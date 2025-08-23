ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં અપહરણ બાદ યુવકની કરપીણ હત્યા કરનારા 3 આરોપીની ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરાઈ - AHMEDABAD KIDNAP AND MURDER

કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં આવેલા સફલ માર્કેટ 3 પાસે નોકરી કરતા નિતીન સંપતભાઈ પટણીને અમુક લોકો અપહરણ કરીને લઈ ગયા હતા.

અમદાવાદમાં યુવકને ઢોર માર મારીને હત્યા કરવાનો મામલો
અમદાવાદમાં યુવકને ઢોર માર મારીને હત્યા કરવાનો મામલો (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 23, 2025 at 10:40 PM IST

અમદાવાદ: શુક્રવારે કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં આવેલા સફલ માર્કેટ 3 પાસે નોકરી કરતા નિતીન સંપતભાઈ પટણીને અમુક લોકો અપહરણ કરીને લઈ ગયા છે, તેવી ફરિયાદ મળતા કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનને ફરિયાદ નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

આ બાબતે કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનને પ્રાથમિક તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે તે વ્યક્તિને મેઘાણીનગરમાં લઈ જઈને માર મારવામાં આવ્યો હતો જેમાં તેને ગંભીર ઈજા થતાં તેનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નીપજ્યું હતું. આ બાબતે કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને ગણતરીના જ કલાકમાં પોલીસે ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. તથા આ ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી બે રીક્ષાઓને પણ કબજે કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

અમદાવાદમાં યુવકને ઢોર માર મારીને હત્યા કરવાનો મામલો (ETV Bharat Gujarat)

શું હતી ઘટના?
શુક્રવારે સાંજના 6 વાગ્યાની આસપાસ ફરિયાદી અક્ષયની બહેન રવિનાબેને ફોન કરીને જાણ કરી હતી કે તેમના નાના ભાઈ નીતિનનું સફલ-૩, કાગડાપીઠ પાસેથી છ જેટલા અજાણ્યા માણસો રિક્ષામાં અપહરણ કરી લઈ ગયા છે. આ જાણ થતાં અક્ષય તરત જ સફલ-૩ ખાતે પહોંચ્યો અને પોલીસને જાણ કરી. ત્યારબાદ તેને જાણવા મળ્યું કે નીતિનને મેઘાણીનગર, પટણીનગર, ચમનપુરા ખાતે લઈ જઈ કેટલાક લોકો હથિયારો વડે આડેધડ માર મારી રહ્યા છે.

નિર્દયતાથી હુમલો અને મોત
નીતિનને ગંભીર હાલતમાં સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. અક્ષય અને તેના પરિવારજનો હોસ્પિટલ પહોંચ્યા ત્યારે નીતિન બેભાન અવસ્થામાં હતો. તેના બંને પગમાં ઊંડા કાપા હતા અને તેમાંથી લોહી નીકળી રહ્યું હતું. આખા શરીરે અનેક ઇજાઓ ઉપરાંત આંખો, માથા અને હાથ પર પણ મૂંઢ ઇજાઓના કારણે સોજા ચઢી ગયા હતા. દુર્ભાગ્યવશ, રાત્રે 10:40 વાગ્યે ડોક્ટરોએ નીતિનને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

જૂની અદાવત બન્યું હત્યાનું કારણ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ હત્યા પાછળનું કારણ જૂની અદાવત હતી. આરોપી સતીષ ઉર્ફે સતિયો વિઠ્ઠલભાઈ પટણીના ભાઈને પટણીનગર, મેઘાણીનગર ખાતે અગાઉ માથાકૂટ થઈ હતી, જેમાં નીતિનનું પણ નામ હતું. આ જ અદાવતનો બદલો લેવા માટે સતીષ ઉર્ફે સતિયો વિઠ્ઠલભાઈ પટણી, વિશાલ ઉર્ફે બુક્કો કિશનભાઈ દંતાણી, મહેશ ઉર્ફે કટ્ટો રાજુભાઈ પટણી, બાવો, સાજન, રાજ ઉર્ફે સેસુ અને અન્ય અજાણ્યા ઇસમોએ ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું.

