ગુજરાત NSUI દ્વારા ચૂંટણી પંચ સામે વિરોધ પ્રદર્શન, રાહુલ ગાંધીના 'મત ચોરી'ના આરોપોનું સમર્થન - NSUI PROTEST AGAINST ECI

NSUI દ્વારા મત ચોરીના મુદ્દાઓને ઉજાગર કરવા અને ECI પાસેથી પારદર્શિતા તેમજ જવાબદારીની માંગ કરવા માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 4:38 PM IST

અમદાવાદ: NSUI દ્વારા આજે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન થયું હતું. માહિતી અનુસાર, આ વિરોધ પ્રદર્શન 2024 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કર્ણાટકમાં મતદારોની યાદીમાં થયેલી કથિત ગેરરીતિઓને ઉજાગર કરવા માટેનો હતો. અહીં NSUIના આગેવાનો દ્વારા નારાઓ લગાવવામાં આવ્યા હતા અને 'વોટ ચોરી' અંગે ખુલાસો કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.

તમને જણાવી દઈએ કે, તાજેતરમાં જ વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને ચૂંટણી પંચ (ECI) પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમણે ખાસ કરીને બેંગલોર સેન્ટ્રલ મતવિસ્તારના મહાદેવપુરા વિધાનસભા સેગમેન્ટમાં મોટા પાયે મતદાર યાદીમાં હેરફેર કરી છે.

ગુજરાત NSUI દ્વારા ચૂંટણી પંચ સામે વિરોધ પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

શું છે સમગ્ર મામલો ?

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીનો દાવો છે કે, ચૂંટણીમાં 1 લાખથી વધુ બનાવટી મતો, જેમાં ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓ, નકલી સરનામા અને શંકાસ્પદ મતદારોનો ઉમેરો સામેલ છે, તેના કારણે BJPને આ મત વિસ્તારમાં નજીવી જીત મળી હતી. જેને લઇને NSUI દ્વારા આ મુદ્દાઓને ઉજાગર કરવા અને ECI પાસેથી પારદર્શિતા તેમજ જવાબદારીની માંગ કરવા માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો હતો.

NSUIના મતે તેમનો આ વિરોધ પ્રદર્શનનો નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોને ભારતની લોકશાહી પ્રક્રિયાને “મત ચોરી”થી બચાવવા માટે એકઠા કરવાનો પ્રયાસ હતો. આ વિરોધ પ્રદર્શન કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાનનો ભાગ છે, જે કથિત ચૂંટણી ગેરરીતિઓને ઉજાગર કરવા અને “એક વ્યક્તિ, એક મત” માટે હતો.

આ અંગે ગુજરાત પ્રદેશ NSUIના પ્રવક્તા હર્ષ સોનીએ જણાવ્યું કે, 'રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી "ફેક મતદારોની" યાદી પર ભાર મૂક્યો છે.'

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 'રાહુલ ગાંધી સંસદથી લઈને સડક સુધી આ મુદ્દા માટે લડી રહ્યા છે, અને તેમના સમર્થનમાં આજે ગુજરાત NSUI અને કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકર્તાઓ અહીં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. લોકશાહીમાં મતની ચોરી થવી એ બહુ મોટી વાત છે અને આ લડાઈ કોઈ પક્ષ માટે નહીં, પરંતુ બંધારણને બચાવવા માટેની લડાઈ છે.'

તમને જણાવી દઈએ કે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે વિરોધ કરવા આવેલ NSUI ના કાર્યકર્તાઓનો પોલીસ સાથે સંઘર્ષ થયો અને ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

