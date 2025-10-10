ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં પોલીસની હની ટ્રેપ, આરોપીને રિવરફ્રન્ટ મળવા બોલાવીને બુરખામાં જઈને મહિલા પોલીસે પકડ્યો

પકડાયેલ આરોપી ઉપર અગાઉ શરીર સંબંધી, સ્નેચિંગના, લૂંટ, ચોરી, અપહરણ જેવા 14 ગુનો નોંધાયેલા છે.

અમદાવાદ પોલીસની હની ટ્રેપ
અમદાવાદ પોલીસની હની ટ્રેપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 12:44 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર પોલીસની દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે 14 જેટલા ગંભીર ગુનાઓમાં વોન્ટેડ અને બે વખત પાસા હેઠળ જેલ જઈ ચૂકેલા રીઢા ગુનેગાર તૌફીક સલીમભાઈ શેખ (પઠાણ)ને પકડવા માટે ફિલ્મી સ્ટાઈલનો વેશપલટો કરી અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા 'હની ટ્રેપ' પાથરીને સફળતા મેળવી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનમાં 15 જૂન 2025ના રોજ ત્રણ આરોપી વિરૂદ્ધ મારામારીનો ગુનો નોંધાયો હતો, જેમાં તૌફીક સલીમભાઈ શેખ અને અન્ય બે અજાણ્યા ઈસમો આરોપી હતા. આરોપી તૌફીક નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં રહેતો હતો અને તેની તપાસ કરતા, તે અન્ય ગુનાના સંદર્ભમાં પણ વોન્ટેડ હોવાની માહિતી મળી હતી. તૌફીક શેખનો ફોટો ઇ-ગુજકોપમાં સર્ચ કરતા તેનું આખું નામ તૌફીક સલીમભાઈ શેખ હોવાનું પોલીસને માલૂમ પડ્યું હતું.

અમદાવાદ પોલીસની હની ટ્રેપ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની અનોખી ઓપરેશન સ્ટ્રેટેજી
આરોપી રીઢો ગુનેગાર હોવાથી અને તેના વિરુદ્ધ અગાઉ અમદાવાદ શહેરના અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં 14 જેટલા અન્ય ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાથી, તેને પકડવા માટે દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનની ટેક્નિકલ અને સર્વેલન્સની ટીમે ખાસ રણનીતિ અપનાવી.

જેમાં પોલીસે આરોપીને પકડવા માટે અલગ-અલગ જગ્યાએ વેશપલટો કરીને વોચ ગોઠવી. સાથે જ મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓએ સોશિયલ મીડિયામાં આરોપી સાથે સંપર્કમાં રહીને તેની સાથે વાતચીત કરીને મિત્રતા કેળવી હતી. ત્યારબાદ તેને મળવા માટે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે બોલાવ્યો હતો. બુધવારે જ્યારે તૌફીક શેખ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની બાજુમાં મળવા આવ્યો, ત્યારે ત્યાં વેશપલટો કરેલી મહિલા પોલીસ કર્મચારીને તેણે પોતાની એક્ટિવા પર બેસવા જણાવ્યું હતું. જ્યારે તેઓ એક્ટિવા પર આગળ વધી રહ્યા હતા ત્યારે મહિલા કર્મચારીએ તેને વાતોમાં રાખીને સહ પોલીસ કર્મચારીઓને ઈશારો કર્યો હતો અને પોલીસની ટીમે તૌફીકને તેની એક્ટિવા સાથે ત્યાં જ પકડી પાડ્યો હતો.

આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
પકડાયેલ આરોપી ઉપર અગાઉ શરીર સંબંધી, સ્નેચિંગના, લૂંટ, ચોરી, અપહરણ જેવા 14 ગુનો નોંધાયેલા છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી એક છરી, મોબાઇલ ફોન, એક્ટિવા અને રોકડા ₹2500 સહિતનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. તથા પકડાયેલા આરોપી તૌફીક સલીમભાઈ શેખની પૂછપરછ કરીને તેની સાથેના બીજા બે અજાણ્યા આરોપીઓના નામ-સરનામા મેળવવા માટે આગળની તપાસ ચાલુ છે.

