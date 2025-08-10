અમદાવાદ : 12 જૂન 2025ના રોજ સર્જાયેલી એર ઈન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનાએ દેશ અને વિદેશની જનતાના કાળજા હચમચાવી નાખ્યા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એર ઈન્ડિયાના પ્લેનમાં 242 મુસાફરો સવાર હતા. તેમાંથી 241 લોકો મોતને ભેટ્યા હતા. જ્યારે એક માત્ર વ્યક્તિ વિશ્વાસ રમેશ કુમારનો ચમત્કારિક રીતે બચાવ થયો હતો.
મેઘાણીનગરના BJ મેડિકલ હોસ્ટેલમાં ક્રેશ થયેલા આ વિમાનમાં સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સના પણ દુર્ઘટનામાં મોત થયાં હતા તેથી આ દુર્ઘટનામાં કુલ 274 લોકોના મોત થયા હતા.
આ વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ સવાર હતા. તેમનું પણ આ પ્લેન દુર્ઘટનામાં મોત થયું હતું. ત્રણ દિવસ બાદ DNA મેચ થતા રાજકોટ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરાયા હતા.
અમેરીકન વકીલ અમદાવાદની મુલાકાતે : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના પીડિત પરીવારોએ અમેરીકાની કોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે. પીડિત પરીવારોએ એર ઈન્ડિયા કંપની બોઈંગ સામે US ફેડરલ કોર્ટમાં અરજી કરી છે. અમેરીકન વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ કંપની સામે કેસ લડી રહ્યા છે.
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં તપાસ અર્થ અમેરીકન વકીલ માઈકલ એન્ડ્રુસ અમદાવાદ પહોંચ્યા છે, તેમણે આજે સવારે વિમાન દુર્ઘટના વાળા સ્થળની મુલાકાત લઈ સઘન નિરીક્ષણ કર્યું અને પ્રાથમિક વિગતો મેળવી હતી. ત્રણ દિવસના રોકાણ દરમિયાન તેઓ પ્લેન દુર્ઘટનામાં પીડિતોના પરિવારજનોને મળી તેમની પીડા અને માંગણીઓ સાંભળશે.
આ પણ વાંચો :