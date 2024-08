ETV Bharat / state

અમદાવાદ પોલીસે લીધો એક અગત્યનો નિર્ણય, હોસ્પિટલમાં 24 કલાક SHE ટીમ રહેશે હાજર - Ahmedabad Police took a decision

ત્યારે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ અને અમદાવાદ શહેરની બીજી ખાનગી હોસ્પિટલો એ પણ ગઈકાલે માત્ર ઈમરજન્સી સેવાઓ સિવાયની બધી સેવાઓ બંધ રાખી પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. તેમજ અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિયેશન દ્વારા કેન્ડલ માર્ચ અને હ્યુમન ચેન બનાવીને પણ પોતાનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો. ત્યારબાદ હવે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં સુરક્ષામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. દેશભરમાં આ દુર્ઘટનાના ઘેરા પડઘા પડ્યા છે. ઘટના બાદ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલની સુરક્ષામાં વધારો કરવામાં આવ્યા છે.. સિવિલ હોસ્પિટલના સમગ્ર પરિસરમાં હવે SHE ટીમ હાજર રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે. હવે રાત્રીના સમયે પણ સિવિલ પરિસરમાં SHE ટીમ હાજર રહેશે. સુપરિટેન્ડન્ટ દ્વારા પરિસરમાં પોલીસની SHE ટીમ રાખવા અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને અપીલ કરવામાં આવી હતી અને અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરે મંજૂરી આપતા હવેથી 24 કલાક હોસ્પિટલમાં SHE ટીમ હાજર રહેશે. મહિલા હોસ્ટેલ, મેડિકલ કોલેજ અને ટ્રોમા સેન્ટર આસપાસ વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવશે.