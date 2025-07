ETV Bharat / state

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: ટેકઓફ પછી તરત જ બંને એન્જિન બંધ થઈ ગયા હતા, રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા - PLANE CRASH REPORT

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના ( IANS )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 12, 2025 at 8:50 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 9:23 AM IST 3 Min Read

નવી દિલ્હી: ગત મહિનાની 12 જૂને અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયા ડ્રીમલાઇનર વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. આ કેસમાં પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ સામે આવ્યો છે. 15 પાનાના આ અહેવાલમાં ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિમાનના બંને એન્જિનની ફ્યુઅલ સ્વીચ ટેકઓફ થયાની માત્ર ત્રણ સેકન્ડ પછી બંધ થઈ ગઈ હતી. એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયા (AAIB) એ એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાનો પ્રારંભિક અહેવાલ જાહેર કર્યો છે. ગયા મહિને 12 જૂને, બોઇંગ 787-8 વિમાન (ફ્લાઇટ AI 171) અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યા પછી તરત જ ક્રેશ થયું હતું. એક પાયલોટે પૂછ્યું કે ફ્યુઅલ સ્વીચ કેમ બંધ કરી તપાસ રિપોર્ટ માં ખુલાસો થયો છે કે, બંને પાયલટે કોકપીટમાં એકબીજા સાથે ફ્યુઅલ સ્વીચ બંધ થવા વિશે વાત કરી હતી. વોઇસ રેકોર્ડરમાં સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે, એક પાયલોટે બીજાને પૂછ્યું, 'તમે પ્લેન કેમ બંધ કર્યું?', જેનો જવાબ હતો, 'મેં નથી કર્યું.' આ રીતે સ્વીચ બંધ થવાને કારણે, ફ્લાઇટ તરત જ ઉડાનનું સંતુલન ગુમાવવા લાગી અને ઊંચાઈ મેળવવાની ગતિ ચાલુ રાખવામાં અસમર્થ રહી. એક એન્જિનને કરાયું ઠીક પણ... AAIBના અહેવાલ અનુસાર પાઇલોટ્સે બંને એન્જિન ફરી શરૂ કરવા માટે ફરીથી ફ્યુઅલ સ્વીચ ચાલુ કરી. એક એન્જિનમાં થ્રસ્ટ રિકવરીના સંકેતો દેખાયા, જ્યારે બીજા એન્જિનમાં રિકવરીના સંકેતો દેખાયા નહીં. વિમાન, જે થોડા સમય માટે 180 નોટની ગતિએ પહોંચ્યું હતું, તે અચાનક ગતિ ગુમાવવા લાગ્યું અને ઊંચાઈ પાછી મેળવી શક્યું નહીં. છેલ્લો ડિસ્ટ્રેસ મેસેજ - 'મેડે' - એરપોર્ટની બહાર થોડા અંતરે રહેણાંક ઇમારતો સાથે અથડાયાના થોડી સેકંડ પહેલા મોકલવામાં આવ્યો હતો. વિમાન બીજે મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલ સહિત અનેક ઇમારતો સાથે અથડાયું. આના કારણે પાંચ ઇમારતોમાં આગ લાગી અને ઇમારતોને ભારે નુકસાન થયું. ઇમરજન્સી લોકેટર ટ્રાન્સમીટર (ELT) સક્રિય થયું નહીં અને ક્રેશ થયાના પાંચ મિનિટમાં જ ઇમરજન્સી સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી. 1000 ફૂટથી વધુ સુધી વિખેાયેલા કાટમાળના ટુકડા મળી આવ્યા. વિમાન 2013થી હતી સેવામાં

