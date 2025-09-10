અમદાવાદના પોળમાં સચવાયો છે 400 વર્ષ જૂનો રમકડાંનો ખજાનો, વિગતે જાણો....
ભારતના પ્રથમ રમકડાંના મ્યુઝિયમ, વારસો- ટોય્સ મ્યુઝીયમમાં 400 વર્ષ જૂના અને 800થી વધુ રમકડાંનો અનોખો સંગ્રહ છે.
Published : September 10, 2025
અમદાવાદ : જો તમારે રમકડાના ઇતિહાસને માણવો હોય તો તમારે અમદાવાદની પોળમાં આવેલા જેઠાભાઈની હવેલીમાં જવું પડશે. અહીં, ભારતના પ્રથમ રમકડાંના મ્યુઝિયમ, વારસો- ટોય મ્યુઝીયમમાં 400 વર્ષ જૂના અને 800થી વધુ રમકડાંનો અનોખો સંગ્રહ છે. આ મ્યુઝિયમ માત્ર એક સંગ્રહસ્થાન નથી, પરંતુ એક વ્યક્તિના જુસ્સા અને તેના પરિવારની કલા પ્રત્યેની ધગશની જીવંત ગાથા છે.
ટોય મ્યુઝીયમ : આ અદ્ભુત મ્યુઝિયમના સંસ્થાપક અને સંચાલક છે, રાહીલભાઈ પટેલ. તેમનો પરિવાર વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં માને છે, અને શ્રીનાથજીની પૂજા કરે છે. રાહીલભાઈના દાદા, ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ, કલાના ઊંડા કદરદાન હતા, અને તેમને 'ટેમ્પલ ટોય્સ' (મંદિરમાં વપરાતા રમકડાં) અને 'બિછવાઈ આર્ટ'ના રમકડાં એકઠા કરવાનો શોખ હતો. દાદાના આ શોખની અસર નાનપણથી જ રાહીલભાઈ પર પડી. તેઓ જન્માષ્ટમી અને અન્ય તહેવારો પર શ્રીનાથજીને બાળ સ્વરૂપે ભજવીને રમકડાં મૂકતા, અને આ રીતે તેમનો રસ લોક કલા (folk toys) અને રમકડાંમાં વધુ વિકસ્યો.
સમય જતાં, રાહીલભાઈએ વડોદરાથી ફાઇન આર્ટ્સનો અભ્યાસ કર્યો, અને પોતાના કલા પ્રત્યેના પ્રેમને વધુ ઊંડો બનાવ્યો. આ જ પ્રેમના પરિણામે, તેમણે 2012માં ભારતનું પ્રથમ રમકડાં મ્યુઝિયમ સ્થાપિત કર્યું. આ મ્યુઝિયમનું લોકાર્પણ એટલું સફળ રહ્યું કે માત્ર ત્રણ દિવસમાં 15 હજારથી વધુ લોકોએ તેની મુલાકાત લીધી. આ મ્યુઝિયમની લોકપ્રિયતા માત્ર ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ વિદેશમાં પણ પહોંચી. 2017માં, રાહીલભાઈએ તેમના સંગ્રહને કેનેડા લઈ જઈને દોઢ મહિના માટે પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું હતું.
આ મ્યુઝિયમમાં સંગ્રહિત રમકડાંમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. અહીં ઠેલન ગાડી, પાચીસી (લુડો), હાથેથી દોરેલી સાપસીડી, ચાંદીનો ભમરડો, શતરંજ અને અન્ય ઘણા પ્રાચીન રમકડાં સંગ્રહિત છે. આ રમકડાં માત્ર રમવાની વસ્તુઓ નથી, પરંતુ તે ભારતીય ઇતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને કલાનું પ્રતિબિંબ છે.
આજે પણ, આ મ્યુઝિયમ માત્ર ઇતિહાસપ્રેમીઓ માટે જ નહીં, પરંતુ શાળાઓના બાળકો માટે પણ એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. બાળકો અહીં આવીને ભારતના પ્રાચીન રમકડાં વિશે જાણી શકે છે. આ મ્યુઝિયમ દર રવિવારે સવારે મુલાકાતીઓ માટે ખુલ્લું મુકવામાં આવે છે. રાહીલભાઈએ પોતાના પરિવારના વારસા અને પોતાના જુસ્સાને એક જીવંત કલા સ્વરૂપમાં ફેરવીને અમદાવાદની પોળના ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેર્યું છે.
