અમદાવાદ: પોલીસ કમિશનરની ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ, ગુનાખોરી પર અંકુશ અને નવરાત્રિ સુરક્ષાની તૈયારીઓની સમીક્ષા
Published : September 16, 2025 at 3:34 PM IST
અમદાવાદ: આજે પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે અમદાવાદના તમામ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર અને ઉચ્ચ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં એક ક્રાઈમ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કોન્ફરન્સમાં પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ, પોલીસની કામગીરી અને આગામી તહેવારોની સુરક્ષા અંગે સમીક્ષા કરી હતી.
પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું કે, અમદાવાદમાં ગુનાખોરી એકંદરે કાબૂ હેઠળ છે અને "ફર્સ્ટ પાર્ટ" ગુનાઓમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આંકડા મુજબ, ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં 8642 "ફર્સ્ટ પાર્ટ" ગુના નોંધાયા હતા, જે ઓગસ્ટ 2024 સુધીમાં ઘટીને 6643 થયા અને ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં વધુ ઘટીને 6554 થયા છે.
CCTV પ્રોજેક્ટની સફળતા અને તેના પરિણામો
શહેરમાં ગુનાઓ પર અંકુશ મેળવવા માટે પોલીસ કમિશનર દ્વારા મે 2024માં CCTV કેમેરા લગાવવાનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં, ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં, લોકભાગીદારીથી કુલ 23,917 CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. આ CCTV કેમેરાની મદદથી લૂંટ, ધાડ, ઘરફોડ ચોરીઓ અને અન્ય ચોરીઓ જેવા મિલકત સંબંધિત ગુનાઓના ડિટેક્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
CCTV પ્રોજેક્ટ-2 માર્ચ 2025થી શરૂ થયો છે, જેના દ્વારા લોકભાગીદારીથી લાગેલા CCTV કેમેરાની ફીડ પોલીસ સ્ટેશનો અને કંટ્રોલ રૂમમાં મળી રહે છે. હાલમાં, 3437 કેમેરાની ફીડ પોલીસ સ્ટેશન અને 3061 કેમેરાની ફીડ કંટ્રોલ રૂમમાં આવી રહી છે.
મિલકત વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં સુધારો:
1 જાન્યુઆરીથી 31 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન મિલકત સંબંધિત ગુનાઓના ડિટેક્શનની ટકાવારીમાં સુધારો થયો છે.
- ધાડ: નોંધાયેલા 4 ગુનામાંથી 4 ગુના ડિટેક્ટ થયા (100%)
- લૂંટ: ૫૫ ગુનામાંથી 54 ગુના ડિટેક્ટ થયા (88.18%)
- ઘરફોડ ચોરીઓ: 231 ગુનામાંથી 131 ગુના ડિટેક્ટ થયા (55.71%)
- ચોરીઓ: 2372 ગુનામાંથી 848 ગુના ડિટેક્ટ થયા (38.87%)
આમ, CCTV કેમેરાના કારણે ગુના ડિટેક્ટ કરવાની કામગીરીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને સંવેદનશીલ ગુનાઓ ઉકેલવામાં પણ તે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થઈ રહ્યા છે.
નવરાત્રિની સુરક્ષા વ્યવસ્થા
આગામી નવરાત્રિના તહેવાર માટે પણ સુરક્ષાની તૈયારીઓ અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને ટ્રાફિક નિયમન અને શી ટીમ (SHE TEAM) ની કામગીરી પર ચર્ચા થઈ. કમિશનરે જણાવ્યું કે, નવરાત્રિ દરમિયાન પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવશે અને શી ટીમ પણ પેટ્રોલિંગ કરશે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને. આ માટે CCTV કેમેરા દ્વારા કંટ્રોલ રૂમમાંથી સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે.
જનતાને સંદેશ
કમિશનર મલિકે નવરાત્રિ માટે નાગરિકોને સંદેશ આપતાં કહ્યું કે, અમદાવાદને તાજેતરમાં "સૌથી સુરક્ષિત શહેર" તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે લોકોને કાયદાનું પાલન કરીને તહેવારનો આનંદ માણવા અપીલ કરી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, સુરક્ષાની જવાબદારી માત્ર પોલીસની નથી, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ, પરિવાર અને વાલીઓની પણ છે.
અન્ય મુદ્દાઓની સમીક્ષા
કોન્ફરન્સમાં અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધની કાર્યવાહી, જેમ કે ડિમોલેશન, પાસા અને તડીપારની કામગીરીની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી. જાન્યુઆરીથી ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં 741 આરોપીઓ વિરુદ્ધ પાસા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ડ્રગ્સની બદીને નાબૂદ કરવા માટે NDPS સંબંધિત કામગીરી અને સાયબર ક્રાઈમના વધતા ગુનાઓ અંગે પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
નવી શરૂ થયેલી જનરક્ષક - 112 ની કામગીરી અને તેના રિસ્પોન્સ ટાઈમ અંગે પણ સમીક્ષા કરીને જરૂરી સૂચનો આપવામાં આવ્યા. એકંદરે, કમિશનરે ખાતરી આપી કે શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં છે.
