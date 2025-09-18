ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં નશામાં ધૂત પોલીસકર્મીએ અકસ્માત સર્જ્યો, કારમાંથી દારૂની બોટલ મળી

અમદાવાદના વિશાલા સર્કલ પાસે આવેલી બરફની ફેક્ટરી નજીક એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો.

અમદાવાદમાં નશામાં ધૂત પોલીસકર્મીએ અકસ્માત સર્જ્યો
અમદાવાદમાં નશામાં ધૂત પોલીસકર્મીએ અકસ્માત સર્જ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 7:58 PM IST

અમદાવાદઃ ગઈકાલે રાત્રે આશરે બાર વાગ્યાના સુમારે, અમદાવાદના વિશાલા સર્કલ પાસે આવેલી બરફની ફેક્ટરી નજીક એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. શાસ્ત્રી બ્રિજ તરફથી આવી રહેલી એક ફોર-વ્હીલર ગાડી નંબર GJ-27-TT-3861ના ચાલકે પૂરપાટ ઝડપે અને બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવીને એક રિક્ષાને જોરદાર ટક્કર મારી.

રિક્ષાને ટક્કર વાગતા તે પલટી ખાઈ ગઈ, જેના કારણે રિક્ષાચાલક અતુલ મન્સૂરીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી. આ અકસ્માત બાદ, સ્થળ પર મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો ભેગા થઈ ગયા. અકસ્માત કરનાર કારચાલક દારૂના નશામાં હોવાનો આક્ષેપ સ્થાનિકોએ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, તેની કારમાંથી બિયરની ખાલી બોટલ પણ મળી આવતા લોકોનો રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો.

અમદાવાદમાં નશામાં ધૂત પોલીસકર્મીએ અકસ્માત સર્જ્યો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યા. રિક્ષાચાલક અતુલને ઈજા થઈ હોવાથી તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો. ડોક્ટરોના જણાવ્યા મુજબ, અતુલને જમણી બાજુની પાંસળીઓમાં ફ્રેક્ચર થયું છે.

ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસકર્મી પ્રકાશ દારૂ પીધેલી હાલતમાં બેફામ ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો, જેના કારણે આ ગંભીર અકસ્માત થયો અને તેમના પિતાને ગંભીર ઈજાઓ થઈ. આ ઘટનાએ પોલીસના વર્તન અને કાયદાના પાલન પર ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.

પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી જ અકસ્માત સર્જનાર કારચાલક, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પ્રકાશની અટકાયત કરી. ટ્રાફિક પોલીસના ACP, એસ.જે. મોદીએ જણાવ્યું કે પ્રકાશ દારૂના નશામાં હતો કે કેમ, તે જાણવા માટે FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી)ની તપાસ ચાલી રહી છે. આરોપી વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 281, 324(4), મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 177, 184, 185, અને પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 66(1)(b) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કલમો બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવા, અકસ્માત સર્જીને ઈજા પહોંચાડવા અને દારૂનું સેવન કરવા સંબંધિત છે.

