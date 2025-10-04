અમદાવાદમાં આવારા તત્વો બેફામ: પહેલા અકસ્માત સર્જ્યો, પછી જાહેરમાં કર્યો આવો કાંડ...
અમદાવાદમાં એક યુવકે કારના સનરૂફમાંથી છરો લહેરાવ્યો, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો.
Published : October 4, 2025 at 10:08 AM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરી જાહેરમાં છરી બતાવવા બદલ અમદાવાદ પોલીસે એક યુવકની ધરપકડ કરી છે. આ યુવકે પહેલા પોતાની કારથી અકસ્માત સર્જ્યો અને ત્યારબાદ કારના સનરૂફમાંથી બહાર નીકળીને ધારદાર છરો (ચાકુ) હવામાં લહેરાવ્યો હતો. જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો.
શું હતો બનાવ?
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ સાબરમતી, ડી-કેબિન વિસ્તારમાં ગીતાંજલિ ફ્લેટ આગળ જાહેર રોડ પર આ બનાવ બન્યો હતો. સોશિયલ મીડિયામાં એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો, જેમાં એક વ્યક્તિ તેની ગાડીનો સનરૂફ કાચ ખોલીને હાથમાં છો રાખીને હવામાં હાથ ફંગોળતો દેખાતો હતો.
આરોપીની ઓળખ અને કબૂલાત
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી આરોપીની ઓળખ ભાસ્કર ઉર્ફે રફ્તાર પ્રકાશભાઈ વ્યાસ (ઉંમર 30) તરીકે કરી હતી. આરોપી ડી-કેબિન વિસ્તાર સાબરમતીનો રહેવાસી છે. પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવતા આરોપીએ કબૂલ્યું હતું કે વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં તે પોતે જ છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે તેની ગાડીનો અકસ્માત થતાં આજુબાજુના લોકો ભેગા થઈ ગયા હતા, તેથી તેણે પોતાની પાસે રહેલો છરો બહાર કાઢ્યો હતો.
કાયદેસરની કાર્યવાહી અને હથિયાર જપ્તી
આરોપીની અંગઝડતી તપાસ દરમિયાન તેના પેન્ટના ગજવામાંથી એક લોખંડની છરી મળી આવી હતી. આ છરીની લંબાઈ આશરે 26 સે.મી. હતી, જેમાં હાથાની લંબાઈ આશરે 15 સે.મી. અને ફળ (બ્લેડ)ની લંબાઈ આશરે 11 સે.મી.ની હતી.
આરોપી પાસે આ હથિયાર રાખવા અંગેનો કોઈ પાસ કે પરમિટ મળી આવ્યો ન હતો. જેથી સાબરમતી પોલીસે આરોપી ભાસ્કર ઉર્ફે રફ્તાર વ્યાસ વિરુદ્ધ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમની કલમ 135 હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે.
