેદી ભાઈઓ માટે આ એક દિવસીય મુક્તિ સમાન હતું, જ્યાં તેઓ બહારની દુનિયા સાથે, ખાસ કરીને પોતાના પરિવાર સાથે, ફરી જોડાઈ શક્યા. જેલ તંત્ર દ્વારા આ આયોજન માટે સઘન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. મુલાકાતીઓ માટે પાણી અને બેસવાની વ્યવસ્થા ઉપરાંત, સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પણ પૂરતી કાળજી લેવામાં આવી હતી.
ભાઈ-બહેનનો પ્રેમ કોઈ પણ દીવાલ કે બંધનોથી ઉપર:
જેલ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, 'આવા આયોજનો કેદીઓના મનોબળને ઊંચું રાખવામાં મદદ કરે છે અને તેમને સકારાત્મક જીવન જીવવા માટે પ્રેરણા આપે છે. આનાથી કેદીઓમાં સુધારાની ભાવના પણ જાગૃત થાય છે, કારણ કે તેમને અનુભવાય છે કે સમાજ અને પરિવાર હજુ પણ તેમની સાથે જોડાયેલા છે. રક્ષાબંધનની આ ઉજવણીએ સાબિત કર્યું કે, ભાઈ-બહેનનો પ્રેમ કોઈ પણ દીવાલ કે બંધનોથી ઉપર છે.'
