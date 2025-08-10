Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના, અમેરીકાના પ્રતિષ્ઠીત વકીલે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત સ્થળનું કર્યુ નિરીક્ષણ, બોઈંગ કંપની સામે લડી રહ્યાં છે કેસ - AHMEDABAD PLANE CRASH

અમદાવાદમાં 12 જૂન 2025ના રોજ સર્જાયેલી એર ઈન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનાએ ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ દેશ અને દુનિયાને હચમચાવી નાખી હતી.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ પીડિતોએ અમેરીકાની કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ પીડિતોએ અમેરીકાની કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ : 12 જૂન 2025ના રોજ સર્જાયેલી એર ઈન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનાએ દેશ અને વિદેશની જનતાના કાળજા હચમચાવી નાખ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એર ઈન્ડિયાના પ્લેનમાં 242 મુસાફરો સવાર હતા. તેમાંથી 241 લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. જ્યારે એક માત્ર વ્યક્તિ વિશ્વાસ રમેશ કુમારનો ચમત્કારિક રીતે બચાવ થયો હતો.

મેઘાણીનગરના BJ મેડિકલ હોસ્ટેલમાં ક્રેશ થયેલા આ વિમાનમાં સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સના પણ દુર્ઘટનામાં મોત થયાં હતા તેથી આ દુર્ઘટનામાં કુલ 274 લોકોના મોત થયા હતા.

વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા
વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ સવાર હતા. તેમનું પણ આ પ્લેન દુર્ઘટનામાં મોત થયું હતું. ત્રણ દિવસ બાદ DNA મેચ થતા રાજકોટ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા હતા.

અમેરીકન વકીલ અમદાવાદની મુલાકાતે : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના પીડિત પરીવારોએ અમેરીકાની કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે. પીડિત પરીવારોએ એર ઈન્ડિયા કંપની બોઈંગ સામે US ફેડરલ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. અમેરીકન વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ કંપની સામે કેસ લડી રહ્યા છે.

વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા
વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં તપાસ અર્થ અમેરીકન વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે, તેમણે આજે સવારે વિમાન દુર્ઘટના વાળા સ્થળની મુલાકાત લઈ સઘન નિરીક્ષણ કર્યું અને પ્રાથમિક વિગતો મેળવી હતી. ત્રણ દિવસના રોકાણ દરમિયાન તેઓ પ્લેન દુર્ઘટનામાં પીડિતોના પરિવારજનોને મળી તેમની પીડા અને માંગણીઓ સાંભળશે.

આ પણ વાંચો :

  1. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: શું US મીડિયાનો રિપોર્ટ સાચો? અમેરિકન અધિકારીઓની AAIBના તપાસ રિપોર્ટ પર ટિપ્પણી
  2. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: DNA મેચ થતા મૃતદેહો સોંપવાનું શરૂ કરાયું, સિવિલ બહાર 200 એમ્બ્યુલન્સ સ્ટેન્ડબાય પર

અમદાવાદ : 12 જૂન 2025ના રોજ સર્જાયેલી એર ઈન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનાએ દેશ અને વિદેશની જનતાના કાળજા હચમચાવી નાખ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એર ઈન્ડિયાના પ્લેનમાં 242 મુસાફરો સવાર હતા. તેમાંથી 241 લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. જ્યારે એક માત્ર વ્યક્તિ વિશ્વાસ રમેશ કુમારનો ચમત્કારિક રીતે બચાવ થયો હતો.

મેઘાણીનગરના BJ મેડિકલ હોસ્ટેલમાં ક્રેશ થયેલા આ વિમાનમાં સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સના પણ દુર્ઘટનામાં મોત થયાં હતા તેથી આ દુર્ઘટનામાં કુલ 274 લોકોના મોત થયા હતા.

વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા
વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ સવાર હતા. તેમનું પણ આ પ્લેન દુર્ઘટનામાં મોત થયું હતું. ત્રણ દિવસ બાદ DNA મેચ થતા રાજકોટ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા હતા.

અમેરીકન વકીલ અમદાવાદની મુલાકાતે : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના પીડિત પરીવારોએ અમેરીકાની કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે. પીડિત પરીવારોએ એર ઈન્ડિયા કંપની બોઈંગ સામે US ફેડરલ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. અમેરીકન વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ કંપની સામે કેસ લડી રહ્યા છે.

વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા
વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં તપાસ અર્થ અમેરીકન વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે, તેમણે આજે સવારે વિમાન દુર્ઘટના વાળા સ્થળની મુલાકાત લઈ સઘન નિરીક્ષણ કર્યું અને પ્રાથમિક વિગતો મેળવી હતી. ત્રણ દિવસના રોકાણ દરમિયાન તેઓ પ્લેન દુર્ઘટનામાં પીડિતોના પરિવારજનોને મળી તેમની પીડા અને માંગણીઓ સાંભળશે.

આ પણ વાંચો :

  1. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: શું US મીડિયાનો રિપોર્ટ સાચો? અમેરિકન અધિકારીઓની AAIBના તપાસ રિપોર્ટ પર ટિપ્પણી
  2. અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: DNA મેચ થતા મૃતદેહો સોંપવાનું શરૂ કરાયું, સિવિલ બહાર 200 એમ્બ્યુલન્સ સ્ટેન્ડબાય પર

For All Latest Updates

TAGGED:

AHMEDABAD PLANE CRASHLAWYER MICHAEL ANDREWSAIR INDIA PLANE CRASHAMERICAN COURTAHMEDABAD PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.