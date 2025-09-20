ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં 3 લાખમાં 1BHKના માલિક બનવાની તક, PM આવાસ યોજના માટે ફોર્મ ભરવાનું શરૂ

અમદાવાદમાં મકરબા, ઈશનપુર, થલતેજ, અસલાલી, સોલા, ગોતા, ઓઢવ, નાના ચિલોડા, નરોડા, નિકોલ તથા સૈજપુરમાં 1577 આવાસ માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

અમદાવાદમાં આવાસ યોજનાના મકાનનો ડ્રો
અમદાવાદમાં આવાસ યોજનાના મકાનનો ડ્રો (AMC)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025 at 6:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે સપનાનું ઘર ખરીદવાની વધુ એક તક છે. અમદાવાદમાં મકરબા, ઈશનપુર, થલતેજ, અસલાલી, સોલા, ગોતા, ઓઢવ, નાના ચિલોડા, નરોડા, નિકોલ તથા સૈજપુરમાં ખાલી EWS કેટેગરીના ફેઝ- 4, 5, 6, 7, 11ના ખાલી આવાસોનો ડ્રો કરવા માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ તમામ વિસ્તારમાં પ્રધાનમંત્રી આવાય યોજનાના 1577 જેટલા મકાનો ખાલી છે.

આવાસની કિંમત અને કાર્પેટ એરિયા કેટલી?

આ યોજના હેઠળ આવાસો અંદાજે 28 ચો.મી. કારપેટ એરીયા (33.48 ચો.વાર) અને બિલ્ટઅપ એરીયા 33 થી 35 ચો.મી. એટલે કે (39.45 થી 41.84 ચો.વાર) ના બાંધકામવાળા છે. આ આવાસો લાભાર્થીને જમીનની કિંમત વગર તેમજ લાભાર્થીને મળતી તમામ સરકારી (રાજ્ય તેમજ કેન્દ્ર સરકારની) સહાય બાદ કરીને રૂ.3 લાખમાં ફાળવવામાં આવશે.

આવાસ યોજનાના મકાનનો પ્લાન
આવાસ યોજનાના મકાનનો પ્લાન (AMC)
  • મેન્ટેનન્સ ડીપોઝીટ પઝેશન લેતા રૂ.30,000 અલગથી ભરવાની રહેશે.
  • પાયાની તમામ સગવડો જેવી કે પાણી પુરવઠો/ગટરલાઇનની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવશે. અ.મ્યુ.કોર્પો. દ્વારા પુરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ સિવાયની સુવિધા માટેનો ખર્ચ લાભાર્થીએ ભોગવવાના રહેશે.
  • આંગણવાડી/આરોગ્ય કેન્દ્ર/તાલીમ કેન્દ્ર(ઉમ્મીદ) બાળકો માટે ક્રિડાંગણ જેવી સુવિધાઓ માપદંડ મુજબ વધારે આવાસો હોય ત્યાં આપવામાં આવશે.
  • અન્ય કોઇ લીગલ ચાર્જ કે તેનાં આનુષાંગિક ખર્ચાઓ લાભાર્થીએ ભરવાના/ભોગવવાનો રહેશે.

અરજીપત્ર રજૂ કરતી વખતે દરેક અરજદારે પોતાના બેંક એકાઉન્ટનો કેન્સલ કરેલ ચેક/બેંક એકાઉન્ટની પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્ષ નકલ, રીઝર્વ કેટગરીના અરજદારોએ પોતાની જાતિ અંગેના ગુજરાત રાજયના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલ તથા વિકલાંગતાનો લાભ ઇચ્છતા અરજદારે (40% કે તેથી વધુ વિકલાંગતા અંગેનું) સીવીલ સર્જનનું પ્રમાણિત સર્ટીફીકેટ ફરજીયાત સામેલ કરવાનું રહેશે. જ્યારે અરજદાર સફળ થાય ત્યાર બાદ અમ.મ્યુનિ.કોર્પોરેશન જે દસ્તાવેજી પૂરાવા માંગે તે તમામ દસ્તાવેજો અરજદારે ફરજીયાતપણે સમય મર્યાદામાં ૨જૂ ક૨વાના રહેશે.

આવાસ યોજનાની શરતો

  • અરજદારે અરજી ફોર્મ સાથે ડીપોઝીટની રકમ રૂ.7500 ભરવાના રહેશે.
  • મકાનની કુલ કિંમતના ઓછામાં ઓછા 20% ૨કમ (અરજી સાથે ભરપાઇ કરેલી ડીપોઝીટ બાદ કરતાં બાકીની રકમ) “ડ્રો”માં સફળ થયા બાદ અમદાવા. મ્યુનિ. કોર્પોરેશન જણાવે ત્યારે અરજદારે ત્રણ માસમાં અચૂકપણે ભરવાની રહેશે. ત્યારબાદ બાકી રહેતી 80% રકમના એકસરખા 10 હપ્તા (અંદાજે એક વર્ષમાં તમામ 80% રકમ થાય તે રીતે) સમયાંતરે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જમાં કરાવવાના રહેશે. તે ઉપરાંત છેલ્લા હપ્તા સાથે મેન્ટેનન્સ ડીપોઝીટ તથા અન્ય ચાર્જીસ પણ ભરપાઇ કરવાના રહેશે. અરજદાર દ્વારા 20% રકમ જે બેંકમાં ભરેલી હોય તે જ બેંકમાં બાકીના 80% રકમ ભરવાની રહેશે.
  • મકાનની નક્કી થયેલ પૂરેપૂરી કિંમત ભરપાઇ થયા બાદ જ દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેથી અરજદારને તેમને ફાળવવામાં આવેલ મકાનનો કબજો સોંપવામાં આવશે.
  • કુટુંબના તમામ સભ્યોની મળીને કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક રૂ.3 લાખથી વધુ હોવી જોઇએ નહીં. આ યોજના માટે જ્યાં જ્યાં કુટુંબનો ઉલ્લેખ કરાયેલો છે. ત્યાં કુટુંબ એટલે પોતે, પોતાની પત્ની/પતિ, તથા તેમના અપરણીત બાળકો. કુટુંબનો પુખ્ત વયનો સભ્ય ભારત દેશમાં પાકુ મકાન કે જમીનનો પ્લોટ ન ધરાવતો હોય તો તેનો વૈવાહિક દરજજો ધ્યાને લીધા વગર સદર આવાસ મેળવવા હકદાર છે.
  • અરજી પત્રક ઉપર ફોટો ફરજીયાત અપલોડ કરવાનો રહેશે.
  • આ આવાસ યોજનામાં અરજી માટેના ફોર્મ AMCની વેબસાઈટ www.ahmedabad.gov.in પર ઉબલ્ધ રહેશે. આ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 3 નવેન્બર 2025 રહેશે.
  • તમે https://housingapplicationform.ahmedabadcity.gov.in/Home/Index વેબસાઈટ પરથી પણ સીધા ફોર્મ ભરી શકો છો.

કયા વિસ્તારમાં કેટલા મકાનનો ડ્રો થશે?

અ.નં.જગ્યાનું નામઝોનબાંધકામ કરેલ કુલ આવાસની સંખ્યાઅરજીપત્રક મંગાવવાના થતા આવાસોની સંખ્યામાળની વિગતયોજના નો કોડ
1ટી.પી. ૮૪/એ (મકરબા), એફ.પી ૯૮ ૧, હૈદરબાગની ગલીમાં, નજરાના રેસીડેન્સી સામે, મકરબા પોલીસ હેડ કવાટર્સ રોડ ઈન્દ્રપ્રસ્થ એપાર્ટમેન્ટદક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોન924156પી+7EWS-38
2ટી.પી. ૮૪/એ (મકરબા), એફ.પી ૯૮/૨, હૈદરબાગની ગલીમાં, નજરાના રેસીડેન્સી સામે, મકરબા પોલીસ હેડ કવાટર્સ રોડ ગજાનંદ એપાર્ટમેન્ટદક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોન588130પી+7EWS-39
3ટી.પી.૫૫ (ઇશનપુર-દક્ષિણ) એફ.પી.૧૬૦, પદમાલક્ષ્મી ટેનામેન્ટની બાજુમાંદક્ષિણ ઝોન1688પી+7EWS-40
4ટી.પી.૫૫ (ઇશનપુર-દક્ષિણ) એફ.પી.૧૬૭, પદમાલક્ષ્મી ટેનામેન્ટની બાજુમાંદક્ષિણ ઝોન44812પી+7EWS-41
5ટી.પી.૩૯, થલતેજ એફ.પી.૫૯, થલતેજ ફાય૨ સ્ટેશન પાસે, રેસીડેન્સીની સામે, થલતેજઉત્તર પશ્ચિમ ઝોન1190160પી+7EWS-43
6ટી.પી .૭૪, અસલાલી એફ.પી.૪૩, એચપી પેટ્રોલ પંપ ની પાસે, સ્યામ આઇકોની બાજુમાં, અસલાલી રીગ રોડ સર્કલ,અસલાલી.દક્ષિણ ઝોન19751પી+4EWS-44
7ટી.પી .૭૪, અસલાલી એફ.પી.૪૪, એચપી પેટ્રોલ પંપ ની પાસે,સ્યામ આઇકોની બાજુમાં, અસલાલી રીગ રોડ સર્કલ,અસલાલીદક્ષિણ ઝોન5615પી+4EWS-45
8ટી.પી .૪૧, સોલા હેબતપુર એફ.પી.૧૫૫, જી.ડી. પાર્ટી પ્લોટની બાજુમાં, સાયન્સ સીટી રોડ,સોલાઉત્તર પશ્ચિમ ઝોન49063પી+7EWS-46
9ટી.પી.૩૭, થલતેજ એફ.પી.૧૬૬, મેંગો ગાર્ડન બંગલાની સામે, પકવાન ચોકડીથી થલતેજ બ્રીજ તરફ, થલતેજઉત્તર પશ્ચિમ ઝોન40659પી+7EWS-50
10ટી.પી.૩૩, ગોતા એફ.પી.૧૩૭, આઇ.સી.બી. આઇલેન્ડની બાજુમાં, સરસપુર બેંક સામેનાં ખાંચામાં, વંદેમાતરમ રોડ, ગોતાઉત્તર પશ્ચિમ ઝોન1736255પી+7EWS-51
11ટી.પી.૧૦૪, ઓઢવ એફ.પી.૫૦, ઓઢવ, ભિક્ષુક ગૃહ રોડ, ભાથીજી મહારાજના મંદિર પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદપૂર્વ ઝોન1593229પી+9EWS-63
12ટી.પી.૯૯ એફ.પી.૧૦૮, કૈલાશ રોયલ નજીક, નાના ચિલોડા ચાર રસ્તાથી રણાસણ સર્કલ રોડ, નાના ચિલોડા, અમદાવાદઉત્તર ઝોન1017135પી+9EWS-69
13ટી.પી. ૭૧ અને ૭૫ એફ.પી. ૪૧ અને ૮૫ શંખેશ્વર ટાઉનશીપની પાછળ, બંસીપાર્ક રોડ ઉપર, ખારીકટ કેનાલ નજીક, નરોડા, અમદાવાદઉત્તર ઝોન34315પી+9EWS-70
14ટી.પી.૧૨૧ એફ.પી.૧૪૯, આશાજી ફાર્મ નજીક, શ્યામવિલા-૨ સોસાયટી રોડ ઉપર, સરદાર પાર્ટી પ્લોટથી હંસપુરા ગામ જવાના રોડ ઉપર, એસ.પી. રીંગ રોડ નજીક, હંસપુરા, નવા નરોડા, અમદાવાદઉત્તર ઝોન916133પી+12EWS-71
15ટી.પી.૧૧૧ એફ.પી.૧૮૧, નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન બાજુમાં, અનમોલ સર્કલ, નિકોલ ગામ, નિકોલ, અમદાવાદપૂર્વ ઝોન1116150પી+12EWS-72
16ટી.પી.૪૭,એફ.પી.૬૨, રાજ લક્ષ્મી સોસાયટી સામે, ચિરાયું સર્જિકલ હોસ્પિટલના ખાચામાં, નરોડા પાટિયા સર્કલથી સૈજપુર રોડ, સૈજપુર, અમદાવાદઉતર ઝોન4856પી+5EWS-73
કુલ116731577

આ પણ વાંચો:

  1. જેલમાં અનોખી પહેલ: અમદાવાદની સાબરમતી જેલના 4 હજાર કેદીઓને નશો ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી
  2. ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી, વરસાદ નવરાત્રીની મજા બગાડશે?

For All Latest Updates

TAGGED:

PM AWAS YOJANA FORMAHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATIONEWS AWAS YOJANAAHMEDABAD EWS AWASAHMEDABAD EWS AWAS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.