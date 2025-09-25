ETV Bharat / state

અમદાવાદના રખિયાલમાં આવેલું જીમ માત્ર ત્રણ મહિનામાં બંધ કરવું પડ્યું, જાણો શું છે કારણ

રખિયાલમાં તૈયાર કરવામાં આવેલ જીમના સંચાલન માટે ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે, જેનો નિર્ણય અમદાવાદ મનપાની બેઠકમાં લેવામાં આવી.

રખિયાલ જીમનેશિયમ
રખિયાલ જીમનેશિયમ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 8:53 AM IST

Updated : September 25, 2025 at 9:09 AM IST

અમદાવાદ : નાગરિકોની સુવિધા અને સુખાકારી પાછળ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવે છે. એવા જ એક પ્રોજેક્ટ રૂપે અમદાવાદના રખિયાલ વિસ્તારમાં જીમનેશિયમ બનાવવામાં આવ્યું હતું. જોકે, માત્ર ત્રણ મહિનાની અંદર જ આ જીમને તાળા મારવાની ફરજ પડી છે. જાણો સમગ્ર મામલો...

રખિયાલના જીમનેશિયમને લાગ્યા તાળા : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા રખિયાલ વિસ્તારમાં જીમ શરુ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ જીમ છેલ્લા બે વર્ષથી બંધ હાલતમાં હતું. હવે આ જીમને ફરીથી શરુ કરવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે, અને તેના સંચાલન માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

રખિયાલમાં આવેલું જીમ માત્ર ત્રણ મહિનામાં બંધ કરવું પડ્યું (ETV Bharat Gujarat)

બે વર્ષથી હતું બંધ : આ અંગે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની રિક્રિએશન કમિટી ચેરમેન જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે, રખિયાલ ઉત્તર ઝોનની અંદર જીમને PPP ધોરણે આપવા માટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ માટે હું રખિયાલ જીમમાં વિઝીટ માટે ગયો હતો, ત્યાં જઈને મને ખબર પડી કે આ જીમ બંધ છે. તત્કાલીન મેયર કિરીટ પરમારના હસ્તે લોકાર્પણ થયેલા જીમના કોન્ટ્રાક્ટર કોન્ટ્રાક્ટ છોડીને જતા રહ્યા છે. આથી બે વર્ષ સુધી જીમ ધૂળ ખાતું પડી રહ્યું.

"રખિયાલના જીમ્નેશિયમ અંગે તેને ફરી શરૂ કરાવવા નવેસરથી ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ કરાવી છે. જીમ ચલાવવાનું બંધ કરી દેનારી એજન્સીની સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ વગેરે જપ્ત કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે." -- જયેશ ત્રિવેદી

જીમના સંચાલન માટે ટેન્ડર જાહેર : રખિયાલ ખાતે આવેલા જીમના સંચાલન માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટેન્ડર કરી એક કોન્ટ્રાક્ટરને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા માત્ર ત્રણ મહિના જ જીમના સંચાલન અંગે હાથ અધ્ધર કરી દીધા. એવું કારણ રજૂ કરવામાં આવ્યુ કે જેમનો સંચાલન પોસાય તેમ નથી. કોન્ટ્રાક્ટ છોડી જતા રહેવાના કારણે અમદાવાદ મનપા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરની ડિપોઝિટ જપ્ત કરવામાં આવી છે.

રખિયાલ જીમનેશિયમ
રખિયાલ જીમનેશિયમ (ETV Bharat Gujarat)

ચાંદખેડાનું જીમ અને સ્વિમિંગ પૂલ

બીજી તરફ ચાંદખેડામાં તૈયાર કરવામાં આવેલ જીમ અને સ્વિમિંગ પૂલના સંચાલન માટે ટેન્ડર આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે એવી ચર્ચા થઈ રહી છે કે ચાંદખેડાના જીમની હાલત પણ રખિયાલ જેવી ન થાય. આ અંગે જયેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું કે, અમદાવાદના ચાંદખેડામાં નવા બનેલા સ્વિમિંગ પૂલ અને જીમનેશિયમને PPP ધોરણે વાર્ષિક રૂ. 33 લાખના ભાડેથી 10 વર્ષ માટે આપી દેવામાં આવ્યું છે.

ચાંદખેડાના સ્વિમિંગ પૂલ અને જીમ માટે રામા કિષ્ના નામની એજન્સી દર વર્ષે 33 લાખ ભાડું અને GST અલગથી ચૂકવશે. તેના સિવાય ટુર્નામેન્ટ કોમ્પિટિશન કે જાહેરાતથી થતી આવક 15% મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને આપવાની રહેશે. વધુમાં કોર્પોરેશનના સ્વિમિંગ પૂલમાં લેવાતી ફી મુજબની ફી રાખવાની રહેશે.

Last Updated : September 25, 2025 at 9:09 AM IST

