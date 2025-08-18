અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના મહત્વપૂર્ણ સરકારી અને પ્રાઇવેટ સ્થળોની સુરક્ષા માટે અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને એક જાહેરનામુ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ જાહેરનામા અનુસાર ડ્રોન ઉડાડવા અંગે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે. હવે અમદાવાદ શહેરના પોલીસની પૂર્વ મંજૂરી વગર કોઈપણ વ્યક્તિ ડ્રોન ઉડાડી શકશે નહીં.
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જે મુજબ હવે અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસની પૂર્વ મંજૂરી વગર કોઈપણ વ્યક્તિ ડ્રોન ઉડાડી શકશે નહીં. સુરક્ષાના કારણોસર શહેરના 201 જેટલા સંવેદનશીલ સ્થળો પર ડ્રોન ઉડાડવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. આવનારી 16 ઓક્ટોબર સુધી પોલીસ કમિશનરની મંજૂરી વગર ડ્રોન ઉડાડી શકશે નહીં.
અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જી.એસ.મલિક દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા મુજબ અમદાવાદ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને એરપોર્ટ, આર્મી ,કેન્ટોનમેન્ટ ,સેન્ટ્રલ જેલ, વીઆઈપી, VVIPના રહેઠાણો, મેટ્રો, રેલવે, મહત્વપૂર્ણ પાવર સ્ટેશનો, ઔદ્યોગિક એકમો એની સાથે મહત્વપૂર્ણ સરકારી કચેરીઓ ની સુરક્ષા કરવાની જવાબદારી શહેર પોલીસની છે, આ વિસ્તારો પણ ડ્રોન ઉડાવી શકાય નહીં.
જાહેરનામામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રિમોટ કંટ્રોલ સંચાલિત એરક્રાફ્ટ કે પેરાગ્લાઈડર જેવા સંસાધનોથી દેશ વિરોધી સંગઠનો આતંકવાદીઓ અને ભાંગ ફોડિયા તત્વો લઈને અમદાવાદ શહેરની સુરક્ષાને હાની પહોંચાડવાની શક્યતાના કરી શકાય નહીં.
ભૂતકાળમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં બનેલા ડ્રોન હુમલાના બનાવો તથા આ પ્રકારના સંસાધનોથી શહેરમાં આતંક ફેલાવી સુરેશ શાંતિ જોખમાય તેમજ લોકોના જાનમાલને નુકસાન કરે તેવી શક્યતા રહેલી છે. શહેરના 201 જગ્યા ઉપર ડ્રોન ઉડાડવા માટે પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે. જેમાં રેડ ઝોન પ્રતિબંધિત વિસ્તાર હોય ડ્રોન ઉડાડી શકાય નહીં.
આ જાહેરનામું 18 ઓગસ્ટ 2025થી અમલમાં આવશે અને 16 ઓક્ટોબર 2025ના રાત્રીના 12 વાગ્યા સુધી અમલી રહેશે, અને જો કોઈ વ્યક્તિ આ જાહેરનામાનું ભંગ કરશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસ દ્વારા આ પગલું શહેરની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.