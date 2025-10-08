અમદાવાદ: પાંચકુવા સાયકલ બજારની સફર, ભૂતકાળથી વર્તમાન સુધી
1950ના દાયકામાં માત્ર ચારથી પાંચ વેપારીઓ સાથે શરૂ થયેલું આ બજાર આજે સમયની સાથે બદલાઈને વિકાસ સાધી રહ્યું છે.
Published : October 8, 2025 at 7:09 PM IST
અમદાવાદ : અમદાવાદનું પાંચકુવા સાયકલ બજાર માત્ર એક ખરીદીનું સ્થળ નથી, પરંતુ શહેરના ઈતિહાસ અને પરિવર્તનનું એક જીવંત ઉદાહરણ છે. 1950ના દાયકામાં માત્ર ચારથી પાંચ વેપારીઓ સાથે શરૂ થયેલું આ બજાર આજે સમયની સાથે બદલાઈને વિકાસ સાધી રહ્યું છે.
સાયકલની દુકાનના માલિક સંજય પટેલ જણાવે છે કે તેમની દુકાન 1953માં શરૂ થઈ હતી. આ માર્કેટ લગભગ 1950થી કાર્યરત છે. જેની શરૂઆતમાં માત્ર ચાર-પાંચ જ દુકાનો હતી. અત્યારે પાંચ કૂવા માર્કેટમાં લગભગ 25- 30 અને સમગ્ર અમદાવાદમાં લગભગ 150 જેટલી સાયકલની દુકાનો છે. માર્કેટની પોઝિશન સ્થિર છે, અને હાલમાં જ જીએસટી 12%માંથી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવતા આગામી બે-એક મહિનામાં વેચાણ વધવાની અપેક્ષા છે. લાયસન્સની મર્યાદાને કારણે સ્કૂલે જતા બાળકો માટે તે હજુ પણ એક મહત્ત્વનું વાહન છે.
પહેલાંના સમયમાં કેંચીવાળી સાયકલનો દબદબો
સંજય પટેલ, જેમની પેઢી તેમના પિતાએ શરૂ કરી હતી, તે જણાવે છે કે શરૂઆતના વર્ષોમાં "કેંચીવાળી સ્ટાન્ડર્ડ સાયકલ"ની ખૂબ માંગ રહેતી હતી. હાલમાં અમદાવાદમાં લગભગ 100થી 150 જેટલી સાયકલની દુકાનો છે. જેમાંથી આશરે 30 જેટલી દુકાનો પાંચકુવા બજારમાં આવેલી છે.
બાળકોની સાયકલમાં વધતો ક્રેઝ
સમય બદલાતા બજારની માંગમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે. હાલમાં બાળકોની સાયકલનો ક્રેઝ ઘણો વધી ગયો છે, ખાસ કરીને 10મા ધોરણ સુધીના બાળકોમાં. માર્કેટની માંગ મુજબ, કિડ્સ મોડલની ખાસ ડિમાન્ડ જોવા મળી રહી છે.
અહીંના વેપારીઓ પણ આ બદલાતા વલણોને સમજીને વેપાર કરી રહ્યા છે. હાલમાં, સાયકલોની કિંમત રુ.2,000 થી શરૂ થઈને રુ.45,000 સુધીની હોય છે. ગ્રાહકો હવે એલ્યુમિનિયમ અને સ્ટીલ મટિરિયલમાં બનેલી, હળવા વજનની (લાઈટ વેઇટ) અને ચલાવવામાં સરળ સાયકલો વધુ પસંદ કરે છે.
વેચાણમાં વધારો
બજારમાં હવે કિડ્સ, એડલ્ટ, ગિયરવાળી (Gear) અને અન્ય વિવિધ પ્રકારની સાયકલો ઉપલબ્ધ છે. વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર સમર વેકેશન દરમિયાન સાયકલનું વેચાણ અન્ય મહિનાઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે.
પાંચકુવા સાયકલ બજાર આજે પણ અમદાવાદના સાયકલ પ્રેમીઓ માટે એક મહત્વનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે, જે ભૂતકાળની મજબૂત સ્ટાન્ડર્ડ સાયકલથી લઈને વર્તમાનની હાઈ-ટેક, એલ્યુમિનિયમ લાઈટવેઇટ મોડલ્સ સુધીની સફરનો સાક્ષી છે.
આ પણ વાંચો...