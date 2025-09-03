અમદાવાદ : NSUI દ્વારા આજે અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) કચેરી ખાતે શિક્ષણ માફિયાઓ અને ગેરરીતિઓ વિરુદ્ધ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રદર્શનમાં મુખ્યત્વે ત્રણ ગંભીર મુદ્દાઓ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી મોબાઈલ ટાવર, શાળાઓ દ્વારા FRCના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને વધુ ફી વસૂલવી, અને વિદ્યાર્થીના શંકાસ્પદ મૃત્યુ બાદ પણ શાળા પ્રશાસન સામે કાર્યવાહીનો અભાવ. NSUIના કાર્યકર્તાઓ અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ તંત્રની નિષ્ક્રિયતા સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો.
વિરોધ પ્રદર્શનના મુખ્ય મુદ્દાઓ : આ વિરોધનું મુખ્ય કારણ અમરાઈવાડીમાં આવેલી શિવમ વિદ્યાલયની આસપાસના વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે સ્થાપિત થયેલા મોબાઈલ ટાવર્સ હતા. NSUIના જણાવ્યા અનુસાર, આ ટાવર્સ વિદ્યાર્થીઓના સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત જોખમી છે. અગાઉ આ બાબતે રજૂઆતો કરવા છતાં, DEO દ્વારા કોઈ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે.
બીજો મહત્વનો મુદ્દો : એશિયન ગ્લોબલ સ્કૂલ દ્વારા કરવામાં આવતી ફીની લૂંટનો હતો. FRC (ફી રેગ્યુલેશન કમિટી) દ્વારા નક્કી કરાયેલી ફી કરતાં અનેક ગણી વધુ ફી આ શાળા દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે. NSUIએ આ અંગે અનેકવાર DEOને રજૂઆત કરી છે, પરંતુ કોઈ તપાસ કે કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપવામાં આવ્યા નથી, જેનાથી વાલીઓની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે.
ત્રીજો અને સૌથી સંવેદનશીલ મુદ્દો : સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં થયેલા ચર્ચિત વિદ્યાર્થીના મૃત્યુનો હતો. આ ઘટના બાદ પણ, અત્યાર સુધી શાળા પ્રશાસન સામે કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. NSUIએ આરોપ લગાવ્યો છે કે આ મામલે તંત્રની ઢીલી નીતિને કારણે દોષિતોને છાવરવામાં આવી રહ્યા છે, જે વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારો માટે અત્યંત દુઃખદ અને અસહ્ય છે.
DEO ગેરહાજર, આવેદનપત્ર સુપરત : આટલા ગંભીર મુદ્દાઓ પર રજૂઆત કરવા માટે NSUIના કાર્યકર્તાઓ જ્યારે DEO કચેરી પહોંચ્યા, ત્યારે આશ્ચર્યજનક રીતે DEO કચેરીમાં હાજર નહોતા. તેમની ગેરહાજરીથી વિદ્યાર્થી સંગઠનનો રોષ વધુ ભડક્યો હતો. બાદમાં, તેમણે ડી.ડી. પટેલ, જે ગુજરાત શિક્ષણ સેવાના વહીવટી અધિકારી છે. તેમને આવેદનપત્ર સુપરત કર્યું હતું. NSUIના નેતાઓએ ડી.ડી. પટેલને તમામ મુદ્દાઓ પર તાત્કાલિક અને કડક પગલાં લેવાની માંગણી કરી હતી, અને જો આ મામલે સોમવાર સુધીમાં કોઈ નક્કર કાર્યવાહી નહીં થાય તો વધુ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ચાલી રહેલી ગેરરીતિઓ અને તંત્રની ઢીલી નીતિઓ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. વિદ્યાર્થી સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવેલા આ પ્રદર્શનને કારણે શાળાઓ અને શિક્ષણ વિભાગ બંને પર દબાણ વધ્યું છે, અને હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર દ્વારા આ ગંભીર મુદ્દાઓ પર કેવા પગલાં લેવામાં આવે છે.
