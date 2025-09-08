અમદાવાદથી ખોટા આવકના દાખલા બનાવવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ
આરોપીઓ નજીવી કિંમતમાં સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખોટા આવકના દાખલા બનાવી આપતા હતા, જેનો પર્દાફાશ થયો છે.
Published : September 8, 2025 at 3:01 PM IST
અમદાવાદ : રામોલ પોલીસ ટીમે એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં આરોપી સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખોટા આવકના દાખલા બનાવતા હતા. આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં એક સાયબર કાફેનો માલિક અને બે અન્ય વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. આ કૌભાંડ આશરે દોઢ વર્ષથી ચાલતું હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
ખોટા આવકના દાખલા બનાવવાનું કૌભાંડ : રામોલ પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, રામોલ વિસ્તારમાં આવેલી હેતાંશી ઓનલાઈન નામની દુકાનમાંથી ખોટા આવકના દાખલા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે દુકાન પર દરોડો પાડ્યો હતો. રેડ દરમિયાન, પોલીસને ત્યાંથી કુલ 20 જેટલા નકલી આવકના દાખલા મળી આવ્યા હતા. પોલીસે તાત્કાલિક દુકાનના માલિક ધીરજ રાજપુતની ધરપકડ કરી હતી.
સાયબર કાફે સંચાલક સહિત ત્રણ આરોપીની ધરપકડ : પોલીસની સઘન પૂછપરછમાં ધીરજ રાજપૂતે કબૂલ્યું કે તે આ કૌભાંડ એકલા હાથે નહોતો ચલાવતો. તેણે અન્ય બે આરોપીઓ, કિશોર પ્રજાપતિ અને દીપક આહીરના નામ આપ્યા. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે આ ત્રણેય આરોપીઓ એક નેટવર્ક દ્વારા કામ કરતા હતા. તેમનું મુખ્ય કામ મામલતદાર કચેરીના ડેટા ઓપરેટરના સંપર્કમાં રહીને ઓનલાઈન પોર્ટલ પર ખોટી એન્ટ્રી કરવાનું હતું.
સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા દાખલાનો ઉપયોગ : કિશોર પ્રજાપતિ અને દીપક આહીરની ધરપકડ બાદ વધુ ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા. તેઓ મામલતદારની સહી વગર જ આવકના દાખલા તૈયાર કરી આપતા હતા. આ નકલી દાખલાનો ઉપયોગ ખાસ કરીને આયુષ્માન કાર્ડ જેવી યોજનાઓ માટે થતો હતો, જેમાં વાર્ષિક આવક 4 લાખથી ઓછી હોવી જરૂરી છે. આ આરોપીઓ ગ્રાહકો પાસેથી એક દાખલા માટે 1000-1200 રૂપિયા વસૂલતા હતા. તેમાંથી 400 રૂપિયા પોતે રાખીને બાકીના પૈસા આગળના માણસોને આપતા હતા, જે ડેટા એન્ટ્રીમાં મદદ કરતા હતા.
મામલતદાર કચેરીના કર્મચારીની સંડોવણી?
હાલમાં, પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ કૌભાંડમાં મામલતદાર કચેરીના અન્ય કોઈ કર્મચારી કે અધિકારીઓની સંડોવણી છે કે કેમ, તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઘટના સરકારી યોજનાઓનો ગેરકાયદેસર લાભ ઉઠાવતા લોકો અને આ પ્રકારના કૌભાંડો ચલાવતા નેટવર્ક્સ સામે લાલબત્તી સમાન છે.
